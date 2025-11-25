Los números del fin de semana XL: cuáles fueron los destinos más elegidos y en qué puesto quedó Mendoza

La Suprema Corte de Justicia elige hoy a su nuevo presidente y estos son los candidatos

En este último fin de semana XXL , por el día no laborable y el feriado por el Día de la Soberanía Nacional , se movilizaron más de 1.6 millones de turistas en Argentina, lo que significa un aumento del 21% respecto al mismo fin de semana del año pasado.

Según indica un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa ( CAME ), en total, los turistas desembolsaron $355.789 millones , lo que implica un aumento del 34% real frente a los $196.233 millones gastados en 2024.

El gasto promedio por turista fue de $91.317 , un 3,7% menor comparado en términos reales con el 2024. El dato, según detallaron, refleja un comportamiento más austero, pero sosteniendo el consumo básico en gastronomía, alojamiento y transporte.

Los destinos más elegidos por los turistas fueron Mar del Plata , Córdoba , Puerto Iguazú , Mendoza y las ciudades termales de Entre Ríos , que alcanzaron ocupaciones muy altas. Otras que se destacaron fueron Bariloche , Salta , Tucumán y Tandil . En la Patagonia sobresalieron El Calafate , El Chaltén , Puerto Madryn y Los Antiguos .

La estadía promedio fue de 2,3 noches, es decir, un 15% superior al 2024. El incremento de este año se puede explicar debido a que el año anterior el fin de semana tuvo tres días.

fin de semana largo noviembre Los números promedios que dejó este fin de semana largo en todo el país. CAME

Cuánto sale hacer una "escapada"

El Instituto de Economía (INECO) de la UADE estimó en un informe que una familia tipo necesita $1.156.988 para realizar una "escapada", monto equivalente al 74% del salario medio. Respecto al año pasado, la proporción casi no varió, lo que indicaría que el poder adquisitivo turístico se mantuvo estable. Este número incluyó el traslado en colectivo de larga distancia y el alojamiento desde el sábado 22 hasta el lunes 24 de noviembre.

El fin de semana de Mendoza

Este fin de semana largo ubicó a Mendoza como uno de los principales destinos turísticos del país. La ocupación hotelera fue del 80%, impulsada por "una excelente preparación del destino y una fuerte demanda de visitantes nacionales y extranjeros". En el Gran Mendoza la ocupación superó el 85% mientras que en San Rafael y en Cacheuta se mantuvieron niveles similares.

Los atractivos turísticos que más destacaron fueron los circuitos del vino en Valle de Uco, las termas de Cacheuta, las rutas cordilleranas de montaña y la capital mendocina con la peatonal, las plazas y la gastronomía regional. El Ente Mendoza Turismo (EMETUR), estimó que cada visitante gastó alrededor de $89.000 diarios, cifra que incluyó alojamiento, gastronomía, excursiones y actividades.

Turismo y turistas en plaza Independencia de Mendoza Turistas en Plaza Independencia. Los Andes

En Mar del Plata la ocupación hotelera alcanzó el 75%. En Pinamar llegó hasta un 66,7%. Otras localidades de la Costa Atlántica que se destacaron fueron Cariló, Mar de las Pampas, Villa Gesell, Necochea y San Bernardo.

Ciudad de Buenos Aires cerró con un récord histórico en ocupación con un promedio del 94%, el nivel más alto en 2025. En total, llegaron más de 120.000 turistas que generaron un estimado de $40.500 millones.

En lo que va del año hubo 7 fines de semana largos en los que se movilizaron 11.964.940 turistas por todo país. Las escapadas representaron un movimiento económico en estimado $2.722.208 millones, lo que equivale a 1.944 millones de dólares.