19 de enero de 2026 - 12:21

El festival Encuentro de las Naciones de Junín rompió récord de público con una conocida banda y hoy es el cierre de lujo

Más de 40.000 personas coparon el Parque Dueño del Sol en la 3ª noche del Encuentro de las Naciones: aniversario de Junín, Vendimia, actividades culturales y turismo, y cierre de Los Caligaris.

El Parque Recreativo Dueño del Sol brilló con un escenario de gran despliegue técnico y visual, sello de esta edición del XXII Encuentro de las Naciones.

Foto:

Gentileza Prensa Municipalidad de Junín
Por Celeste Laciar

Junín vive un fin de semana de pura música y emoción con el XXII Encuentro de las Naciones: cuatro días de cultura, gastronomía del mundo y espectáculos en el Parque Recreativo Dueño del Sol, una propuesta turística que volvió a posicionarse entre las más convocantes del calendario provincial.

La tercera noche, realizada ayer, tuvo un condimento especial: coincidió con el aniversario del departamento y se transformó en una celebración masiva. Con una gran producción de escenario, patios gastronómicos y espacios culturales, la organización informó una asistencia superior a las 40.000 personas.

LA- Nota Encuentro Naciones- General
El Parque Recreativo Dueño del Sol brilló con un escenario de gran despliegue técnico y visual, sello de esta edición del XXII Encuentro de las Naciones.

LA- Nota Encuentro Naciones- General 3
Sabores del mundo y cocina local: food trucks y stands gastronómicos fueron una de las paradas obligadas de la tercera noche.

Vendimia y distinciones: reinas presentes y reconocimientos a colectividades

La emoción vendimial también fue protagonista con la presencia de Mara Lizana Muñoz, nueva reina departamental de la Vendimia, acompañada por Candela Caballero, virreina departamental, y Julieta Consoli, reina del Encuentro de las Naciones, en una postal que sumó identidad local y tradición.

LA- Nota Encuentro Naciones- General 4
La emoción vendimial dijo presente con Mara Lizana Muñoz (reina departamental de la Vendimia 2026), Candela Caballero (virreina departamental 2026) y Julieta Consoli (reina del Encuentro de las Naciones), junto a las candidatas de distritos.

En ese marco se realizaron reconocimientos a las colectividades y propuestas destacadas: Aragón fue distinguida por convertir en arte sabores que transmitieron su historia y tradiciones; Turquía, por la excelencia de su identidad cultural y gastronómica. Además, Kentucky fue reconocido por mejor gastronomía de food trucks y Bella Mora por mejor bodega y productos regionales.

LA- Nota Encuentro Naciones- General 5
Colores, danzas y trajes típicos: las colectividades le pusieron identidad y tradición al recorrido cultural del festival.

Variada propuesta musical

La edición 2026 volvió a ratificar la potencia artística que distingue al Encuentro de las Naciones, con una grilla de alto impacto a lo largo de sus cuatro noches. El viernes, el cierre estuvo a cargo de Indio Rojas y Estelares; el sábado, la Fiesta Departamental de la Vendimia “El milagro que florece” sumó emoción y jerarquía con Dyango.

Anoche el festival tuvo su plato fuerte con Los Caligaris, que confirmaron por qué son una banda muy querida por el público mendocino: hicieron cantar, bailar y moverse de emoción a miles de personas en un clima de puro festejo. Hoy, la celebración bajará el telón con grandes figuras: La K’onga y El Chaqueño Palavecino, en la última noche del Encuentro, con entradas disponibles en TuEntrada.com.

LA- Nota Encuentro Naciones- General 6
Broche de oro: Los Caligaris coronaron la tercera noche con un show festivo que hizo cantar y bailar al público de principio a fin.

