Levantaron el paro de los controladores aéreos

Se abrió una mesa de diálogo, por lo que el sindicato decidió postergar la medida de fuerza. Cómo sigue el cronograma anunciado.

Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza)&nbsp;

Foto:

Daniel Caballero / Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), que nuclea a los controladores aéreos, decidió levantar el paro que estaba anunciado hoy a la tarde en todos los aeropuertos de Argentina, en reclamo por mejoras salariales.

Inicialmente había unos 150 vuelos afectados en todo el país y, en particular, seis en el aeropuerto El Plumerillo de Mendoza.

La protesta del jueves, así como la del viernes, finalmente fue pospuesta por la apertura de una mesa de diálogo. Aunque podría retomarse el próximo sábado 28 de febrero, según el cronograma confeccionado días atrás (ver detalles abajo).

La medida de fuerza se da por decisión de la Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa) y afecta a los despegues en todos los aeropuertos del país durante casi toda la semana, ya que los paros son de manera escalonada en ciertos horarios.

La huelga responde a la falta de acuerdo en la negociación con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), luego del vencimiento de la prórroga de la conciliación obligatoria.

La información de cada vuelo puede verificarse en tiempo real en la web de Aeropuertos Argentina y en los canales de atención de cada compañía.

El conflicto entre Atepsa y EANA se extiende desde hace varios meses y combina reclamos salariales con denuncias sobre el incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT). En agosto del año pasado, las partes acordaron un aumento del 15% en cuatro tramos, lo que permitió una suspensión temporal de las protestas.

Paro de controladores aéreos
No obstante, la reanudación de asambleas y paros en noviembre y diciembre derivó en la intervención de la Secretaría de Trabajo y el dictado de la conciliación obligatoria.

Cronograma de paro de controladores aéreos

Serán varios días que, previsiblemente, haya demoras o reprogramaciones para algunos vuelos, a excepción de las aeronaves en emergencia, sanitarias, humanitarias, de Estado o búsqueda y salvamento:

  • El sábado 28 de febrero se afectará a la “aviación general y no regular” de 13 a 16.
  • El domingo 1° de marzo, a la aviación comercial regular con destino nacional de 9 a 12.
  • El lunes 2, a toda la aviación de 5 a 8.

Los días señalados como “toda la aviación” incluyen despegues de todos los aeropuertos y categorías; las jornadas destinadas a “aviación general y no regular” comprenden exclusivamente vuelos privados, taxis aéreos y no comerciales, sin importar el destino; en tanto, la restricción a la “aviación comercial regular con destino nacional” impacta solo en vuelos regulares dentro del país.

Durante los horarios de paro, tampoco se recibirán ni transmitirán planes de vuelo y se suspenderán actividades administrativas no críticas.

