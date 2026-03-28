"Vendimia Infinita" culminó su exitoso ciclo con una entrevista exclusiva a la Reina y Virreina Nacional 2026

El ciclo “Vendimia Infinita”, la innovadora propuesta de Los Andes que combinó la inteligencia artificial con la emocional, llegó a su fin tras 21 programas dedicados a repasar la historia y el presente de la máxima fiesta de los mendocinos.
El especial audiovisual de Los Andes cerró sus 21 programas con un encuentro que unió la emoción de las nuevas soberanas con un sorprendente regalo que vinculó la tecnología con la tradición del papel. Además Gabriela Testa, presidenta del Emetur, hace un análisis del impacto turístico de la fiesta.
El ciclo “Vendimia Infinita”, la innovadora propuesta de Los Andes que combinó la inteligencia artificial con la emocional, llegó a su fin tras 21 programas dedicados a repasar la historia y el presente de la máxima fiesta de los mendocinos.
El último episodio contó con la participación especial de la Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolinez; la Virreina Nacional, Agustina Giacomelli, y la presidenta del Ente Mendoza Turismo (EMETUR), Gabriela Testa.
Durante la entrevista, Gabriela Testa profundizó en cómo la Fiesta Nacional de la Vendimia no solo potencia la identidad mendocina, sino que funciona como una plataforma que proyecta a la provincia hacia el país y el mundo.
Por su parte, las flamantes soberanas compartieron sus vivencias tras la coronación. Azul Antolinez relató la emoción del encuentro con su gente y el compromiso que asume con su nuevo rol, mientras que Agustina Giacomelli destacó el sentido de cercanía con la comunidad que marcará su año de representación.
Uno de los momentos más destacados y emotivos del cierre fue la entrega de ejemplares de la edición impresa de Los Andes a las reinas. Las jóvenes se sorprendieron al verse reflejadas en las páginas del diario papel, recibiendo láminas de contratapa y las ediciones que cubrieron hitos como el desayuno real y el regreso de Azul a su pueblo.
El ciclo, que estuvo bajo la dirección creativa y conducción de la periodista Laura Carbonari, se consolidó como una experiencia de streaming diseñada para plataformas digitales. A través del uso de la inteligencia artificial, a cargo del realizador Santiago Mampel, el programa logró dar vida a fotos y afiches históricos, permitiendo a los espectadores viajar por los 90 años de la fiesta.
“Vendimia Infinita” no solo fue un repaso cronológico, sino un relato vivencial que incluyó entrevistas a reinas de mandato cumplido y autoridades como Diego Gareca y Pablo Perri, logrando un recorrido único por el pasado, presente y futuro de la identidad de Mendoza,,. De esta manera, el diario Los Andes cerró una apuesta tecnológica y cultural que celebró simultáneamente los 90 años de la fiesta y los 142 años del medio.
Para ver todos los programas, podés ingresar a nuestro canal de YouTube y disfrutar de todas las entrevistas de Vendimia Infinita