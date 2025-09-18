18 de septiembre de 2025 - 10:53

Los 66 ganadores del Quini 6 y un premio de $5.900 millones: los números de la suerte

Resultados y ganadores del sorteo N° 3.305, correspondiente al miércoles 17 de septiembre.

Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 17 de septiembre

Quini 6: resultados y ganadores del miércoles 17 de septiembre

Foto:

Los Andes
Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

El Quini 6 ya acumula un suculento pozo de $5.900 millones para el próximo sorteo del domingo 21 de septiembre. A pesar de la expectativa, hay una excelente noticia que dejó el sorteo de ayer, miércoles 17 de septiembre: 66 ganadores con $3 millones cada uno.

Leé además

Resultados y ganadores del Quini 6, domingo 14 de septiembre

El ganador de $1.022 millones en el Quini 6 y su impecable fórmula de los números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Quini 6: cuál es la fórmula maestra del apostador que ganó los $1.034 millones

El ganador de $1.034 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

Por Redacción Sociedad

En el sorteo N° 3.305, correspondiente al miércoles, hubo 66 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale. Se llevan $3 millones cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 01, 06, 11, 31, 42 y 44.

Sin embargo, no hubo suerte en los mayores pozos de $650 millones (Tradicional Primer Sorteo), $3.350 millones (La Segunda) y $700 millones (Revancha). Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 21 de septiembre

El domingo 21 de septiembre (sorteo N° 3.306), el Quini 6 podrá en juego un pozo acumulado estimado en $5.900.000.000, de acuerdo a lo anticipado por la Lotería de Santa Fe.

  • Tradicional Primer Sorteo: $700.000.000
  • La Segunda: $3.620.000.000
  • Revancha: $1.130.000.000
  • Siempre Sale: $320.000.000
  • Extra: $130.000.000

Pozo total estimado: $5.900 millones

Quini 6: ¿Cuánto dinero cobrará en realidad el mendocino ganador?
Quini 6

Quini 6

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.305 del miércoles 17 de septiembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

04 - 12 - 19 - 39 - 40 - 44

Sin ganadores.

La Segunda del Quini 6

04 - 15 - 16 - 20 - 29 - 35

Sin ganadores.

La Revancha del Quini 6

04 - 11 - 15 - 22 - 31 - 36

Sin ganadores.

Siempre Sale del Quini 6

03 - 09 - 17 - 19 - 21 - 41

Hubo 66 ganadores, con 5 aciertos, que se repartieron más de $241 millones.

El Quini 6 entregó el premio más grande de su historia- Imagen ilustrativa / Web
Resultados del sorteo de Quini 6

Resultados del sorteo de Quini 6

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Quini 6

Confirman 24 ganadores del Quini 6 y premio de $5.200 millones: los números de la suerte

Por Redacción Sociedad
Jugaba al truco con sus amigos en el colegio, se desconpensó y murió: tenía 15 años.

Tenía 15 años, jugaba al truco con sus amigos en el colegio, se descompensó y murió

Por Redacción Sociedad
Menor atrincherada en La Paz. Una orden judicial impide publicar, difundir o divulgar imágenes o representaciones gráficas de la adolescente, de sus familiares directos, de su domicilio, de su establecimiento educativo, o de cualquier otro elemento contextual que permita su identificación directa o indirecta.

Qué es "Escolaridad protegida", la modalidad de educación que podría seguir la chica que entró armada a la escuela

Por Valeria Caselles
ulpiano suarez y el cem avanzan en el plan para mejorar el clima de negocios y la atraccion de inversiones

Ulpiano Suarez y el CEM avanzan en el plan para mejorar el clima de negocios y la atracción de inversiones

Por Redacción