Los Caligaris hicieron vibrar Junín en el Encuentro de las Naciones 2026

En la tercera jornada del Encuentro de las Naciones el Parque Recreativo Dueño del Sol estaba repleto: familias enteras, grupos de amigos y muchísimos “califans” avivando la salida como si fuera un ritual. La tercera noche del Encuentro ya venía alta en clima, pero se notaba que el público guardaba energía para el plato fuerte: el show de Los Caligaris.

Horas antes del show, en la conferencia de prensa, la banda puso en palabras lo que después se vería en el escenario: la emoción de regresar a Mendoza , a la que definieron como una de las provincias más queridas para ellos, y el entusiasmo de arrancar el 2026 en el Encuentro de las Naciones, justo después de sus vacaciones. También anticiparon una premisa clara: ofrecer un espectáculo para toda la familia, fiel a un estilo que celebra la unión, la amistad y la alegría.

Dueño del Sol a tope: una marea de familias y fans copó el predio para el show de Los Caligaris.

A las 23.35, Los Caligaris salieron con esa mezcla de fiesta y abrazo colectivo que los define. “Todos locos” abrió la puerta y, de inmediato, el parque se volvió un coro. Fue un arranque directo, sin rodeos, como si la banda supiera que la gente no quería “entrar en calor”: quería estar adentro de la fiesta desde el primer minuto.

LA- Nota Naciones- Caligaris- general C Los Caligaris en estado festival: potencia escénica, humor y música sin respiro durante más de una hora y media. Gentileza Prensa Municipalidad de Junín

Tres frontmen y un público cómplice, de punta a punta

Martín, Juan y Raúl manejaron el escenario con gags permanentes y un ida y vuelta constante. Entre guiños a costumbres argentinas (asado, fernet, fútbol) y chistes al vuelo, sostuvieron una complicidad preciosa con el público: cercana, familiar, sin poses. “Nuestra responsabilidad”, sostuvo Juan Taleb en la previa, era regalar alegría. En vivo, esa frase se volvió acción.

LA- Nota Naciones- Caligaris- general J Martín, Raúl Sencillez y Juan Taleb, felices de volver a Mendoza y de ser parte del Encuentro de las Naciones en una noche inolvidable. Celeste Laciar/ Los Andes

Setlist que no falla: clásicos, emoción y un tramo íntimo

El show caminó sobre himnos que el público coreó a viva voz: “ Voy a volver”, “No es mi despedida”, “La abundancia”, “E.E.A.”, “Hablar de flores”, “La montaña”, “Quiero cumbia” y “Razón”. Y hubo un respiro emotivo cuando Juan se quedó casi a cappella con guitarra, en un mix que llevó la noche a otro lugar: “Tyson”, “Quereme así”, “Lamento boliviano” y “Quién se ha tomado todo el vino”, como si el festival se volviera fogón por un rato.

LA- Nota Naciones- Caligaris- general I Juan Taleb y su momento más íntimo: guitarras, baladas y emoción “a flor de piel” en medio del carnaval caligariano. Gentileza Prensa Municipalidad de Junín

LA- Nota Naciones- Caligaris- general F Sonrisas, baile y coros: la fiesta se vivió en modo abrazo colectivo de punta a punta. Gentileza Prensa Municipalidad de Junín

“Transpirar alegría”: la promesa que se cumplió

En la conferencia, Martín había expresado una frase que quedó flotando como declaración de intención: iban a subir a “transpirar alegría”. Y eso fue exactamente lo que pasó. La banda sostuvo un diálogo permanente con la gente, multiplicó consignas y respuestas desde el escenario, y dejó que la fiesta la completara el público, que cantó absolutamente todo, con un fervor de hinchada y una ternura familiar al mismo tiempo.

LA- Nota Naciones- Caligaris- general E Raúl Sencillez, al mando de la celebración: carisma, complicidad y energía arrolladora en el cierre de la tercera noche. Gentileza Prensa Municipalidad de Junín

Califans al escenario y un cierre redondo a la 1.00

El punto más alto de comunión llegó con “Asado y fernet”, cuando invitaron a fans a subir a cantar y bailar: ese gesto de gratitud que la banda cordobesa repite porque entiende la fiesta como algo compartido. El show concluyó a la 1.00 con una sensación clara: 29 años de vigencia se notan en un espectáculo sólido, divertido y cuidado, pero sobre todo en esa capacidad excepcional de mover al público de emoción en un clima de puro festejo.

LA- Nota Naciones- Caligaris- general D “Califans” al frente y al corazón: banderas, cánticos y demostraciones de cariño para una banda muy querida en Mendoza. Gentileza Prensa Municipalidad de Junín

Este gran cierre dejó flotando una certeza que Los Caligaris vuelven himno en cada escenario: “para hacerte feliz tengo todas las horas del día”. Y anoche, en Junín, esa línea se volvió realidad. Porque entre coros, abrazos, baile y familias enteras celebrando, la banda no solo dio un recital: regaló alegría compartida, de esa que se siente en el cuerpo y se guarda como recuerdo feliz.