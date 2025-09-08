Confirman 24 ganadores del Quini 6 y premio de $5.200 millones: los números de la suerte

Como el domingo quedó sin ganadores en las categorías principales, el Quini 6 ya acumula un suculento pozo de $5.200 millones para el próximo sorteo del miércoles 10 de septiembre.

En el sorteo N° 3.302 , correspondiente a ayer , apenas hubo 24 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale . Se llevarán $13.709.055,94 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 03, 04, 20, 27, 31 y 41.

Sin embargo, no hubo suerte en los mayores pozos de $650 millones (Tradicional Primer Sorteo), $2.767 millones (La Segunda) y $745 millones (Revancha). Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles.

El miércoles 10 de septiembre (sorteo N° 3.303), el Quini 6 podrá en juego un pozo acumulado estimado en $5.200.000.000, de acuerdo a lo anticipado por la Lotería de Santa Fe.

Pozo total estimado: $5.200 millones

Quini 6: resultados del sorteo N° 3.302 del domingo 7 de septiembre

Tradicional Primer Sorteo del Quini 6

05 - 18 - 19 - 28 - 39 - 40

Sin ganadores. Pozo vacante con más de $650 millones.

La Segunda del Quini 6

17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 43

Pozo vacante con $2.767 millones.

La Revancha del Quini 6

00 - 09 - 11 - 38 - 40 - 42

Pozo vacante con más de $745 millones.

Siempre Sale del Quini 6

03 - 04 - 20 - 27 - 31 - 41

Hubo 24 ganadores, con 5 aciertos, que se repartieron $329 millones.

Quini 6 (Imagen ilustrativa / Web)

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.