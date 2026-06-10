Los Puquios confirmó que inaugura la temporada este viernes: precios y servicios habilitados

Con el lema “La Nieve es Ahora”, Los Puquios Parque de Nieve anunció el inicio oficial de la temporada invernal 2026 y abrirá sus puertas al público este viernes en Puente del Inca, marcando el comienzo de una nueva etapa para el turismo de nieve en Mendoza .

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El complejo informó que, tras varias semanas de trabajo en fabricación de nieve y acondicionamiento de pistas, la apertura se realizará con el Estadio de Trineos completamente habilitado, uno de los sectores más elegidos por familias y visitantes que buscan disfrutar de actividades recreativas en la montaña.

Además, el espacio contará con medios de elevación especialmente destinados a facilitar el acceso a las pistas y optimizar el tiempo de permanencia en la nieve.

Desde la administración del parque destacaron que la temporada 2026 comenzará con importantes mejoras en infraestructura y servicios , como parte de un plan de crecimiento que busca fortalecer la propuesta recreativa y turística del centro de nieve.

Los servicios habilitados para la reapertura

Entre los servicios disponibles desde el primer día de actividad se encuentran el Estadio de Trineos con medios de elevación, playa de estacionamiento incluida en el ticket de ingreso, alquiler de equipos e indumentaria para nieve, propuestas gastronómicas y un área de picnic destinada a quienes deseen pasar la jornada en la montaña.

los puquios

Mientras tanto, el equipo operativo continuará trabajando en la producción de nieve y en el acondicionamiento de otros sectores del parque con el objetivo de habilitar nuevas áreas de manera progresiva, dependiendo de las condiciones climáticas y de las futuras nevadas.

Según informaron, la temporada encuentra a Los Puquios en un proceso de expansión que incluyó inversiones en equipamiento, mantenimiento de nieve, mejoras en áreas recreativas y optimización de servicios para los visitantes.

Los Puquios

Ubicado en Puente del Inca, sobre la Ruta Nacional 7, el parque se consolidó en los últimos años como una de las principales opciones para disfrutar de la nieve en familia en Mendoza, por su propuesta enfocada en actividades recreativas, gastronomía de montaña y experiencias accesibles para todas las edades.

Cuánto sale el pase para esquiar en Los Puquios

Pase temporada alta: $70.000

Pase temporada baja: $50.000

Personas con discapacidad: sin cargo

Mayores de 2 años cumplidos pagan pase temporada (baja o alta). El pase temporada es por persona por día.

los puquios tarifas Los precios en Los Puquios.

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