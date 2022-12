Las colonias de verano para adultos suman adeptos y hacen bien.

Las colonias de verano para adultos comenzaron hace unos años como una propuesta tímida en algunos municipios que se fue extendiendo y es cada vez mayor. Es que claramente se puso en evidencia que se trata de un espacio necesario y apreciado por quienes ya tienen algunos años, quizás están jubilados pero tienen ganas de hacer cosas y pasarla bien; energía, les sobra y si no, la juntan.

Estos entornos ofrecen un cúmulo de cosas positivas y basta ver las caras de disfrute para entender cuánto bien les hace.

Después de tantos años de trabajar, de cuidar hijos, de correr, de atender, es un tiempo merecido.

Es un lugar donde hacer actividades recreativas, deportes, juegos, mantenerse en movimiento, disfrutar de la pileta. Pero además, un entorno donde ir a socializar, sobre todo con personas de la misma edad y vivencias similares.

Aldo Saez , titular de la Dirección de Adultos Mayores señaló que hace tiempo que se instaló el tema deportivo en adulto mayores, en jóvenes y no tan jóvenes, es decir los sub 70 y los sub 80, aunque dijo que también asisten personas de menor edad.

“Se han dado cuenta los municipios que arman las colonias de verano que era un segmento que tenía que estar y en este momento, hay en cuanta pileta municipal haya, creo que estamos cubiertos en toda la provincia.”, apuntó.

Expresó que también en los clubes privados se han dado cuenta de que debe haber grupos especiales para mayores.

Beneficios del deporte en adultos

Santiago Vaia, profesor de Educación Física y coordinador de Recreación y Eventos de la Dirección de Deportes de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) destacó: “De adulto mayor ha quedado solo el nombre, ha cambiado el rango etario y se considera así a quienes tienen más de 70″.

La mayor expectativa de vida y las mejoras de la ciencia han permitido que las personas lleguen al momento de su jubilación o adultez en condiciones de seguir activas, entusiastas y con mucho para dar. Por eso se habla tanto de esta “vejez activa” pero claro, a los 65 ya nadie se incluye en la “vejez”.

“Yo hace años que trabajo con adultos, y cuando empecé pensaba , me tengo que poner las pilas para contagiar, y me llevé una sorpresa tremenda porque ellos te llevan a vos, van al palo, quieren hacer todo”, relató.

Señaló que es importante para ellos tener un espacio para socializar “porque generalmente viven solos, si tienen hijos quizás ya se fueron y no son tantos los espacios que tienen para socializar, esto les permite compartir con sus pares las realidades que viven y desde ahí es todo beneficios”, resaltó.

Las clases en las piletas son sumamente apreciadas por los adultos mayores\u002E

Además enumeró entre tantas cosas positivas que es bueno que salgan de casa, que planifiquen, saber que al día siguiente ya tienen esa actividad. Ni hablar de las virtudes para la salud que tiene moverse y más si hay alguna actividad deportiva. Es que además de la pileta que se disfruta a toda edad, se ofrecen prácticas deportivas adaptadas para este segmento.

Y Vaia subió la apuesta: “No solo la actividad física sino también la actividad mental, estos programas en general están abocados a la actividad física propiamente dicha, deportiva y recreativa porque hay muchas actividades deportivas que se usan en adultos mayores, como el newcombol, el tenis de mesa, el ajedrez, el sapo, el tejo”. Pero además, también se hacen juegos de orientación como aquellos con los ojos cerrados o con planitos y que hacen “trabajar la cabeza”.

La amplia oferta también incluye juegos de mesa o talleres que tienen que ver con trabajo de la memoria y de la atención. Dijo que también hay una pata cultural que suele incluir baile y canto. Natación, aquaerobic, aquazumba son otras de las alternativas para realizar en la pileta y, de paso, sobrellevar el calor.

Hay que sumar una de las mejores apuestas: las salidas. Estas también suelen organizarse en centros de jubilados: son la oportunidad de pasear y viajar en grupo cuando quizás solos ya no se sienten tan seguros.

“Todas esas actividades están enmarcadas en estas propuestas y en general en todos los lugares se hace más o menos lo mismo”, explicó.

Hace un tiempo, Los Andes se hacía eco del inicio de esta tendencia. Allí, en una escuela de verano de Las Heras, los asistentes contaban su experiencia.

Dorita (en ese entonces de 68 años) estaba todo el día sola en la casa así que encontró un espacio que le ofrecía muchas cosas. “Le tenía miedo al agua, pero lo superé y ahora al menos me meto a la pileta”, destacaba orgullosa. Pero además como antes de jubilarse era gestora, ayudaba a quienes tenían que hacer un trámite, no sabían cómo y eso asegura que le gusta mucho.

Para Nelly Vega (quien tenía 84 años), la reunión “sirve para cerrar espacios libres en la casa y te ayuda a olvidar las penas que uno tiene, es bueno tener algo que hacer”. Jugaba al tejo, algo que después de la pileta la mayoría estaba esperando. “Año a año vamos sumando amigos y el primer día del año siguiente está lleno de abrazos”, contó.

Crecen los espacios para adultos

Hay municipios que fueron vanguardistas en estas actividades mientras que otros se han ido sumando pero hay la mayoría tienen este tipo de propuestas. Ahora, la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) también tendrá la suya. La “Colonia para personas mayores” es la novedad que tienen esta temporada de verano y propone recreación, juegos, natación y deporte para quienes tengan 50 años o más.

“Es el primer año que lo hacemos, creemos que es el puntapié inicial de algo que se viene”, remarcó el profesor.

“Vamos a tratar de hacer vínculo con las colonias convencionales, de niños y adolescentes y hacer por ejemplo, talleres de lectura”, agregó.

Además, para los que todavía no tienen ganas de volver a casa hacen un after pool: “Los viernes, después de las 21, sin pileta hacemos tipo patio cervecero y bancamos el calor”.

La colonia de la UNCuyo quedará habilitada desde el martes 3 de enero hasta el viernes 24 de febrero y funcionará los martes, jueves y viernes, de 16.30 a 19.30.

Las inscripciones estarán abiertas hasta el 31 de diciembre en la Sección Socios del Club UNCUYO. Se podrá registrar de lunes a viernes de 9 a 14.30 y de 15 a 20; y los sábados de 10 a 14. Para más información ingresar en https://deportes.uncuyo.edu.ar/colonia-de-verano-adultos.

Además se puede ingresar a las páginas de los municipios para conocer más sobre sus actividades de verano para este segmento.