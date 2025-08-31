Lo que dejó la tormenta en Mendoza: hasta 65 mm de agua, cientos de familias asistidas y casas anegadas

Un total de 1.699 novedades fueron registradas por Defensa Civil de Mendoza tras el paso de la tormenta de Santa Rosa. Ese es el número que actualizaron las autoridades, en base a lo ocurrido desde el sábado hasta este domingo a las 20.

Un colectivo quedó varado tras la tormenta de Santa Rosa y rescataron a 40 pasajeros en lancha

Tormenta de Santa Rosa azotó al sur de Santa Fe: 270 mm de agua, caminos anegados y viviendas afectadas

Mientras tanto se mantiene el monitoreo de la situación meteorológica por parte de Dirección Provincial de Defensa Civil.

San Carlos fue el departamento más afectado, con 635 incidentes reportados : 523 casos de asistencia social, 76 árboles caídos, 20 árboles por caer, ocho evacuaciones, cinco viviendas anegadas y tres familias alojadas, según Defensa Civil.

En tanto, Lavalle tuvo 379 incidentes . De ese total, 364 casos correspondieron a asistencias sociales.

En cuanto al nivel de las precipitaciones, en Gran Mendoza y San Martín hubo hasta 65 mm de agua acumulada , un récord para esta época.

Relevamiento actualizado

Uspallata:

Sin novedades.

Malargüe:

Filtraciones de techo: 4

Viviendas anegadas: 1

Vehículos varados: 8

Total: 13

Las personas se encuentran resguardadas sin problemas en el puesto Borbarán.

San Rafael:

Ramas caídas: 6

Árboles caídos: 8

Filtraciones de techo: 7

Arrastre de material: 6

Asistencia social: 10

Total: 37

General Alvear:

Árboles caídos: 2

Voladura de techo: 1

Poste caído: 1

Cable cortado: 2

Total: 06

San Carlos:

Árboles caídos: 76

Arboles por caer: 20

Viviendas anegadas: 5

Asistencia social: 523

Evacuaciones: 8

Familias alojadas: 3

Total: 635

Tunuyán:

Viviendas anegadas: 15

Asistencia social: 350

Árboles caídos: 3

Voladura de techo: 1

Total: 369

Tupungato:

Filtraciones de techo: 12

Desborde cloacal en zona centro.: 1

Total: 13

Las Heras:

Poste caído: 3

Cables cortados: 2

Árboles caídos: 2

Filtraciones de techo: 2

Viviendas anegadas: 5

Total: 15

Lavalle:

Viviendas anegadas: 10

Asistencia social: 364

Derrumbe de vivienda: 3

Total: 379

Luján de Cuyo:

Árboles caídos: 2

Poste caído: 2

Filtraciones de techo: 10

Desprendimiento de piedra: 2

Total: 16

Capital:

Viviendas anegadas: 8

Filtraciones de techo: 3

Árboles caídos: 2

Total: 13

Godoy Cruz:

Viviendas anegadas: 5

Árboles caídos: 3

Desborde de cloacas: 1

Derrumbe de vivienda: 1

Total: 10

Maipú:

Árboles caídos: 6

Viviendas anegadas: 7

Derrumbe de vivienda: 2

Derrumbe de pared: 1

Total: 19

Guaymallén:

Árboles caídos: 5

Filtraciones de techo: 7

Derrumbe: 2

Poste caído: 7

Total: 46

La Paz:

Sin novedad.

Santa Rosa:

Asistencia social: 50.

Total: 50

San Martín:

Filtraciones de techo e inundación: 60

Árboles caídos: 03

Total: 63

Junín:

Árboles caídos: 4

Desborde: 2

Filtración de techo: 1

Total: 07

Rivadavia:

Filtraciones de techo: 8

Total: 08

En total las novedades fueron 1699 en toda la provincia.

Relevamiento de precipitaciones

También se reportó las precipitaciones desde las 8 de este sábado hasta la mañana de este domingo. El registro se llevó a cabo por Radar San Martín, Sr. Hugo Videla.

San Martín : Centro, Chimbas, Chapanay, El Central, Tres Porteñas: 50 a 65 mm. Resto de los distritos, entre 25 a 45 mm.

: Centro, Chimbas, Chapanay, El Central, Tres Porteñas: 50 a 65 mm. Resto de los distritos, entre 25 a 45 mm. Junín : Centro, Algarrobo Grande, Los Barriales, Medrano: Entre 45 a 55 mm.

: Centro, Algarrobo Grande, Los Barriales, Medrano: Entre 45 a 55 mm. Rivadavia : Sector oeste, 45 a 50 mm. sector centro y este, 35 a 40 mm.

: Sector oeste, 45 a 50 mm. sector centro y este, 35 a 40 mm. Santa Rosa : Entre 25 a 35 mm promedio.

: Entre 25 a 35 mm promedio. Gran Mendoza y Pedemonte : De 50 a 55 mm promedio.

: De 50 a 55 mm promedio. Maipú : Sector sur y central 50 mm, sector norte 45 mm.

: Sector sur y central 50 mm, sector norte 45 mm. Luján : Agrelo, Perdriel, Ugarteche 35 mm, Carrizal 45 mm.

: Agrelo, Perdriel, Ugarteche 35 mm, Carrizal 45 mm. Lavalle : Sector sur 40 mm, resto del departamento 35 mm.

: Sector sur 40 mm, resto del departamento 35 mm. Tupungato, Tunuyán y San Carlos : Unos 30 a 45 mm promedio.

: Unos 30 a 45 mm promedio. La Paz: De 25 a 30 mm.

Las precipitaciones de este domingo, desde las 8 hasta las 14: