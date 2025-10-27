27 de octubre de 2025 - 08:04

Llegó el frente frío, ya pasó la máxima y se esperan temperaturas de un dígito

Además, hay probabilidades de lluvias aisladas en Mendoza. Los detalles del pronóstico del tiempo.

Amanece en Mendoza, frío y nublado. Foto archivo / Los Andes

Amanece en Mendoza, frío y nublado. Foto archivo / Los Andes

Foto:

Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El pronóstico del tiempo se cumplió. Mendoza amaneció este lunes con la llegada de un frente frío, fuertes vientos y hasta probabilidad de precipitaciones aisladas. De hecho, la máxima ya se cumplió y, en adelante, la temperatura irá en picada.

La Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas anuncia para hoy: "Mayormente nublado y ventoso con marcado descenso de la temperatura y precipitaciones aisladas, vientos moderados a algo fuertes del sector sur. Precipitaciones en cordillera. Ingreso de frente frío". La máxima prevista de 12°C ya se alcanzó en la madrugada, por lo que durante lo que resta de la jornada irá hacia abajo, hasta los 6°C.

Respecto a los vientos del sur, se estiman "velocidades entre 40 y 50 km/h con ráfagas que pueden superar los 70 km/h".

En cuanto al martes, el pronóstico para Mendoza anticipa otra jornada con frío: "Mayormente nublado con precipitaciones aisladas y leve ascenso de la temperatura, vientos moderados del este. Mejoran las condiciones meteorológicas en la tarde con nubosidad en disminución. Parcial nublado en cordillera". La mínima será de 5°C, mientras que la máxima crecerá a 16°C.

Recién el miércoles se retomarían las temperaturas primaverales, pero con la alerta por heladas parciales temprano.

"Poca nubosidad con ascenso de la temperatura, vientos moderados del noreste. Heladas parciales. Poco nuboso en cordillera", señala el reporte meteorológico para el miércoles con una mínima de 5°C y una máxima de 21°C.

