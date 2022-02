Las secundarias mendocinas tendrán una semana más para recuperar alumnos

Inicio de clases y periodo de recuperación, juntos a la par. Según lo expresado en la Resolución 2022-336 de la Dirección General de Escuelas recibida ayer por las instituciones secundarias, se resolvió extender el período de intensificación de trayectoria hasta el 25 de febrero.

Esto ha generado enojos en los equipos directivos, ya que se superpone el inicio de clases, con las complejidades que conlleva, y el acompañamiento de los estudiantes que no han logrado aprobar los contenidos del ciclo lectivo anterior. De hecho, en off, algunos docentes sostienen que en concreto, las clases iniciarán el miércoles 2 aunque algunas instituciones tendrán algunas actividades con los alumnos regulares.

Recordemos que el inicio del ciclo lectivo 2022 es el próximo lunes 21 de febrero y la resolución plantea que el apoyo escolar para la recuperación de saberes es durante esa misma semana, hasta el 25 de febrero, lo que genera complicaciones en las instituciones educativas mendocinas.

El programa en contexto

Según se dio a conocer mediante la citada resolución se llevará adelante el programa “Te acompañamos en la recuperación de saberes para la promoción al ciclo lectivo 2022″ porque la implementación de programas similares en años anteriores se valoró positivamente por los supervisores, directores y estudiantes, tal como se indica en el documento.

Esta decisión se tomó en el contexto de que el Ciclo lectivo 2020 fue atravesado por el hecho extraordinario de una pandemia, que impactó sin precedentes en el sistema educativo afectando críticamente la trayectoria escolar de los estudiantes por las características de las medidas de seguridad sanitarias implementadas en resguardo de la salud de la población.

En el artículo cuarto de la resolución se detalla que: “Ordénese que podrá extenderse el “período de intensificación de trayectoria hasta el 25/02/2022 inclusive, a todos los estudiantes que se encuentren en la condición académica de riesgo de permanencia”.

Además, supone que para hacer efectiva la extensión del período, el director deberá solicitarlo y justificar el pedido al supervisor, quien autorizará por escrito si se reúne la condición establecida para ello, y elevará una planilla a la dirección de línea detallando las autorizaciones dentro de los cinco (5) días posteriores. Esto, restando un día hábil para el inicio de clases.

No está bien planificado

Claudio Peña director de la escuela Vicente Zapata y miembro de la Asociación Profesional de Directivos de Educación Media de Mendoza, corroboró la mencionada información pero dijo que el calendario escolar no ha sido bien planificado, porque se tendría que haber dado las semanas completas, del 10 al 25 para la recuperación de saberes.

“Se ha extendido para algunos casos especiales. Esto no quiere decir que las clases no inicien el 21 de febrero. Pero se ha permitido que en algunos casos excepcionales, aquellos chicos que por distintas razones necesiten más tiempo, por enfermedadades, por viaje o que tengan una situación especial puedan continuar durante la semana que vien. Esto permite tener mas tiempo para que los chicos tengan por lo menos una semana de horario de consulta (la que pasó) y una semana para poder rendir”, explicó el docente.

De todas formas remarcó que no ha sido bien planificado. “Es nuestra opinión que el calendario escolar no es correcto, no está bien planificado, porque se tendría que haber dejado del 10 al 25 de febrero para este fin. Y sin embargo ha sido del 10 al 18 y no se cumplen las dos semanas. Los chicos necesitan más tiempo, se va a aprovechar, pero las clases comienzan el 21″, enfatizó.

Continuando, admitió que puede que en algunos casos se haya autorizado que empiecen las clases directamente el 2 de marzo porque el porcentaje de estudiantes que no ha aprobado es mayor. “Se decidió que en algunas escuelas debido a esto empiecen el 2 de marzo, pero la mayoría empieza el 21 de febrero a la par del sistema de evaluación”, dijo.

Para finalizar, advirtió que lo que se tendría que tener en cuenta para los años siguientes es que no vuelva a pasar y que se prioricen estas dos semanas para la evaluación final y no 10 días. “Ha sido muy poco”, reflexionó.

En tanto, desde SADOP, Ester Linco señaló que estas resoluciones quieren aplacar lo que no se ha podido dar en el 2020, donde no funcionó la virtualidad porque existía la necesaria. “Muchos estudiantes quedaron sin aprendizaje que no se dio. Se pretende que en una semana se pueda llegar a realizar”, afirmó Linco.

Por otro lado, agregó que siempre se cuenta con el esfuerzo de los alumnos y los docentes sin tener en cuenta la realidad de los chicos, los docentes y la institución. “Se da por una semana, porque, por ejemplo, en San Martín todos los primeros comienzan con la ambientación toda la semana y todos los profesores que no son de primero estarán abocados a esta tarea con esta resolución”, señaló.

Consultados por Los Andes, algunos docentes manifestaron que si bien se habla de correr el inicio de clases (al menos de manera no oficial ya que, por ejemplo, circula un mensaje de WhatsApp que indica que el inicio de clases se correría al 2 de marzo, en otros establecimientos solo reinician parte de los cursos y en otros casos el aviso se ha realizado de manera informal anunciando el inicio para el 2 de marzo, luego de los feriados de Carnaval), el anuncio es muy reciente y que en lo que va de la jornada pueden recibir novedades al respecto. Por ahora, nada en concreto.