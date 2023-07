Los faltantes de alimentos en los supermercados, según la mirada de Los Andes en CNN Mendoza

En el nuevo espacio que ocupa Los Andes en el aire de la radio mendocina, esta vez en CNN Mendoza, la periodista de la sección Economía, Sandra Conte, comentó para la mesa del programa “De diez” la situación actual, que se detecta en Mendoza.

“En otros tiempos, sobre todo anteriores a la pandemia, uno veía las góndolas repletas, sobre todo las heladeras de los supermercados, con una gran cantidad de marcas y un montón de opciones y precios”, comenzó recordando la periodista. “Ahora, uno tiene que llevarse lo que hay disponible”, acotó.

“Hoy en día no hay mucho para elegir. Hay en ciertos productos en que esto resulta más obvio y otros en los que es más variable”, explicó.

Como bien informó en su nota para Los Andes, actualmente “los faltantes de azúcar, manteca, aceite o arroz ya son una constante, pero también se extiende a otras en momentos determinados. Y si bien siempre suele haber alguna opción, la variedad de marcas es notoriamente acotada”.

“En el caso del azúcar, hace tiempo que se vienen consiguiendo una o dos marcas. El problema en este caso tiene que ver con el clima, porque la sequía complicó las producciones, entre ellas la zafra. El stock entonces no ha alcanzado para abastecer a todos los comercios”, analizó Sandra Conte.

La conductora, Cristina Rodríguez, comentó que esa preocupación por las consecuencias de la sequía estaba presente desde hace tiempo en los comerciantes. “Hacían siempre énfasis en eso”, recordó.

Sin embargo, no sólo lo climático incide en este tema, sino también los problemas económicos. Como reconoció el empresario Rubén David en el artículo de Los Andes, también “faltaron algunos productos porque no había disponibilidad de marcas. También se da que nosotros no compramos cuando vemos que algún proveedor se excede con los precios, pero los clientes pueden consumir otras opciones”.

Junto con la falta de stock, se observa una contracción en el consumo. “La caída del consumo es real. Se ha sentido fuerte en junio. Es algo que estamos mirando y nos proecupa, porque uno prepara todo el personal, los gastos y una serie de inversiones, siempre pensando en crecer. La caída del consumo te pega en todo este pronóstico que hacés”, dijo la misma fuente consultada.