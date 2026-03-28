28 de marzo de 2026 - 20:25

Las zonas que aún siguen con corte de agua en Mendoza: el último reporte de Aysam

Por la mañana del sábado, Aguas Mendocinas había realizado intervenciones estructurales en La Puntilla para mejorar la distribución del servicio en el Gran Mendoza.

Corte de agua afectó este sábado 28 de marzo a buena parte del Gran Mendoza

Corte de agua afectó este sábado 28 de marzo a buena parte del Gran Mendoza

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Aguas Mendocinas culminó las tareas de instalación que obligó a interrumpir el normal abastecimiento de agua.&nbsp;

Aguas Mendocinas culminó las tareas de instalación que obligó a interrumpir el normal abastecimiento de agua. 

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

En un parte emitido a las 20 horas, Aguas Mendocinas informó cuáles son las zonas del Gran Mendoza aún afectadas por el corte de agua de la mañana del sábado, derivado de una intervención clave en el sistema de macrodistribución del Área Metropolitana que había afectado el normal funcionamiento del servicio en la jornada.

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Según precisaron en el último comunicado, las zonas que estaban aún en recuperación debido a un proceso de purga de acueductos y carga de redes eran:

  • Luján de Cuyo: Sol y Sierra, Urbano Las Sierras y Chacras de Coria.
  • Godoy Cruz: la zona oeste.
  • Ciudad: La Favorita y Quinta Sección.
  • Las Heras: la zona oeste.

"Al depender de bombeos, se estarán recuperando en el transcurso de esta noche (sábado)", dijeron desde Aysam.

En consecuencia, "se solicita a la población continuar realizando un uso responsable y solidario del agua potable, a fin de preservar las reservas disponibles y contribuir a una pronta recuperación del servicio".

Respecto a los establecimientos potabilizadores:

  • Luján I: normalizado.
  • Potrerillos: normalizado.
  • Luján II: normalizado.
  • Benegas: normalizado.
  • Alto Godoy: con reservas en estado crítico, continúa en proceso de recuperación. Operando al 39% de su capacidad.
aysam corte
A las 5 de la mañana, comenzaron las tareas para la optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana.

A las 5 de la mañana, comenzaron las tareas para la optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana.

Corte de agua: qué hizo Aysam este sábado

Las tareas de Aysam, anticipadas durante la semana, comenzaron a las 5 de la mañana de este sábado y se completaron en 4 horas y media por personal de Operaciones y de Inspección de la empresa, junto con la contratista.

El operativo consistió en dos importantes intervenciones como parte de la finalización de los trabajos pendientes en la cámara de macroregulación de La Puntilla, donde instalaron una válvula mariposa en el acueducto de 600 mm de la cámara seca Benegas y colocaron dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto de 1.100 mm.

aysam
A las 9.30 h finalizó el operativo para la optimización de Macrodistribución del Area Metropolitana.

A las 9.30 h finalizó el operativo para la optimización de Macrodistribución del Area Metropolitana.

Estos trabajos forman parte de un proyecto integral de optimización de la macrodistribución en el Área Metropolitana, que representa una inversión histórica de 5,1 millones de dólares destinada a mejorar la eficiencia operativa para más de 800.000 mendocinos.

Como complemento a este plan de infraestructura, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos, como las plantas y acueductos de transporte en zonas de Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla.

Debido a la magnitud de las maniobras, se había dispuesto un corte del servicio de agua potable en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú. Hacia las 20, el servicio ya estaba recuperado en la mayoría de los lugares.

corte de agua en el gran mendoza

Ante esta situación, Aysam solicitó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable, y recordó una serie de recomendaciones:

  • Mantener una reserva de agua potable embotellada. 2 litros por persona. Guardar en recipientes limpios.
  • Preservar la reserva del tanque domiciliario. Utilizarla con moderación durante todo el fin de semana.
  • Regular la intensidad del caudal de agua en las canillas.
  • Evitar el uso de lavarropas automáticos, lavavajillas y el riego de jardines.
  • Controlar goteras en canillas y pérdidas en inodoros.
  • Recordar que el lavado de veredas y vehículos con manguera o el uso de hidrolavadora está prohibido las 24 horas, los 365 días del año.
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