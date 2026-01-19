El festival Encuentro de las Naciones de Junín rompió récord de público con una conocida banda y hoy es el cierre de lujo

Junín vive un fin de semana de pura música y emoción con el XXII Encuentro de las Naciones: cuatro días de cultura, gastronomía del mundo y espectáculos en el Parque Recreativo Dueño del Sol, una propuesta turística que volvió a posicionarse entre las más convocantes del calendario provincial.

Junín ya está listo para vivir el Encuentro de las Naciones, la gran fiesta del verano en el Este

La tercera noche, realizada ayer, tuvo un condimento especial: coincidió con el aniversario del departamento y se transformó en una celebración masiva. Con una gran producción de escenario, patios gastronómicos y espacios culturales, la organización informó una asistencia superior a las 40.000 personas.

La emoción vendimial también fue protagonista con la presencia de Mara Lizana Muñoz , nueva reina departamental de la Vendimia, acompañada por Candela Caballero, virreina departamental, y Julieta Consoli, reina del Encuentro de las Naciones, en una postal que sumó identidad local y tradición.

Sabores del mundo y cocina local: food trucks y stands gastronómicos fueron una de las paradas obligadas de la tercera noche.

El Parque Recreativo Dueño del Sol brilló con un escenario de gran despliegue técnico y visual, sello de esta edición del XXII Encuentro de las Naciones.

En ese marco se realizaron reconocimientos a las colectividades y propuestas destacadas: Aragón fue distinguida por convertir en arte sabores que transmitieron su historia y tradiciones; Turquía, por la excelencia de su identidad cultural y gastronómica. Además, Kentucky fue reconocido por mejor gastronomía de food trucks y Bella Mora por mejor bodega y productos regionales.

La edición 2026 volvió a ratificar la potencia artística que distingue al Encuentro de las Naciones, con una grilla de alto impacto a lo largo de sus cuatro noches. El viernes, el cierre estuvo a cargo de Indio Rojas y Estelares; el sábado, la Fiesta Departamental de la Vendimia “El milagro que florece” sumó emoción y jerarquía con Dyango.

Anoche el festival tuvo su plato fuerte con Los Caligaris, que confirmaron por qué son una banda muy querida por el público mendocino: hicieron cantar, bailar y moverse de emoción a miles de personas en un clima de puro festejo. Hoy, la celebración bajará el telón con grandes figuras: La K’onga y El Chaqueño Palavecino, en la última noche del Encuentro, con entradas disponibles en TuEntrada.com.