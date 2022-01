Los contagios en la tercera ola se dan en personas cada vez más jóvenes

La tercera ola de Covid ya está instalada en Mendoza y genera récord de contagios.

Tal cual se ha anticipado, el nuevo escenario trae sus particularidades, entre ellos, que esta vez, se observa que estos se concentran mayormente en los jóvenes.

Así lo aprecian en los hospitales que están recibiendo una alta demanda de consultas de personas con síntomas de la infección.

Desde el inicio de la pandemia, la mayor proporción de positivos se ha dado en adultos jóvenes, aunque el mayor impacto en la letalidad se da en mayores de 70 años. Pero en este rebrote, los efectores de salud advierten un incremento en las personas más jóvenes.

“Se ve en persona más jóvenes con una edad media de 40 años”, advirtió Walter Vázquez, director del hospital Español.

Agregó que los internados son de mayor edad y muy pocos.

“El segmento que lidera los nuevos contagios es el de los jóvenes de entre 20 y 29 años: no sólo es el grupo con más nuevos positivos, ya que reúne 33% de los notificados, sino que además es la franja etaria que muestra un mayor aumento en la incidencia (casi 15 puntos)”, expresó Asociación de Clínicas y Sanatorios de Mendoza (Aclisa) en su informe semanal.

De acuerdo con los datos oficiales procesados por la entidad, el segundo segmento con más contagios es el de entre 30 y 39 años, con 24% de las nuevas notificaciones. Pero en cuanto a mayor crecimiento respecto del año anterior, el segundo grupo con mayor aumento es el de niños y adolescentes de entre 10 y 19 años. En su caso la suba fue de más de 2 puntos y pasó de 6,47% de las notificaciones en 2021 a 8,79% en lo que va de 2022.

Por el contrario es notorio el descenso de contagios en individuos mayores de 50 años, menor al 5%. Entre los 60 y los 69 años son 4,78%, entre los 70 y los 79 de 1,95% y en mayores de 80 años, solo 0,96%.

Como ya se ha dicho, influye cierto relajamiento en las medidas de prevención como uso de barbijo y distancia y que los más jóvenes tienen vida social más activa. Un plus pueden haber sumado las reuniones por el fin de año. Pero además, se trata de grupos rezagados en la cobertura de vacunación con esquema completo. Entre los 20 y los 29 años, 20% de quienes recibieron primera dosis no accedieron a la segunda. Con las variantes delta y ómicron acumulando contagios en Mendoza y con mayor poder de infección, las autoridades sanitarias y expertos advierten que se requiere como mínimo esquema completo para tener una protección adecuada y evitar cuadros graves y en particular, los cuidados.

Otra pandemia

Ya se ha advertido que esta nueva ola ha mostrado ciertas particularidades como un alto nivel de infección, con sobrecarga en la demanda en atención primaria y en general con cuadros leves.

A diferencia de las anteriores en que la preocupación era evitar el colapso del sistema sanitario en cuanto a la atención crítica, esta vez no se observa aun mayor impacto en las internaciones.

“Hoy se transita otra pandemia, cambió completamente el curso de la enfermedad y con esto, el curso de la curva de contagios (...) podemos observar que en el transcurso de un mes hemos aumentado 2.900% la cantidad de casos”, alertó el miércoles la ministra de Salud, Ana María Nadal, en referencia a lo sucedido desde inicios de diciembre.

Vázquez señaló que observan un periodo de incubación más corto: “Es de alrededor de los dos o tres días, eso lleva a que aumente el índice de duplicación y por lo tanto la ola se supone que tendrá una base más chica en cuanto a tiempo y pico más alto de casos”.

Además detalló: “Vemos síntomas leves a moderados que simulan una gripe, es un aviso esto de que no esperen la perdida del olfato o el gusto porque eso ya no es aparentemente un signo importante”.

Disparada de casos

Con el marcado incremento de casos de los últimos días, según datos de Aclisa, el aumento intermensual es de 5.192%.

La última semana, entre el 31 de diciembre y el 6 de enero fueron notificados 12.364 nuevos contagios, es decir un promedio diario de 1.766. “Esto implica que en una semana se cuadruplicaron los casos detectados: la anterior se habían informado 2.788 nuevos positivos y un promedio diario de 398.

Este registro semanal es récord desde el inicio de la pandemia”, destacó Aclisa.

Y agregó: “En 6 días de enero se han notificado 11.379 nuevas infecciones, es más de la mitad de los contagios del mes pico de la primera ola y 42% de lo notificado en mayo pasado, máximo mensual histórico registrado cuando se informaron 26.682 nuevos casos. Así, las notificaciones se incrementaron 5.192% en un mes”.

La ministra explicó que el aumento exponencial de casos de los últimos días se debe a que la variante ómicron ya es predominante en Mendoza y 60% de lo que circula es de su tipo. Esta es mucho más contagiosa que las interiores.

En este sentido expresó que se está ante una nueva pandemia, que ha generado esta alta demanda de vacunas y test pero que no está teniendo el mismo impacto en la ocupación de camas. El miércoles en conferencia de prensa dijo que solo había 17 personas internadas en terapia intensiva con Covid en toda la provincia y son en su mayoría pacientes sin vacunar o con esquema incompleto.

“Esta cantidad de casos de contagios y la tasa de ataque que tiene (ómicorn) ha generado la necesidad de mayor oferta de testeo por eso se han generado centros en todo los departamentos con tentación de 8 a 18 y por demanda espontánea”, especificó.

Luego agregó: “Ómicron es una variante que no nos está impactando en las unidades críticas de salud ni en la mortalidad, la demanda se ha trasladado a los centros de testeo”.

Las demoras por esta situación han implicado conflictos, en algunos casos con violencia, en esos lugares por lo que pidió paciencia y tranquilidad a la gente.

“No obstante el esfuerzo y el personal de salud que se está disponibilizado es muy alta la demanda de testeos”, advirtió. “Estamos haciendo todo el esfuerzo humanamente posible para contener una situación inédita en una pandemia que en una semana nos ha ofrecido un escenario totalmente diferente del que teníamos”, explicó.