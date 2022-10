Las duras palabras de Mirtha Legrand a la exMiss Mundo que se convirtieron en una frase popular

La ex miss Mundo Silvana Suárez murió en el día de ayer tras sufrir un cáncer terminal a sus 64 años.

Silvana estuvo casada con el dueño de Ámbito Financiero, Julio Ramos y dicha relación la llevó a protagonizar uno de los momentos más tensos en uno de los almuerzos de Mirtha Legrand.

Tras su polémica separación, en 1999, Mirtha la invitó a su programa para hablar del tema y tras un fuerte cruce con la conductora, se levantó y retiró del estudio.

Silvana Suárez, la cordobesa ex Miss Mundo falleció a los 64 años (Gentileza Minuto Uno).

El episodio siempre fue recordado por la conductora, ya que se trató de la única comensal que se animó a plantarla en pleno vivo. “¿Querés que te diga la verdad? Me lo merecía”, pronunció Chiquita días atrás.

EL DÍA QUE SILVANA SUÁREZ ABANDONÓ LA MESA DE MIRTHA LEGRAND

Mirtha le consultó en varias oportunidadesdurante el almuerzo a Silvana sobre los detalles acerca de su divorcio, y en todo momento obtuvo evasivas por parte de la exmodelo, que no quería tocar el asunto. Ante la insistencia, se molestó y en pleno programa, le expresó molesta a la conductora: “Vos estás usufructuando de esa posibilidad. Vos me estás diciendo que no tengo que ventilar mi vida. ¿Para qué me invitas a tu programa? “. La tensa secuencia ocurrió en una pausa del programa.

Cuando “la Chiqui” le explicaba que se trataba de un tema popular y que el público quería saber, la exMiss Mundo se levantó de la mesa y la acusó de “usarla”. Ya con la pausa finalizada y el programa en vivo, se levantó de su silla y Legrand, le espetó molesta: “Yo no necesito de vos para tener audiencia, Silvana Suárez”. Mientras la invitada se alejaba, contestó contundente: “Hoy sí”.

Luego de esta inesperada escena, el programa continuó con la explicación de la conductora sobre el detrás de escena. Allí señaló que durante el corte le consultó a Suárez por qué asistía a tantos programa de televisión y esto desató su enojo, el cual la llevó a abandonar el ciclo en vivo.