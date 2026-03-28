"Vendimia Infinita" culminó su exitoso ciclo con una entrevista exclusiva a la Reina y Virreina Nacional 2026

El ciclo “Vendimia Infinita” , la innovadora propuesta de Los Andes que combinó la inteligencia artificial con la emocional, llegó a su fin tras 21 programas dedicados a repasar la historia y el presente de la máxima fiesta de los mendocinos.

La Vendimia aun no queda atrás: Junín elige a la Reina Provincial del Canto y la Melesca

El último episodio contó con la participación especial de la Reina Nacional de la Vendimia 2026 , Azul Antolinez ; la Virreina Nacional, Agustina Giacomelli , y la presidenta del Ente Mendoza Turismo ( EMETUR ), Gabriela Testa .

Durante la entrevista , Gabriela Testa profundizó en cómo la Fiesta Nacional de la Vendimia no solo potencia la identidad mendocina , sino que funciona como una plataforma que proyecta a la provincia hacia el país y el mundo.

Por su parte, las flamantes soberanas compartieron sus vivencias tras la coronación. Azul Antolinez relató la emoción del encuentro con su gente y el compromiso que asume con su nuevo rol, mientras que Agustina Giacomelli destacó el sentido de cercanía con la comunidad que marcará su año de representación.

Embed - Vendimia Infinita con Azul Antolínez y Agustina Giacomelli reina y virreina de la Vendimia 2026

Uno de los momentos más destacados y emotivos del cierre fue la entrega de ejemplares de la edición impresa de Los Andes a las reinas. Las jóvenes se sorprendieron al verse reflejadas en las páginas del diario papel, recibiendo láminas de contratapa y las ediciones que cubrieron hitos como el desayuno real y el regreso de Azul a su pueblo.

Ciclo Vendimia Infinita con entrevista a Reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolinez; la Virreina Nacional, Agustina Giacomelli La reina Nacional de la Vendimia 2026, Azul Antolinez y la Virreina Nacional, Agustina Giacomelli junto a Gabriela Testa, presidenta de Emetur y Laura Carbonari, periodista y conductora de Vendimia Infinita. Los Andes

El ciclo, que estuvo bajo la dirección creativa y conducción de la periodista Laura Carbonari, se consolidó como una experiencia de streaming diseñada para plataformas digitales. A través del uso de la inteligencia artificial, a cargo del realizador Santiago Mampel, el programa logró dar vida a fotos y afiches históricos, permitiendo a los espectadores viajar por los 90 años de la fiesta.

“Vendimia Infinita” no solo fue un repaso cronológico, sino un relato vivencial que incluyó entrevistas a reinas de mandato cumplido y autoridades como Diego Gareca y Pablo Perri, logrando un recorrido único por el pasado, presente y futuro de la identidad de Mendoza,,. De esta manera, el diario Los Andes cerró una apuesta tecnológica y cultural que celebró simultáneamente los 90 años de la fiesta y los 142 años del medio.

Para ver todos los programas, podés ingresar a nuestro canal de YouTube y disfrutar de todas las entrevistas de Vendimia Infinita