Lluvia y más lluvia: se espera un fin de semana pasado por agua y suspenden actividades al aire libre

Enero llegará a su fin, literalmente, pasado por agua . En un mes con precipitaciones récord -en San Rafael ha llovido el doble del promedio de enero, mientras que en Uspallata y Malargüe está muy cerca de duplicarse-, el último fin de semana no será la excepción si de lluvia hay que hablar.

Según destacaron los especialistas. las lluvias y tormentas se mantendrán en Mendoza hasta entrada la semana próxima, ya marcada por el comienzo de febrero . Incluso, algunos eventos planificados para este jueves, viernes y sábado han sido reprogramados o hasta suspendidos . Y la confirmación de otros eventos se mantuvo en suspenso (e, incluso, se mantiene en algunos casos) hasta el último minuto.

El meteorólogo Mariano García indicó que las condiciones de los próximos días se mantendrán idénticas a lo que han sido las últimas semanas .

"Cerca del 15 de enero Ingresó bastante humedad a la región de la mano de un viento que empezó a soplar desde el norte. A ello se suma que, en el medio, no hubo ningún evento que haya desplazado esa masa y reemplazado por otra masa de aire frío y seco . Entonces, llevamos muchos días sin ingreso de frente frío y por ello es que tenemos la modalidad de tormentas que se generan, que es lo que se espera esta noche", indicó García.

En ese sentido, indicó que a partir de mañana - viernes 30 de enero - se espera una "alta potencialidad" de lluvias y tormentas, que se extenderían hasta el sábado por la noche y madrugada del domingo . Y es que la humedad se mantendrá, pero -además- subirá la temperatura en superficie.

tormenta.jpg Lluvia y más lluvia: se espera un fin de semana pasado por agua y suspenden al aire libre Archivo.

"Ello va a bajar la densidad del aire y hará que se empiece a mezclar con la humedad. A eso se le va a sumar el sistema en niveles medios que, con los ascensos de temperatura, va a generas más nubosidad. En vez de una sola tormenta, se va a observar una nubosidad horizontal sobre bastante territorio de Mendoza, y podría haber algunas tormentas en zonas puntuales y lluvias en otras", detalló el meteorólogo.

De hecho, explicó que la nubosidad -que se incrementará a partir del viernes al mediodía o la tarde- será intermitente, y llegará a cubrir casi la mitad del cielo ya para el sábado. Además, resaltó que las tormentas y lluvias que puedan llegar a caer serán -probablemente- más de agua que de granizo.

"Se va a mantener la situación que tenemos desde hace varios días, porque se va a remover un poquito la atmósfera. Pero no va a haber nada nuevo, sería como ordenar la casa, aunque moviendo los mismos muebles que ya están. Lo que va a ocurrir es con lo que tenemos", sintetizó.

Eventos suspendidos en Ciudad de Mendoza

La Municipalidad de la Ciudad de Mendoza decidió suspender todos los eventos y actividades masivas al aire libre previstas para el fin de semana. Ello debido al pronóstico meteorológico y la alerta amarilla por tormentas. Según explicaron desde la comuna, la decisión apunta a resguardar la seguridad de vecinos, vecinas, artistas, trabajadores y público en general que iban a participar de las propuestas.

Picnic ciudad Lluvia y más lluvia: se espera un fin de semana pasado por agua y suspenden al aire libre Gentileza.

"Es una decisión tomada por razones estrictamente de seguridad. Sabemos que era una agenda muy esperada por vecinos y mendocinos, pero nuestra prioridad es cuidar a las personas y evitar cualquier riesgo para quienes asisten a estas actividades”, destacó el intendente capitalino Ulpiano Suarez.

Estas son las actividades que estaban previstas para el fin de semana y que suspendió la Municipalidad de Ciudad de Mendoza:

Astroturismo entre viñedos; viernes 30 de enero.

viernes 30 de enero. Relatos nocturnos : viernes 30 de enero (reprogramado para el sábado 7 de febrero).

: viernes 30 de enero (reprogramado para el sábado 7 de febrero). Picnics Musicales : sábado 31 de enero.

: sábado 31 de enero. Sábados sorprendentes : sábado 31 de enero.

: sábado 31 de enero. Propuestas en el Teatrino de la plaza Independencia.

Animate : domingo 1 de febrero.

: domingo 1 de febrero. Peña de las Reinas: domingo 1 de febrero.

Peña Vendimia Ciudad Lluvia y más lluvia: se espera un fin de semana pasado por agua y suspenden al aire libre Gentileza.

Además, desde la comuna destacaron que se informará oportunamente si alguna de estos eventos será reprogramado, respondiendo a la agenda de actividades culturales y recreativas.

Tunuyán pasó su Vendimia para el lunes 2 de febrero

La alerta meteorológica por tormentas vigente para este viernes y sábado también obligó a la Municipalidad de Tunuyán a reprogramar de su Fiesta Departamental de a Vendimia 2026 , que estaba prevista para mañana, viernes 30 de enero.

Según confirmaron desde la comuna, la celebración tendrá lugar finalmente el lunes 2 de febrero, en el Anfiteatro Municipal.

“De acuerdo a la información oficial de Contingencias, para el viernes se anuncian tormentas eléctricas severas, por lo que decidimos reprogramar la Vendimia para el lunes 2 de febrero”, explicó el intendente de Tunuyán, Emir Andraos, quien resaltó que el cambio de planes tiene como objetivo priorizar la seguridad del público, los artistas y los equipos técnicos.

De esta manera, lo que iba a ser -además de la Vendimia departamental- la primera noche de la 44 edición del Festival de la Tonada, pasó para el lunes (con el show de Coti Sorokin en vivo incluido). De esta manera, la Tonada comenzará el sábado 31 de enero y culminará el domingo 1 de febrero y, según confirmaron desde la Municipalidad de Tunuyán, hasta el momento no habrá cambios en su grilla.

No obstante, todo puede cambiar. De hecho, desde la comuna recomendaron a vecinos y visitantes seguir las novedades a través de los canales oficiales de la Municipalidad para mantenerse informados sobre eventuales actualizaciones.

"Luján suena" y Vendimia de Maipú, a la espera de confirmación

El sábado 31 por la noche, está previsto que el Multiespacio Cultural Luján de Cuyo sea el escenario de la edición 2026 del clásico festival "Luján Suena". No obstante, desde la municipalidad confirmaron que se encontraban analizando minuto a minuto antes de definir una confirmación o eventual reprogramación

Batos, Gauchito Club, Indios, Koino Yokan, Mi Amigo Invencible, 1915, Paz Carrara, Pasado Verde, rayos Láser y Spaghetti Western son las bandas confirmadas para el "Luján Suena" 2026. Pero habrá que aguardar hasta conocer la determinación final en base al pronóstico y la alerta meteorológica.

Luján Suena Lluvia y más lluvia: se espera un fin de semana pasado por agua y suspenden al aire libre Gentileza

También el sábado, pero en Maipú, está programada la Fiesta departamental de la Vendimia 2026. El teatro griego Papa Francisco (Parque Metropolitano) es el escenario previsto y se espera la presentación de Agapornis en la previa. Al igual que en Luján, desde la comuna maipucina indicaron que están analizando todos los detalles para definir si se confirma o no la celebración.

Las Heras confirmó su vendimia

Aunque inicialmente la Fiesta Departamental de la Vendimia 2026 de Las Heras iba a desarrollarse el viernes 30, hace unos días la comuna anunció su reprogramación para esta noche, jueves 29 de enero.

En en transcurso de la mañana de hoy, desde la comuna ratificaron que la fiesta y elección de la reina tendrá lugar esta noche.