El ganador de $1.034 millones en el Quini 6 y su fórmula de los números de la suerte

El Quini 6 tuvo este miércoles 10 de septiembre un nuevo apostador con un premio de más de 1.034 millones de pesos tras acertar seis números en el sorteo N° 3.303.
Los resultados y ganadores del sorteo N° 3.303 realizado este miércoles 10 de septiembre en la Lotería de Santa Fe.
El afortunado es de Rosario (Santa Fe) y acertó los números 06, 12, 18, 24, 30 y 44 en la modalidad "Revancha". Se lleva $1.034.702.019, según lo informado por la Lotería de Santa Fe.
En "Siempre Sale", hubo 16 apuestas ganadores, con cinco aciertos. El premio corresponde a $15.580.691,72 para cada jugador.
Todas las demás categorías importantes del Quini 6 quedaron vacantes, por lo que los montos se acumulan para el domingo 14 de septiembre, cuando se realice el nuevo sorteo por un pozo total de $5.150 millones.
16 - 21 - 27 - 29 - 31 - 32
El pozo de $792 millones quedó vacante.
12 - 19 - 22 - 26 - 35 - 40
El pozo quedó vacante con $2.935.893.422,70.
06 - 12 - 18 - 24 - 30 - 44
Hubo un ganador de Rosario que se lleva $1.034.702.019.
06 - 29 - 32 - 35 - 38 - 42
Dieciséis ganadores, con 5 aciertos, que se llevarán más de $15,5 millones cada uno.
Pozo total estimado: $5.150 millones
Según la Ley N° 20.630, el impuesto a los premios se aplica “en juegos de sorteo (loterías, rifas y similares), así como en concursos de apuestas de pronósticos deportivos distintos de las apuestas de carreras hípicas, organizados en el país por entidades oficiales o por entidades privadas con la autorización pertinente”.
A la persona que ganó un premio de azar se le aplica un impuesto del 31% sobre el 90% del premio. Es decir, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) se lleva el 27,9% del valor.
El Quini 6 se sortea a través de la Lotería de Santa Fe cada miércoles y domingo, a las 21.15.
Transmiten en vivo RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de la Lotería de Santa Fe.
