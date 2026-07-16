Las zonas de Mendoza donde rige la doble alerta por nevadas y viento Zonda

Mendoza continúa este jueves 16 de julio afectada por dos alertas del Servicio Meteorológico Nacional: nevadas y viento Zonda.
En el llano, la máxima alcanzará los 20°C en horas de la tarde. El fin de semana volverán las lluvias.
Mendoza continúa este jueves 16 de julio afectada por dos alertas del Servicio Meteorológico Nacional: nevadas y viento Zonda.
El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Zonda en precordillera. Nevadas intensas en cordillera". La máxima llegará a los 20°C en horas de la tarde.
La alerta naranja por nevadas se extenderá, al menos, hasta el sábado a toda la cordillera provincial y parte de la precordillera.
"El área será afectada por nevadas intensas persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 100 y 200 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad", advirtió el SMN.
El temporal se justifica por la presencia de un "río atmosférico", que avanza de sur a norte sobre la Cordillera de los Andes impulsado por un sistema de alta presión y una importante carga de humedad, provocando abundantes nevadas en la alta montaña y precipitaciones en otras regiones del país.
Ante la imposibilidad de circulación, los pasos Cristo Redentor y Pehuenche, que conectan Argentina con Chile, se encuentran cerrados.
En tanto, la alerta amarilla es por viento Zonda y afecta a la precordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y zona baja de Malargüe. El fenómeno también se repetirá hasta el fin de semana.
Para el viernes, el pronóstico anticipa: "Mayormente nublado con precipitaciones aisladas que se inician en el sur provincial, vientos moderados del sudeste. Nevadas intensas en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.
El sábado será más frío y gris: "Mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos moderados del sudeste. Nevadas intensas en cordillera". La mínima rondará los 3°C, mientras que la máxima estará en torno a los 14°C.