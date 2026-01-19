El festival Encuentro de las Naciones de Junín rompió récord de público con una conocida banda y hoy es el cierre de lujo

Junín vive un fin de semana de pura música y emoción con el XXII Encuentro de las Naciones: cuatro días de cultura, gastronomía del mundo y espectáculos en el Parque Recreativo Dueño del Sol, una propuesta turística que volvió a posicionarse entre las más convocantes del calendario provincial.
La tercera noche, realizada ayer, tuvo un condimento especial: coincidió con el aniversario del departamento y se transformó en una celebración masiva. Con una gran producción de escenario, patios gastronómicos y espacios culturales, la organización informó una asistencia superior a las 40.000 personas.
Vendimia y distinciones: reinas presentes y reconocimientos a colectividades
La emoción vendimial también fue protagonista con la presencia de Mara Lizana Muñoz, nueva reina departamental de la Vendimia, acompañada por Candela Caballero, virreina departamental, y Julieta Consoli, reina del Encuentro de las Naciones, en una postal que sumó identidad local y tradición.
En ese marco se realizaron reconocimientos a las colectividades y propuestas destacadas: Aragón fue distinguida por convertir en arte sabores que transmitieron su historia y tradiciones; Turquía, por la excelencia de su identidad cultural y gastronómica. Además, Kentucky fue reconocido por mejor gastronomía de food trucks y Bella Mora por mejor bodega y productos regionales.
Variada propuesta musical
La edición 2026 volvió a ratificar la potencia artística que distingue al Encuentro de las Naciones, con una grilla de alto impacto a lo largo de sus cuatro noches. El viernes, el cierre estuvo a cargo de Indio Rojas y Estelares; el sábado, la Fiesta Departamental de la Vendimia “El milagro que florece” sumó emoción y jerarquía con Dyango.
Anoche el festival tuvo su plato fuerte con Los Caligaris, que confirmaron por qué son una banda muy querida por el público mendocino: hicieron cantar, bailar y moverse de emoción a miles de personas en un clima de puro festejo. Hoy, la celebración bajará el telón con grandes figuras: La K’onga y El Chaqueño Palavecino, en la última noche del Encuentro, con entradas disponibles en TuEntrada.com.