Las posibilidades de acceso a crédito para viviendas, según la mirada de Los Andes en CNN Mendoza

En el nuevo espacio que ocupa Los Andes en el aire de la radio mendocina, esta vez en CNN Mendoza, la periodista de la sección Economía Bárbara Del Pópolo, comentó para la mesa del programa “De diez” las realidades con las que se enfrenta todo aquel que busque construir una vivienda a través de créditos, especialmente del Procrear.

La periodista buscó algunos ejemplos para explicar la situación. “Esto es una necesidad de miles de mendocinos, la de la casa propia. En el mes de mayo hablábamos de un 40% de personas que no tienen casa propia en Mendoza y, más allá de que haya otras opciones, todos sabemos que la opción del alquiler también se complicó mucho más que antes. No es que antes fuera simple, pero se complicó mucho con la actual ley de alquileres”, contó a la conductora, Cristina Rodríguez. “A eso se suma que no hay muchas opciones de crédito entonces. Por eso estamos analizando las tres alternativas que tienen las personas hoy para para poder construir o comprar una vivienda o y empezar a pagarla de a poquito, recordó”.

Por eso, dio como ejemplos: “Siempre al ver las opciones estatales, que hablan de un salario mínimo para poder inscribirte al Procrear que empiecen por $ 105.500 de ingreso, pero de ahí en más hay que ver si la persona puede pagar esa cuota. Vimos que la cuota más chiquita en los Procrear, por ejemplo, de Maipú o de Capital, ronda los $ 58.000 para un departamento pequeño, de unos 37,5 metros cubiertos. Después tenés los más grandes, para los que hay que pensar en cuotas de $ 100.000 por mes. Entonces, más allá de ese salario mínimo exigido de $ 105.000 por mes, hay que ver si la persona realmente va a poder pagar esa cuota. Así que, en la práctica, hay que tener ingresos de alrededor de $ 190.000, por lo menos, para enfrentar la cuota más chiquitita”.

Como dice en su nota la periodista, “así, para quienes se acercan más al salario mínimo, la alternativa para poder acceder será sumar ingresos con algún familiar, porque, por ejemplo, el salario promedio en Mendoza de un vendedor, de acuerdo con lo informado de manera anónima por más de 280 trabajadores a Glassdoor, es de $133.276″.