Los dos ganadores de $1.864 millones en el Quini 6 y su envidiable fórmula de la suerte

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.307 realizado este miércoles 24 de septiembre en la Lotería de Santa Fe.

Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 24 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 24 de septiembre

Dos personas acertaron con sus apuestas y cada uno ganó más de $1.864 millones en el sorteo N° 3.307 del Quini 6, correspondiente al miércoles 24 de septiembre.

Uno de los afortunados es de Berisso (provincia de Buenos Aires) y el otro de Puerto Madryn (Chubut). Ambos jugaron los números 03, 06, 17, 21, 24 y 31 en la modalidad "La Segunda del Quini". Cada uno se lleva $1.864.212.986,48, según lo informado por la Lotería de Santa Fe.

Además, en el "Siempre Sale", el sorteo que se gana con seis aciertos, cinco o cuatro, salieron los siguientes números: 02, 15, 36, 41, 42 y 44. Hubo cuatro ganadores con cinco aciertos y premio individual de $63.591.075.

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.307 del miércoles 24 de septiembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

12 - 18 - 21 - 34 - 37 - 41

El pozo quedó vacante con más de $693 millones.

La Segunda del Quini 6

03 - 06 - 17 - 21 - 24 - 31

Dos ganadores que se llevaron más de $1.864 millones cada uno.

La Revancha

00 - 03 - 23 - 30 - 32 - 35

Vacante con $1.389 millones.

Siempre Sale

02 - 15 - 36 - 41 - 42 - 44

Cuatro ganadores, con cinco aciertos y un premio más de $63 millones cada uno.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 28 de septiembre

  • Tradicional Primer Sorteo: $850.000.000
  • La Segunda: $710.000.000
  • Revancha: $1.795.000.000
  • Siempre Sale: $315.000.000
  • Extra: $130.000.000

Pozo total estimado: $3.800 millones.

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

