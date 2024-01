Los pasajes en tren desde y hacia Mendoza están vendidos para enero y febrero

Los pasajes para el tren que realiza el tramo Mendoza-Retiro están totalmente vendidos para todo enero y febrero. Entre noviembre y enero se vendieron 6.239 pasajes para el tramo que parte y llega a Palmira, San Martín, en ambos sentidos.

En definitiva, miles de personas eligieron este medio de transporte recientemente reincorporado en la provincia para viajar durante el verano, en particular para vacacionar.

“Los trenes están completos para los servicios de enero y febrero”, dijo una fuente de la empresa. Los pasajes que se están vendiendo son hasta febrero, como en el resto de los destinos. Esto es lo usual ya que habitualmente salen a la venta un mes antes, con excepción de la temporada de verano en que ha sido con mayor antelación. Por lo tanto, lo esperable es que los primeros días de febrero se reanude la venta para el tercer mes del año.

Los pasajes en tren desde y hacia Mendoza están totalmente vendidos para enero y febrero. Gentileza Pablo Anglat

En cuanto a qué pasará con este servicio tras el cambio de gobierno, en principio no se avizoran modificaciones según pudo saber Los Andes. La asunción de Javier Milei a la presidencia conlleva la intención de privatizar empresas públicas, tal el caso del servicio de trenes. Pero lo cierto es que no hay definiciones nuevas en tanto no han asumido las autoridades de esta gestión y por lo cual no hay novedades.

En algunas empresas públicas sindicatos y empleados ya han iniciado su lucha para oponerse a la posibilidad de privatización, pero se trata de aquellas que han sido nombradas como probables objetivos.

“Tarifas congeladas”

Aunque uno de los cuestionamientos que ha recibido el servicio es el largo tiempo de traslado que se requiere, claramente la propuesta ha resultado tentadora para muchos por otros aspectos: desde precios accesibles hasta quizás el pintoresquismo de volver a viajar en tren.

Un dato importante en este sentido es que el costo del pasaje no ha sido actualizado en relación a lo establecido el 1 de setiembre. El valor desde Palmira a Retiro permanece en $6.995 en Primera, $8.380 en Pullman y $25.165 en camarote.

Muy tentador, sobre todo para quienes no tienen vehículo para viajar y tienen que pensar en el colectivo. Es que un pasaje en este desde la Terminal de Mendoza hasta Retiro cuesta $65.000 en coche semicama y $74.700 en coche cama. En definitiva, si se optara por las opciones más económicas, el viaje en tren cuesta prácticamente una décima parte.

Sin embargo, en colectivo se puede llegar en menos de la mitad de tiempo, justamente su punto en contra: es que se requieren 28 horas y 20 minutos para llegar a Buenos Aires. Incluso hubo novedades de un viaje que tomó 33 horas. Así, el tren hacia Palmira parte a las 8 desde Retiro y llega a San Martín a las 13:21 del día posterior. En tanto desde Palmira sale a las 12 y arriba a Retiro a las 17:18 del día siguiente. En colectivo se llega en poco más de 13 horas.

Los pasajes que se venden primero generalmente son los camarotes. Esta compra incluye dos personas.

Además, desde enero se incrementó la frecuencia para establecer dos por mes. De Retiro a Palmira sale el 12 y 26 de enero y el 9 y 23 de febrero. En tanto de Palmira a Retiro lo hará el 14 y 28 de enero y el 13 y 25 de febrero.

Los trabajadores de Trenes Argentinos llegaron con éxito a Palmira.

Hay que agregar que hay descuentos como 10% en caso de compras on line y 40% para jubilados y pensionados.

En tanto, los menores de 3 a 12 años abonan el 50% del valor del pasaje y los menores de 3 años que no ocupan comodidades no abonan pasaje. Por otra parte, los pasajeros con discapacidad viajan gratis presentando Certificado de Discapacidad vigente.

Un aspecto a aclarar es que si el destino es la costa costa atlántica debe tomar el tren a Mar del Plata desde Constitución y tener en cuenta que el tramo desde Mendoza es llega a Retiro.

El tren volvió a Mendoza hace poco más de un año luego de haberse despedido el 10 de marzo de 1993. Concretamente, el miércoles 7 de diciembre de 2022 a las 9:05. Fue un momento cargado de emoción y nostalgia, recibido por los aplausos y la alegría de los vecinos de La Paz. Aquel primer viaje llevó 36 horas desde Retiro.