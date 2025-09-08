Confirman 24 ganadores del Quini 6 y premio de $5.200 millones: los números de la suerte

Como el domingo quedó sin ganadores en las categorías principales, el Quini 6 ya acumula un suculento pozo de $5.200 millones para el próximo sorteo del miércoles 10 de septiembre.
Consultá los resultados y ganadores del sorteo N° 3.302, correspondiente al domingo 7 de septiembre.
En el sorteo N° 3.302, correspondiente a ayer, apenas hubo 24 ganadores con cinco aciertos en Siempre Sale. Se llevarán $13.709.055,94 cada uno tras acertar algunos de los siguientes números: 03, 04, 20, 27, 31 y 41.
Sin embargo, no hubo suerte en los mayores pozos de $650 millones (Tradicional Primer Sorteo), $2.767 millones (La Segunda) y $745 millones (Revancha). Es decir, se acumula el dinero y hay nuevas chances interesantes para el miércoles.
El miércoles 10 de septiembre (sorteo N° 3.303), el Quini 6 podrá en juego un pozo acumulado estimado en $5.200.000.000, de acuerdo a lo anticipado por la Lotería de Santa Fe.
Pozo total estimado: $5.200 millones
05 - 18 - 19 - 28 - 39 - 40
Sin ganadores. Pozo vacante con más de $650 millones.
17 - 18 - 19 - 24 - 25 - 43
Pozo vacante con $2.767 millones.
00 - 09 - 11 - 38 - 40 - 42
Pozo vacante con más de $745 millones.
03 - 04 - 20 - 27 - 31 - 41
Hubo 24 ganadores, con 5 aciertos, que se repartieron $329 millones.
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.