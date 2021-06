Ludwig, el alemán de 72 años que le donó 400 mil pesos a Luis Chocobar: “Es un héroe”

Hace exactamente una semana, el policía Luis Chocobar fue condenado a dos años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer como funcionario público por asesinar a balazos a un delincuente que atacó a puñaladas a un turista en 2017 en el barrio de La Boca, en Buenos Aires.

Tras la sentencia, dirigentes del PRO como Patricia Bullrich y el ex Presidente de la Nación, Mauricio Macri, se mostraron disgustados con la decisión de la Justicia. Pero también otros ciudadanos acompañaron al oficial, y entre ellos, se destaca Ludwig Eisenbock, un hombre de 72 años, quien decidió donarle 400 mil pesos a Chocobar.

Ludwig vive en Alemania, pero desde hace 40 años suele visitar San Juan -donde está su novia boliviana-, espacio donde tiene una casa en Calingasta y aprovecha para “disfrutar de la vida”, ya que en su nación no puede, según destaca Clarín.

Entonces, él está al tanto de lo que ocurre en Argentina. Es fiel lector de la sección policiales del diario. Sobre el caso Chocobar, afirmó: “La noticia me atrapó desde el primer momento que la leí, seguí cada artículo desde 2017 hasta el último, hace unos días, cuando Chocobar fue sentenciado a dos años de prisión en suspenso, lo que me dio mucho enojo y tristeza”.

Y agregó: “Para mí Chocobar es un héroe y la Argentina, país que conozco de La Quiaca a Tierra del Fuego y de Mendoza a Buenos Aires, necesita más policías como Chocobar, que no miren para otro lado, y también más gente de a pie como Chocobar, que tomen partido, que reaccionen ante situaciones de robo y agresión como las que vivió el turista norteamericano”.

Eisenbock quería comunicarse con Fernando Soto, letrado que representa al policía que fue inhabilitado de sus funciones por cinco años. Por eso recurrió a Clarín. Él quería dar “no sólo un abrazo y mi admiración, sino que quiero colaborar con él donándole 400 mil pesos, que tengo entendido es el embargo que le hizo la Justicia”.

La iniciativa surgió después de que vio una colecta virtual. La misma -alcanzó los 2.5 millones de pesos este jueves- tiene como destino la Fundación Chocobar, que busca dar asistencia legal, técnica, psicológica, médica, sanitaria, social, alimenticia y económica a todos los miembros de las fuerzas de seguridad nacional, según indicó Clarín.

De tantos viajes que hizo, el alemán aseguró que “empecé a sentir algo fuerte por el país” y añadió que por eso “decidí ayudar a Chocobar, porque yo quiero sentirme más seguro cuando esté allá”.

Acto seguido, argumentó por qué quiere colaborar: “Porque la víctima podía haber sido yo, también soy como aquel turista, un fotógrafo aficionado que había estado en La Boca unas semanas antes del ataque en 2017, por eso me afectó tanto. Entiendo que Chocobar se excedió y lamento que no hubiera llegado un minuto antes a la escena del ataque, ya que hubiera podido reaccionar con los atacantes in fraganti y de manera legal”.

Para concluir, Ludwig reconoció que la acción de Chocobar pudo haber sido un error: Sí, okey, la reacción de Chocobar pudo haber sido un error, pero él no tuvo tiempo de pensar, él salió en defensa de ese turista porque hay un Estado ausente que a mí como turista que invierte en Argentina no me protege. Conozco mucho la Argentina y sé la inseguridad que hay, se necesitan muchos Chocobar para terminar con la delincuencia, con los motochorros, que son un mal endémico y sin solución”.

“Yo me siento víctima de los ladrones y de los motochorros. Me han asaltado en varias oportunidades y hace un mes a mi casa de San Juan la vaciaron, entraron rateros se llevaron artículos por un valor cercano a los 4.000 dólares y eso sucedió porque no había un Chocobar que defendiera mi propiedad”, sostuvo.

La palabra de Luis Chocobar

Clarín también se comunicó con Luis Chocobar, quien no pudo creer lo que estaba escuchando. “La verdad es que no me esperaba que alguien de otro país, tan lejano de nuestra realidad, pueda primero enterarse qué pasó, cómo fueron los hechos y luego tuviera la delicadeza de pensar en mi. Si bien me da mucha vergüenza recibir plata, aprendí a aceptarlo dejando el orgullo de lado”.

“No me cabe en la cabeza que alguien de otro mundo quiera hacer un bien así. Lo agradezco infinitamente y le estaré por siempre en deuda. Debo reconocer que estoy en un momento económico muy difícil, tengo la manutención de mi hija, y por eso tengo que estar haciendo changas”, añadió sobre su situación particular.