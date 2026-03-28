Las zonas que aún siguen con corte de agua en Mendoza: el último reporte de Aysam

En un parte emitido a las 20 horas , Aguas Mendocinas informó cuáles son las zonas del Gran Mendoza aún afectadas por el corte de agua de la mañana del sábado, derivado de una intervención clave en el sistema de macrodistribución del Área Metropolitana que había afectado el normal funcionamiento del servicio en la jornada.

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Se viene un nuevo corte de agua por obras en el Gran Mendoza: cuándo será y que zonas afectará

Según precisaron en el último comunicado, las zonas que estaban aún en recuperación debido a un proceso de purga de acueductos y carga de redes eran:

"Al depender de bombeos, se estarán recuperando en el transcurso de esta noche (sábado)", dijeron desde Aysam.

En consecuencia, "se solicita a la población continuar realizando un uso responsable y solidario del agua potable, a fin de preservar las reservas disponibles y contribuir a una pronta recuperación del servicio".

Luján I: normalizado.

Potrerillos: normalizado.

Luján II: normalizado.

Benegas: normalizado.

Alto Godoy: con reservas en estado crítico, continúa en proceso de recuperación. Operando al 39% de su capacidad.

aysam corte A las 5 de la mañana, comenzaron las tareas para la optimización del Sistema de Macrodistribución del Área Metropolitana. AYSAM

Corte de agua: qué hizo Aysam este sábado

Las tareas de Aysam, anticipadas durante la semana, comenzaron a las 5 de la mañana de este sábado y se completaron en 4 horas y media por personal de Operaciones y de Inspección de la empresa, junto con la contratista.

El operativo consistió en dos importantes intervenciones como parte de la finalización de los trabajos pendientes en la cámara de macroregulación de La Puntilla, donde instalaron una válvula mariposa en el acueducto de 600 mm de la cámara seca Benegas y colocaron dos compuertas en la cámara hexagonal de derivación del acueducto de 1.100 mm.

aysam A las 9.30 h finalizó el operativo para la optimización de Macrodistribución del Area Metropolitana. AYSAM

Estos trabajos forman parte de un proyecto integral de optimización de la macrodistribución en el Área Metropolitana, que representa una inversión histórica de 5,1 millones de dólares destinada a mejorar la eficiencia operativa para más de 800.000 mendocinos.

Como complemento a este plan de infraestructura, ya se han instalado 14 caudalímetros en puntos estratégicos, como las plantas y acueductos de transporte en zonas de Palmares Valley, Benegas, Alto Godoy, Plaza Cioppo, Potrerillos, Luján II y La Puntilla.

Debido a la magnitud de las maniobras, se había dispuesto un corte del servicio de agua potable en Ciudad, Godoy Cruz, Guaymallén, Las Heras, Luján y Maipú. Hacia las 20, el servicio ya estaba recuperado en la mayoría de los lugares.

corte de agua en el gran mendoza

Ante esta situación, Aysam solicitó a los usuarios hacer un uso responsable y solidario del agua potable, y recordó una serie de recomendaciones: