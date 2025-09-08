“Qué permitan ocupar los espacios, sin excesos”, pidió Marcelo Del Pópolo, uno de los comerciantes de la calle San Isidro, la más comercial de la ciudad de Rivadavia , que reclama poder exhibir en la vereda las motos que ofrece a la venta en su negocio, mientras se queja porque, cada tanto, salen inspectores municipales “a molestar” y a labrar actas de infracción.

La Ordenanza municipal que genera la polémica es la 4236 , sancionada a fines de noviembre de 2005, año en que el Concejo Deliberante de Rivadavia era presidido por la histórica dirigente radical Florinda Seoane , ya fallecida.

La norma intentaba ordenan el espacio público y, en el punto principal que ahora genera rispideces, se prohibía “la ocupación u obstaculización de veredas, con: Mercadería y todo tipo de productos comerciales que se exhiban en los frentes de los locales comerciales” pero se indicaba que esta prohibición quedaba en suspenso desde 72 horas antes de los días de “1) Reyes, 2) Día del Padre, 3)Día del Niño, 4) Día de la Madre y 6) Navidad y Año Nuevo”, para potenciar las ventas.

Del Pópolo, que tiene su comercio ubicado en el 967 de la calle San isidro, dijo que se debe tener un criterio más ajustado a estos tiempos y que se debe regular el uso de los espacios públicos sin prohibir, “delimitando lo que se puede usar y que la Municipalidad cobre un canon por ello”.

Ahora la polémica por la utilización de las veredas se trasladó a Rivadavia. Orden del día del Concejo Deliberante de Rivadavia.

Del Pópolo es quien lleva la voz cantante, pero asegura que la gran mayoría apoya su reclamo.

El comerciante tiene venta de motos y asegura que “tengo 12 metros de frente y coloco dos motos en cada extremo y dos en el centro, dejando liberado más de dos metros y medio para el tránsito peatonal”.

Además, indicó que “los cafés y las heladerías ocupan la vereda con mesas y sillas. Eso también tiene un fin comercial y solo pretendo el mismo trato”.

La ordenanza de 2005, también impone sanciones para quien no cumpla y una de esas multas le fue aplicada a Del Pópolo, que presentó un pedido en el Concejo Deliberante para que se modifique la ordenanza.

“Me atendió el presidente del Concejo muy amablemente. Ahora espero que se resuelva”, dijo.