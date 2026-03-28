Con apoyo de Google y Adepa, Los Andes pondrá en valor su histórico archivo papel

Un proyecto gigante: procesar toda la colección de diarios para brindarla de manera inteligente al mundo. Desde 1883, Los Andes hace e hizo historia. La iniciativa fue presentada en el encuentro nacional de Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas.

La palabra archivo nos suele remitir a burocracia. A pilas de papeles aburridos. O a bibliotecas de hojas acurrucadas de espaldas al reloj. Y lo interesante, y lo indicado, es verlo como lo que realmente es: todo lo que pasó, todo lo que se vivió, todo lo que se discutió. Respiración, ideas, disputas, glorias y pérdidas. Pero mostradas con pasión, por periodistas que lo dejaron todo (desgraciadamente en muchos casos, literal) para mantener a su ciudad, su provincia, su país, al tanto de lo que pasaba.

Los Andes no solo estaba escrito por periodistas; también por artistas, músicos, filósofos, pensadores, lectores que sellaban sobre la página su concepción de lo que sentían, frente a hechos que miraban, disfrutaban o sufrían. Eso es un archivo. Más que la suma de papeles apelmazados sobre escritorios, son los corazones y las miradas de esas personas que volcaron otras épocas en tinta.

Recuperar ese inmenso material de más de 50 mil ediciones papel es la tarea emprendida por Los Andes a través de un grupo de historiadoras y especialistas en archivística y gestión documental de INCIHUSA-Conicet, guiados por Beatriz Bragoni; jóvenes estudiantes que quieren reflejar lo pasado siempre en presente y futuro; periodistas que encontramos en lo que pasó la explicación de lo que ocurre y las pistas de lo que vendrá. Y por supuesto, el apoyo de empresas tecnológicas de escala mundial como Google o locales de primerísimo nivel como Nmedia.ar, con un experto mendocino al frente, Mariano Blejman. Dirigen el proyecto de recuperación del archivo del diario que nació en 1883, autoridades del medio: Leonardo Rearte (secretario de redacción), Rubén Valle (secretario general de redacción) y Pablo Dellazoppa (director y gerente general). Y son de la partida Marcelo Rolland (a cargo de Fotografía y Archivo en Los Andes); y Juan Pablo Astié, Enrique Toso y Javier Fortuny, de la productora La Terminal.

Leo Rearte Adepa Tecnología de primer nivel para revivir nuestro pasado La tarea es compleja pero apasionante. Escanear, con altísima tecnología, la colección de diarios Los Andes completa, procesarlos con programas de primer nivel, para luego brindarla al público con herramientas de última generación. Se trata de una recuperación de todo ese inmenso material impreso, y ordenarlo para que sea fácil encontrar el pasado de todos nosotros.

La historia no es solo historia. Para Los Andes, líder en redes sociales y también en la web, es la oportunidad de transmitir todo lo que sucedió en 142 años a las nuevas generaciones. Por eso, en el tren de recuperar el archivo, ya se priorizan formatos para compartir esa información en Instagram, X y redes, además de papel y web.