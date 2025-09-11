11 de septiembre de 2025 - 10:29

El ganador de $1.034 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

Los resultados y ganadores del sorteo N° 3.303 realizado este miércoles 10 de septiembre en la Lotería de Santa Fe.

El Quini 6 tuvo este miércoles 10 de septiembre un nuevo apostador con un premio de más de 1.034 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.303.

El afortunado es de Rosario (Santa Fe) y acertó los números 06, 12, 18, 24, 30 y 44 en la modalidad "Revancha". Se lleva $1.034.702.019, según lo informado por la Lotería de Santa Fe.

En "Siempre Sale", hubo 16 apuestas ganadores, con cinco aciertos. El premio corresponde a $15.580.691,72 para cada jugador.

Todas las demás categorías importantes del Quini 6 quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el domingo 14 de septiembre, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $5.150 millones.

Quini 6: resultados y ganadores del sorteo N° 3.303 del miércoles 10 de septiembre

Tradicional del Quini 6

16 - 21 - 27 - 29 - 31 - 32

El pozo de $792 millones quedó vacante.

La Segunda del Quini 6

12 - 19 - 22 - 26 - 35 - 40

El pozo quedó vacante con $2.935.893.422,70.

La Revancha del Quini 6

06 - 12 - 18 - 24 - 30 - 44

Hubo un ganador de Rosario que se lleva $1.034.702.019.

Siempre Sale del Quini 6

06 - 29 - 32 - 35 - 38 - 42

Dieciséis ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $15,5 millones cada uno.

Premios próximo sorteo Quini 6 - domingo 14 de septiembre

  • Tradicional Primer Sorteo: $1.000.000.000
  • La Segunda: $3.150.000.000
  • Revancha: $500.000.000
  • Siempre Sale: $370.000.000
  • Extra: $130.000.000

Pozo total estimado: $5.150 millones

TRAS LOS IMPUESTOS, ¿CUÁNTO COBRA EL GANADOR DEL QUINI 6?

Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.

A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.

¿CUÁNDO SE SORTEA EL QUINI 6 Y DÓNDE VERLO EN VIVO?

El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.

Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.

Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud.

