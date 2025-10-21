Miércoles caluroso con alerta amarilla por tormentas en Mendoza: de cuánto será la máxima

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas indica una mínima de 14°C para mañana en Mendoza. Para el jueves también se esperan tormentas.

Tanto miércoles como jueves se anticipan tormentas en Mendoza, con la temperatura en aumento. Según el pronóstico del tiempo, la máxima superará los 30°C, mientras que la mínima continuará cercana a los 15°C. En algunas zonas se espera viento Zonda. A continuación, el tiempo en detalle.

Cómo estará el tiempo mañana La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas pronostica “poca nubosidad” este miércoles 22 de octubre con descenso de la temperatura. La máxima se mantiene en los 28°C, mientras que la mínima será de 14°C, con vientos moderados del sector sur.

En la Cordillera anuncian poca nubosidad, mientras que en el sur provincial se anticipan tormentas aisladas. Sin embargo, en el Este mendocino rige una alerta amarilla por la caída de agua, por lo que recomiendan tomar precaución.