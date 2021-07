Moreno, denunciado por Los Palmeras por usar una canción del grupo para su bizarro spot

El exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, se hizo viral por el spot de campaña para su precandidatura a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, dentro del partido Principios y Valores.

El pegadizo, y bizarro, jingle de campaña copó las redes sociales en el inicio de esta semana. Pero apareció una traba legal ¿inesperada? para el ex secretario de comercio. Un integrante de la popular banda santafesina Los Palmeras denunció que el ex funcionario kirchnerista no pidió la autorización correspondiente para usar su canción.

José Luis Nanni, el músico que hizo la presentación, contó en Radio Rivadavia que la pieza había sido estrenada hace un año con Los Palmeras. “Yo soy coautor junto a Carlos Cerrilla; él hizo la letra y yo la música. Hace cinco años que la compusimos”, explicó.

Cuando Nanni escuchó la melodía del jingle de campaña, en segundos se dio cuenta que era la misma que “Los amigos que yo tengo ”, un tema de Los Palmeras, aunque claro con una nueva letra que habla de las “bondades” de Moreno.

El músico de inmediato llamó a Sociedad Argentina de Autores y Compositores de Música (SADAIC) para saber si los derechos de autor estaban abonados como marca la ley, pero no era así. “Nos dijeron que ya tomaron conocimiento y que van a empezar a hacer la gestión. Vamos a ver qué es lo que pasa y cómo se comporta. SADAIC siempre se ha comportado bien con nosotros y están todas las pruebas a la vista”, remarcó Nanni.

El jingle de Guillermo Moreno

Moreno se lanzó como cabeza de lista acompañado por Susana Ocampo, miembro de las 62 Organizaciones Peronistas, y Jaime Alper, presidente del Partido Republicano Federal. Para marcar su pertenencia al peronismo tradicional, el exfuncionario reparte críticas tanto a la gestión anterior de Mauricio Macri como al actual presidente Alberto Fernández, del Frente de Todos.

Para el video de su promoción, Moreno eligió una cumbia en su honor. En las imágenes, el precandidato a diputado saluda, sonríe y abraza personas, algunas de las cuales le piden selfies por la calle y en casa, como es el caso de su esposa, Marta Cascales.

“Amigos tiene cualquiera, militantes pueden tenerlos, pero no tiene cualquiera los compañeros que tengo”, dice la letra de la cumbia, en una crítica implícita al kirchnerismo, sector al que perteneció durante la presidencia de Néstor y Cristina Kirchner.

“Peronismo verdadero, con lealtad, paz y progreso. Este es el gran peronismo. La familia unidad es la única verdad. Juntos vamos a ganar”, se agrega en el jingle del partido Principios y Valores.

Como era de esperarse, en las redes sociales se tomaron con humor el bizarro y “anticuado” spot de Moreno.

Los usuarios realizaron sus propias versiones con la música y los memes de la película “Esperando la carroza” o las series “Friends”, “The Office” y “Alf”. Hay para todos los gustos.