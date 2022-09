Los alumnos de secundaria de la UNCuyo tendrán talleres virtuales sobre temáticas de su interés

Los alumnos primarios y secundarios de la Universidad Nacional de Cuyo podrán acceder a talleres optativos que les permitirán sumar habilidades y conocimientos a los contenidos curriculares obligatorios. Ayer, la institución lanzó esta propuesta de formación complementaria que esperan implementar a través de medios digitales y que se sumarán al cursado de materias que ya tienen.

A partir de octubre comenzará la prueba piloto para los estudiantes secundarios. Primero se sumarán 1.000 y luego podrá acceder el resto de los 6.000 que asisten a sus establecimientos. En una instancia posterior se espera hacerlo extensivo a alumnos de primaria de la escuela Carmen Vera Arena.

Apuntan a generar un espacio de intercambio sobre temas de interés de los chicos, con el plus de hacerlo en un territorio que dominan: el mundo y lenguaje digitales. Pero además con un plus: tendrán acreditación en el certificado analítico que los estudiantes tienen al egresar.

“Es una mirada formativa en la que se ponen en juego aprendizajes en torno a los nuevos ejes de la actualización curricular de las escuelas secundarias de la UNCuyo. Estos aprendizajes se acreditarán a través de los certificados analíticos de egreso de nivel secundario como Complemento al Título (Suplemento para el caso del nivel secundario). Nuestra Universidad es pionera en la certificación de estas experiencias en el título secundario”, informaron desde la casa de estudios.

Propuesta innovadora

Ayer se presentó en sociedad, en un acto realizado en el colegio Martín Zapata. Maria Ana Barrozo, directora de Educación Secundaria de la UNCuyo, explicó que es complementaria porque propone a los estudiantes una forma diferente de trabajar, de apropiarse de los saberes. Destacó que los chicos gestionan su forma de aprender a través de redes y la virtualidad y apuntan a adaptarse a esto. “El planteo que nos hacemos es que nos tenemos que aggiornar, dar respuesta a saberes que les interesan, como educación sexual y la temática de género”, señaló. “Si bien estos temas se tratan en los espacios curriculares nos pareció una forma novedosa para que se apropien del conocimiento”, agregó.

Estos espacios se crearán en las plataformas de la universidad, se podrá acceder de manera asincrónica y contarán con recursos como video. No será una clase al estilo tradicional ni habrá un profesor. La idea es organizar salas según la franja etaria, y habrá espacios de discusión y foros en los que los alumnos de un colegio podrán interactuar con los de otro.

No se incluirán temáticas duras sino aquellas asociadas a inquietudes de los chicos. “Es apropiarse de temáticas que los jóvenes piden a gritos y si la escuela no les ofrece estos espacios ellos gestionan otras formas de aprender y por ahí lo que encuentran no es lo más valioso, la UNCuyo tiene mucho material ya que se hace con varias áreas”, refirió Barrozo.

El primer taller será sobre ciberacoso; luego se sumarán uso de redes, Educación Sexual Integral, género y atención a la diversidad, entre otros.

Explicó que se trabajará con tutores virtuales, no hay profesores ni evaluaciones.

Está pensado que duren entre 3 y 4 semanas y en módulos. Serán autoevaluables y auto acreditables, es decir que no hay una prueba ni nota, se auto acreditan cuando el alumno va cumpliendo con una serie de actividades previstas en el módulo.

Microexperiencias

Según detallaron desde la casa de estudios, la formación complementaria estará constituida por diferentes propuestas académicas, con variados formatos curriculares desarrollados en entornos virtuales.

“Se trata de generar microexperiencias formativas en la opción pedagógica a distancia, segmentadas según niveles educativos y años de cursado, conforme intereses y expectativas definidos por la Dirección General de Educación Secundaria (DIGES)”, describieron desde la UNCuyo.

Se aprovechará el archivo documental audiovisual que posee el Centro de Documentación Audiovisual (CDA) del Sistema Integrado de Documentación (SID), así como también habrá una selección y validación de materiales.

La segmentación propuesta es: en las escuelas secundarias: 1° Y 2° año (comisiones según cantidad de inscriptos); 3° año (comisiones según cantidad de inscriptos); 4° Y 5° año (comisiones según cantidad de inscriptos). En la escuela primaria: 7° año.