Las zonas de Mendoza donde rige la doble alerta por nevadas y viento Zonda

Mendoza continúa este jueves 16 de julio afectada por dos alertas del Servicio Meteorológico Nacional: nevadas y viento Zonda.

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El pronóstico del tiempo emitido por la Dirección de Agricultura y Contingencias Climáticas indica para hoy: "Parcialmente nublado con poco cambio de la temperatura. Zonda en precordillera. Nevadas intensas en cordillera". La máxima llegará a los 20°C en horas de la tarde.

La alerta naranja por nevadas se extenderá, al menos, hasta el sábado a toda la cordillera provincial y parte de la precordillera.

"El área será afectada por nevadas intensas persistentes. Se prevén valores de nieve acumulada entre 100 y 200 centímetros en todo el período de alerta, que pueden ser superados de forma puntual. La situación estará acompañada por vientos intensos con posible viento blanco y reducción de visibilidad", advirtió el SMN.

El temporal se justifica por la presencia de un "río atmosférico", que avanza de sur a norte sobre la Cordillera de los Andes impulsado por un sistema de alta presión y una importante carga de humedad, provocando abundantes nevadas en la alta montaña y precipitaciones en otras regiones del país.

Ante la imposibilidad de circulación, los pasos Cristo Redentor y Pehuenche, que conectan Argentina con Chile, se encuentran cerrados.

La localidad de Las Cuevas, tapada por la nieve este 15 de julio Prensa Gendarmería Nacional

En tanto, la alerta amarilla es por viento Zonda y afecta a la precordillera de Las Heras, Luján de Cuyo y zona baja de Malargüe. El fenómeno también se repetirá hasta el fin de semana.

Alerta amarilla por viento Zonda Defensa Civil

Viernes cálido, sábado más frío en Mendoza

Para el viernes, el pronóstico anticipa: "Mayormente nublado con precipitaciones aisladas que se inician en el sur provincial, vientos moderados del sudeste. Nevadas intensas en cordillera". La mínima será de 6°C, mientras que la máxima alcanzará los 18°C.

El sábado será más frío y gris: "Mayormente nublado y frío con precipitaciones, vientos moderados del sudeste. Nevadas intensas en cordillera". La mínima rondará los 3°C, mientras que la máxima estará en torno a los 14°C.