Los 66 ganadores del Quini 6 y un premio de $5.900 millones: los números de la suerte

E l Quini 6 ya acumula un suculento pozo de $5.900 millones para el próximo sorteo del domingo 21 de septiembre. A pesar de la expectativa, hay una excelente noticia que dejó el sorteo de ayer, miércoles 17 de septiembre: 66 ganadores con $3 millones cada uno.

En el sorteo N° 3.305 , correspondiente al miércoles, hubo 66 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale . Se llevan $3 millones cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 01, 06, 11, 31, 42 y 44.

Sin embargo, no hubo suerte en los mayores pozos de $650 millones (Tradicional Primer Sorteo), $3.350 millones (La Segunda) y $700 millones (Revancha). Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el domingo.

El domingo 21 de septiembre (sorteo N° 3.306), el Quini 6 podrá en juego un pozo acumulado estimado en $5.900.000.000, de acuerdo a lo anticipado por la Lotería de Santa Fe.

Pozo total estimado: $5.900 millones

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.305 del miércoles 17 de septiembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

04 - 12 - 19 - 39 - 40 - 44

Sin ganadores.

La Segunda del Quini 6

04 - 15 - 16 - 20 - 29 - 35

Sin ganadores.

La Revancha del Quini 6

04 - 11 - 15 - 22 - 31 - 36

Sin ganadores.

Siempre Sale del Quini 6

03 - 09 - 17 - 19 - 21 - 41

Hubo 66 ganadores, con 5 aciertos, que se repartieron más de $241 millones.

Resultados del sorteo de Quini 6

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.