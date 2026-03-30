Maipú honra la memoria de sus veteranos en la tradicional Vigilia por Malvinas

El encuentro será el miércoles 1 de abril desde las 22 en la Rotonda de Malvinas, en Coquimbito, con una propuesta artística y un acto protocolar en homenaje a los veteranos y caídos.

El Municipio de Maipú llevará adelante la tradicional Vigilia por el Día del Veterano y de los Caídos en la Guerra de Malvinas, una propuesta que busca mantener viva la memoria y rendir homenaje a quienes defendieron la soberanía nacional. La actividad se desarrollará el miércoles 1 de abril, desde las 22, en la Rotonda de Malvinas, ubicada en Urquiza y Gómez, en Coquimbito.

La jornada contará con una grilla artística que incluirá la participación de ballets folclóricos que aportarán identidad cultural al encuentro. Además, el evento ofrecerá propuestas para toda la familia con food trucks, generando un espacio de encuentro comunitario en una fecha de profundo significado para los argentinos.

Como parte central de la vigilia, se realizará un acto protocolar, reafirmando el compromiso de la comunidad con la memoria, el respeto y el reconocimiento a los veteranos y caídos en la Guerra de Malvinas.

Desde el Municipio se invita a vecinos y vecinas a participar de esta jornada especial, que combina cultura, reflexión y homenaje, fortaleciendo el sentido de identidad y pertenencia en torno a una de las fechas más importantes de la historia argentina.