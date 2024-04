La Fundación Tejido Urbano debatió sobre políticas de acceso a la vivienda

En este contexto, el Director Ejecutivo de la Fundación Tejido Urbano, Fernando Álvarez de Celis, aseguró que: “no se puede seguir esquilmando a los privados para el desarrollo de viviendas y financiar el 100 % de la vivienda social”.

También expresó la necesidad de encontrar un punto de equilibrio entre la intervención del Estado y la integración de los privados. Según un estudio de la Fundación, las viviendas sociales hoy son cerca del 7% de la construcción, “un número muy bajo”.

Por su parte, Cynthia Goytia, Directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda y de la Maestría en Economía Urbana (UTDT), explicó que si bien “hay muchas cosas que se hicieron, no funcionaron”. Y destacó las expectativas actuales: “todos tenemos puesta la mira en cómo va a seguir esto para adelante. Nos encontramos ante una serie de primeras iniciativas de este gobierno en materia económica”, que posibilitarían un entorno macroeconómico más beneficioso: “en el largo plazo podríamos entrar en un círculo más virtuoso de acceso a la vivienda”, mencionó la académica.

La jornada contó con la participación de diversos especialistas que integraron la situación argentina al contexto latinoamericano, donde se pudo evidenciar una fuerte caída en la cantidad de propietarios, una tradición que la región mantenía como una aspiración.

Hoy, resulta cada vez más difícil acceder a una vivienda, por falta de crédito, por el gran incremento del valor de los suelos, por el auge de las grandes ciudades, por el bajo rendimiento de los salarios y también por la acción del cambio climático, que genera movimientos migratorios que desequilibran el sistema.

Entre los especialistas estuvieron: Juan José Cruces, Rector de la UTDT; Darío Judzik, Decano Ejecutivo de la Escuela de Gobierno de la UTDT; Cynthia Goytia, Directora del Centro de Investigación en Política Urbana y Vivienda y de la Maestría en Economía Urbana de la UTDT; Fernando Álvarez de Celis, Director ejecutivo de la fundación Tejido Urbano; Santiago Arias, referente del Banco Mundial; Matías Lince, por el Banco Interamericano de Desarrollo; Pablo López de CAF-Banco de Desarrollo; Martim Smolka, ex Director del Lincoln Institute of Land Policy; Diego Valenzuela, Intendente de Tres de Febrero; María Eugenia Ceraso; Concejal de Villa La Angostura; Rubén Dagum, Intendente de Almafuerte, Córdoba; Miguel Fernández, Intendente de Trenque Lauquen, provincia de Buenos Aires; Mario Isgro, ex Ministro de Planificación e Infraestructura, Mendoza; Juan Yacopino, del Centro Argentino de Ingenieros; Ricardo Inti Alpert, Tecnopolítica; Damián Tabakman, de la Cámara Empresaria de Desarrolladores Urbanos; Carlos Spina, referente de la Asociación de Empresarios de la Vivienda; Bautista Pino, de la Municipalidad de Tres de Febrero; Alejandro Sparacino, ex-Director Nacional de Acceso al Financiamiento y Daniel Chaín, ex-Secretario de Obras Públicas de la Nación, entre otras destacadas figuras.