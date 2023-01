Llega a Mendoza el libro del príncipe Harry que desnuda a la monarquía británica

Desde hoy llegarán a las librerías de Mendoza las memorias del príncipe Harry, el hijo menor de Carlos III y Lady Di, con una autobiografía que ya es furor en el Reino Unido por las revelaciones sobre la corona británica, las intimidades de la pareja con Meghan Markle y la incertidumbre que lo carcome hasta el día de hoy sobre las circunstancias que rodearon la muerte de su madre.

La biografía, que lleva el título “Spare, en la sombra”, está en tránsito para llegar a las librerías más importantes de la provincia con un valor de $8.600. La editorial que lo comercializa en Argentina es Penguin Random House.

Su separación de la familia real, así como la mala relación con su padre, recorren los capítulos de este género de no ficción, que en su primer día de aparición en las librerías del Reino Unido desapareció de los anaqueles por el interés de los lectores, vendiéndose como pan caliente.

Harry actualmente reside en Estados Unidos con su esposa Meghan, quien no fue bien recibida en la intimidad de la Casa Real, por lo que ambos decidieron renunciar al título de Su Alteza Real en 2020 y perder los derechos como duques de Sussex, como también al financiamiento público.

Según un relevamiento de Los Andes por las librerías de la Ciudad de Mendoza, el título llegará en los próximos días, aunque no hay mayor interés de los mendocinos, al menos por ahora.

Osvaldo Osorio, librero y dueño de la librería y disquería Le Club, indicó que depende de los gustos y de los consumos culturales que haya en una sociedad para convertir a un título en un best seller. “Luego de que fuera el libro más vendido Cincuenta sombras de Grey, el siguiente que batió récords fue Sinceramente, de Cristina Kirchner. Quizás un libro de este género en Reino Unido, como hoy es furor el de la realeza, no tiene la repercusión que se dio aquí. Esto puede explicar por qué hasta el momento no hemos visto que haya un volumen esperado por la gente”, comentó Osorio.

No hay en stock por el momento en tiendas como Cúspide o Rayuela, pero ya figuran en sistema como una de las novedades de los catálogos para leer este verano.

Expectativa mundial

Desde el minuto cero del pasado 10 de enero, la biografía estuvo disponible en Reino Unido y también fue traducido a 15 idiomas para un lanzamiento simultáneo y entró de inmediato en las listas de best sellers de España y México.

Para Estados Unidos, que es otro de los públicos a los que está dirigido, hay una versión en inglés como audiolibro, leída por el mismo duque de Sussex.

Entre las filtraciones que ya hay de este lanzamiento mundial, Harry revela su relación con las drogas, algunos detalles de su primer encuentro sexual y cómo sirvió al Ejército británico durante dos campañas completas contra Afganistán. La obra fue escrita junto al periodista J.R. Moehringer, ganador del premio Pulitzer.