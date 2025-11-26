Lo que el viento nos dejó: el Gran Mendoza amaneció tapado por ramas caídas, postes dañados y mucha tierra

Tras el regreso del viento durante la noche del martes , el Gran Mendoza amaneció con un panorama de daños, rotura de ramas y cables caído s que volvió a poner en alerta a los equipos de emergencia: 129 reportes llegaron a Defensa Civil .

Según el meteorólogo Maximiliano Viale, lo de anoche no fue Zonda: "No hubo calentamiento y secamiento abrupto".

Luján de Cuyo fue el departamento más afectado , con 45 intervenciones, de acuerdo a Defensa Civil.

En detalle hubo 38 árboles y ramas caídas , siete postes o cables derribados y un total que duplicó ampliamente al de otras zonas de Mendoza.

En segundo lugar se ubicó Godoy Cruz , que acumuló 31 incidentes . Allí se registraron 22 árboles o ramas caídas , ocho postes o tendidos dañados y una voladura de techo.

Rafagas de tormentas cercanas llegan a Mendoza Aero como viento SW. No es viento Zonda, ya que no hay un calentamiento y secamiento abrupto asociado a vientos con componentes del oeste (ver últimas horas a la derecha de la figura ) pic.twitter.com/krZczP1trt

El tercer departamento más afectado fue Guaymallén, con 23 intervenciones, entre ellas 16 árboles caídos, dos transformadores en corto y cinco postes comprometidos, lo que forzó cortes preventivos y trabajos para evitar interrupciones mayores en el servicio eléctrico.

Una de las postales más comentadas del día fue la que se vio en calle Francisco de la Reta, en el distrito de San José, donde un árbol y un poste de luz cayeron y obstaculizaron el tránsito de manera total. Personal del municipio trabajaba en la zona, cercana a una escuela y a la Comisaría 25°.

Árbol y poste de luz caídos en calle Francisco de la Reta, frente a la Comisaría 25° en Guaymallén. Gentileza

Más atrás se ubicaron Capital y Las Heras, ambos con 12 casos cada uno, aunque de distinta naturaleza.

En Ciudad se reportaron cinco postes o cables caídos, seis árboles o ramas derribadas y un transformador en corto. En Las Heras se registró el mismo total, con seis postes afectados, cinco árboles caídos y otro transformador incendiado, situación que mantuvo ocupadas a las cuadrillas durante la madrugada.

Por último, Maipú cerró el listado con seis eventos, entre ellos cinco árboles o ramas caídas y un poste dañado, sin mayores complicaciones adicionales.

Para este miércoles, rige una alerta por tormentas con probabilidad de granizo desde horas de la tarde y noche. Alcanza a vastos sectores de Mendoza, incluyendo el área metropolitana.