Maipú acelera su Plan Integral de Asfalto: más de 250 cuadras renovadas y un avance del 60%

La iniciativa beneficiará a más de 8.500 familias y busca consolidar una red segura, eficiente y conectada para el desarrollo local.

La Municipalidad de Maipú avanza con obras en distintas zonas del departamento, priorizando accesos y calles de alto tránsito. El Plan Integral de Asfalto 2025-2026 beneficiará a más de 8.500 familias y alcanzará un total de 450 cuadras.

El plan continúa transformando la red vial del departamento: hasta la fecha, ya se repavimentaron cerca de 250 cuadras, lo que representa un avance del 60 % de las obras planificadas por la Municipalidad de Maipú.

“El objetivo es claro: garantizar calles seguras, ágiles y duraderas para los vecinos de cada distrito”, destacó el intendente Matías Stevanato, quien subrayó que “la inversión en infraestructura vial es una de las bases del crecimiento sostenido de Maipú”.

El programa incluye la repavimentación y el mejoramiento de derivadores y rotondas estratégicas, beneficiando a más de 8.500 familias. Además, el plan incorpora mejoras en caminos rurales estratégicos, fundamentales para el traslado de la producción local y la conexión entre comunidades. “Cada cuadra asfaltada es un paso más hacia un Maipú mejor conectado, más seguro y con más oportunidades”, concluyó Stevanato.