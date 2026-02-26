El valor de la Basílica de San Francisco trasciende lo religioso y se mete de lleno en el patrimonio cultural, histórico identitario de Mendoza y Cuyo . Y es que en su interior, desde 1875 se resguarda la imagen original de la Virgen del Carmen de Cuyo (doble generala del Ejército Libertador Sanmartiniano ), junto con el bastón de mando que el propio José de San Martín le entregó a la patrona luego de la Batalla de Maipú el 18 de agosto de 1818, hito que fue clave en el campo de guerra para concretar la anhelada Gesta Libertadora.

Como si todo esto ya no fuese de un valor superlativo, en la década de 1950 se decidió el traslado de los restos de la hija de San Martín -Merceditas-, del esposo de la hija de San Martín -Mariano Severo Balcarce- y de la hija mayor de ambos y nieta del Libertador -María Mercedes Balcarce- a esta iglesia. Sus restos reposan en un mausoleo que se encuentra dentro de la basílica.

"Por esta razón es que esta iglesia integra todo lo que contiene a la identidad cultural cuyana de San Martín ", sintetiza el presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, Raúl Romero Day .

Los tesoros sanmartinianos que resguarda la basílica de San Francisco y están en peligro por su pésimo estado

El detalle es que, precisamente sobre ese mausoleo que resguarda a la hija, el yerno y una de las nietas de San Martín -y que es historia pura- también reposan restos de yeso del cielorraso que se ha desprendido del techo del camarín . Y este es apenas uno de los rastros del preocupante estado edilicio de la basílica , que fue construida entre 1873 y 1875 y cuyo futuro preocupa a los mendocinos y autoridades de la Municipalidad de la Ciudad de Mendoza .

Porque hace más de diez años que presenta problemas en sus techos y que viene recibiendo subsidios de la comuna capitalina , aun sin que su mantenimiento sea facultad municipal, ya que la basílica es Monumento Histórico Nacional desde 1928 y es la Nación quien debería encargarse. Y, más allá de algunos parches que se han hecho, lejos de mejorar; la situación se ha ido agravando.

Con las lluvias récords en lo que va de este verano -y, principalmente, con las más recientes-, directamente se desplomó el cielorraso de una de las alas. A ello se suman el deterioro general -y sostenido en el tiempo- en cubiertas de techos y muros.

"La situación es alarmante hace mucho tiempo. La Cofradía la viene peleando mucho y hemos tenido muchos problemas con los frailes que están al frente de la basílica. Porque son muy cerrados y no entienden lo que significa la imagen de la patrona y guardiana del Ejército de los Andes y los restos de la familia de San Martín. Lo que resguarda la basílica de San Francisco es la identidad cultural mendocina", describe Romero Day a Los Andes.

Además del bastón de mando de San Martín, el San Francisco se encuentra también el bastón de José Francisco de Amigorena, militar español quien se desempeñó como maestre de campo de las milicias de Mendoza y como comandante de fronteras a fines del siglo XVIII. Fue uno de los impulsores de los tratados de paz y amistad con los pueblos puelches, pehuenches y ranquel, lo que sentó las bases de una ocupación hispano-criolla más estable en la frontera cuyana.

"Esto que estamos viendo son años de desidia de las autoridades nacionales, porque la basílica es Monumento Histórico Nacional y solamente la comisión de la Nación puede disponer los arreglos. Pero, vaya uno a saber si por la burocracia u otras cosas, los recursos siempre han ido a obras de Buenos Aires", acota a su turno presidenta de la Asociación Cultural Sanmartiniana de Mendoza, Liliana Lorca.

"Al no poder intervenir la Provincia, la Municipalidad ni nada se ha ido haciendo toda una bola de nieve, sumada a una mala relación entre la Cofradía y los últimos sacerdotes que han estado, quienes se han mostrado poco interesados en el resguardo y muy cerrados", agrega Lorca. Y resalta que es importante que se haya visibilizado la problemática.

Un conflicto que tiene al patrimonio e historia de Mendoza como rehén

Hace unos días, el intendente de la Ciudad de Mendoza, Ulpiano Suarez, junto a parte de su gabinete y el presidente de la Cofradía de la Basílica de San Francisco, Rafael Manzur recorrieron el camarín y el interior del templo situado en la esquina de España y Necochea.

Luego de este recorrido, el compromiso fue conformar una mesa de trabajo y un plan de acción para encarar refacciones básicas (incluso, no siendo obligación de la Municipalidad). Ello incluirá un relevamiento técnico integral del templo que permita determinar con precisión su estado, elaborar un programa de obras (con etapas, prioridades y plazos de ejecución) y diseñar e implementar un plan de obtención de recursos para financiar el proyecto de recuperación integral de la Basílica.

También acordaron avanzar en la ejecución de tareas urgentes, como la reparación de la cubierta de chapa en los sectores dañados, la limpieza y desobstrucción de desagües y canaletas, remoción de grafitis y pintura exterior de la basílica.

"La iglesia fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1928 -por lo que está próximo a cumplirse 100 años de esa declaración, pero hoy se ha corta. Porque en 1928 todavía no estaban en el lugar los restos de Merceditas y su familia. El tema es que, al ser Monumento Nacional, para cualquier arreglo que se quiera hacer hay que gestionarlo con la Nación y dándole intervención a Patrimonio", resume Romero Day.

Según destaca el presidente de la Junta de Estudios Históricos de Mendoza, históricamente la relación y el diálogo con la orden franciscana que administra el terreno ha sido prácticamente nula. Y es que el terreno es propiedad de ella y son los encargados de administrarla.

Según detalla Romero Day, el terreno propiedad de los franciscanos trasciende la extensión de la basílica y la residencia contigua, e incluye también terrenos lindantes en la manzana y el colegio San Buenaventura, sobre calle Patricias Mendocinas, entre Necochea y Las Heras.

"Varias veces se ha ofrecido ayuda a la orden desde la cofradía, para hacer obras y mantener el lugar, pero ellos se niegan. No puede ser que la basílica esté cerrada todo el tiempo -salvo cuando hay misa-, porque es un foco de atracción impresionante. El camarín con el mausoleo y el bastón de mando está directamente cerrado al público. Y el martes, cuando se abrió la iglesia durante unos 20 minutos para hacer el recorrido con el intendente -algo que tampoco querían los frailes- entró muchísima gente", agrega el referente de historia mendocina.

La historia de la Virgen del Carmen de Cuyo y cómo llegó a San Francisco

La histórica imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo es originaria de España y llegó a tierras mendocinas en 1704. Es propiedad de la Cofradía de la Virgen del Carmen de Cuyo, así como también lo son todas sus pertenencias, entre las que se destacan joyas que varias damas donaron como ofrenda y el bastón de mando que el general San Martín le dejó en 1818 tras la batalla de Maipú (Chile).

Esta efigie permanecía resguardada en la iglesia de la Compañía de Jesús -Jesuitas-, donde actualmente se mantienen las ruinas de San Francisco (esquina de Buenos Aires e Ituzaingó). El 5 de enero de 1817 fue sacada y cruzada a la plaza fundacional (Pedro del Castillo) para la bendición de la Bandera del Ejército de Los Andes y del bastón de mando de San Martín, a cargo del fray Lorenzo Güiraldez. Fue en la previa al inicio de la Campaña Libertadora.

Según relata Gerónimo Espejo en su obra "El Cruce de los Andes", en consejo de guerra, la virgen fue designada Generala del Ejército Libertador. Teniendo en cuenta que Mendoza había sido fundada desde Chile y la Virgen del Carmen también es patrona del país trasandino y de sus tropas libertadoras, ello determinó que fuera la doblemente generala del Ejército de los Andes.

Cuando en 1767 el rey español Carlos III expulsó a los jesuitas de sus dominios, fueron los franciscanos quienes se hicieron cargo de la iglesia y de la figura Virgen. Medio siglo después, el 12 de agosto de 1818 -luego de las batallas de Chacabuco y Maipú-, José de San Martín entregó su bastón de mando a la patrona, en reconocimiento por su protección en la Gesta Libertadora. En consecuencia, el bastón pasó a ser propiedad de la Virgen.

Durante el terremoto de 1861, la iglesia de Buenos Aires e Ituzaingó se derrumbó, aunque la imagen de la virgen del Carmen de Cuyo se salvó milagrosamente y quedó intacta. Así fue como, cuando finalizaron la construcción del templo donde hoy funciona la basílica de San Francisco -en 1875 y a cargo del arquitecto fue Urbano Barbier-, se colocó la histórica imagen en el altar mayor de esta nueva locación. Y también se construyó el camarín.

Ya en 1911, en la basílica -que fue contruída en terrenos que fueron donados por Genoveva Villanueva-, se celebró la coronación pontificia de la Virgen de las Tres Banderas.

La declaración como monumento, la llegada de los restos de Merceditas y el deterioro

En 1928, por medio del decreto 528, la iglesia de San Francisco fue declarado Monumento Histórico Nacional por guardar y venerar la imagen de la Virgen del Carmen de Cuyo. El edificio ya era Monumento Provincial y la declaración no fue más que la ratificación de un concepto histórico.

En 1951 se concretó la repatriación de los restos de Mercedes Tomasa de San Martín de Balcarce -la “Infanta mendocina” e hija de San Martín-, de su marido Mariano Severo Balcarce y de la hija mayor de ambos -María Mercedes-. Ellos fueron depositados en el mausoleo ubicado dentro del templo.

El bastón de mando de José de San Martín.

"Esto no fue al azar, sino por la relación que guarda el general San Martín y la Virgen", detalla Romero Day.

En ese sentido, el referente pondera el hecho de que el templo encierre valiosas piezas y elementos que representan, simbolizan, recuerdan y honran a la campaña Libertadora y a sus actores y protagonistas.

"Esto es lo que justificó su declaratoria de monumento, ratificando así también que Mendoza fue cuna indiscutible de la Libertad. Consecuentemente, conforma el patrimonio tangible e intangible de todos los mendocinos y es nuestro deber preservarlo", acota.