Lo que dejó la tormenta en Mendoza: hasta 65 mm de agua, cientos de familias asistidas y casas anegadas

Un total de 1.699 novedades fueron registradas por Defensa Civil de Mendoza tras el paso de la tormenta de Santa Rosa. Ese es el número que actualizaron las autoridades, en base a lo ocurrido desde el sábado hasta este domingo a las 20.
La tormenta de Santa Rosa dejó una gran cantidad de incidentes en los varios departamentos de Mendoza, con más de 750 personas asistidas y decenas de evacuados. San Carlos y Lavalle, las zonas más afectadas.
Un total de 1.699 novedades fueron registradas por Defensa Civil de Mendoza tras el paso de la tormenta de Santa Rosa. Ese es el número que actualizaron las autoridades, en base a lo ocurrido desde el sábado hasta este domingo a las 20.
Mientras tanto se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.
San Carlos fue el departamento más afectado, con 635 incidentes reportados: 523 casos de asistencia social, 76 árboles caídos, 20 árboles por caer, ocho evacuaciones, cinco viviendas anegadas y tres familias alojadas, según Defensa Civil.
En tanto, Lavalle tuvo 379 incidentes. De ese total, 364 casos correspondieron a asistencias sociales.
En cuanto al nivel de las precipitaciones, en Gran Mendoza y San Martín hubo hasta 65 mm de agua acumulada, un récord para esta época.
Uspallata:
Malargüe:
Las personas se encuentran resguardadas sin problemas en el puesto Borbarán.
San Rafael:
General Alvear:
San Carlos:
Tunuyán:
Tupungato:
Las Heras:
Lavalle:
Luján de Cuyo:
Capital:
Godoy Cruz:
Maipú:
Guaymallén:
La Paz:
Santa Rosa:
San Martín:
Junín:
Rivadavia:
En total las novedades fueron 1699 en toda la provincia.
También se reportó las precipitaciones desde las 8 de este sábado hasta la mañana de este domingo. El registro se llevó a cabo por Radar San Martín, Sr. Hugo Videla.
Las precipitaciones de este domingo, desde las 8 hasta las 14: