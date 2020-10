Las clases no volverán en Mendoza hasta que no bajen los contagios

El ciclo lectivo 2020 tuvo apenas unas pocas semanas de clases presenciales en la mayoría de las provincias del país. La pandemia provocada por el Sars-Cov-2 obligó a suspender y a continuar el proceso de aprendizaje desde la virtualidad. Si bien en varias oportunidades se habló de un posible retorno, el avance del año, sumado al contagio sostenido en gran parte del territorio, parecían indicar que la vuelta a las aulas se pospondría a nivel general hasta 2021.

Sin embargo, el gobierno nacional mostró un repentino cambio de postura y durante una reunión informativa con los ministros de educación de todo el país anticipó la voluntad de retomar el cursado antes de fin de año.

De hecho, tal como adelantó diario La Nación, el ministro de Educación de la Nación, Nicolas Trotta, presentó a sus pares de todo el país, durante una reunión virtual realizada ayer por la tarde, un nuevo índice para catalogar a las distintas jurisdicciones según el riesgo de contagio (alto, medio y bajo).

En función a este parámetro, que deberá ser aprobado el jueves por el Consejo Federal de Educación, se tomarán decisiones sobre quiénes y cómo se retomará la presencialidad.

Al respecto, la idea es que en un principio retomen al menos algunas actividades los alumnos de los últimos años de cada ciclo: los chicos de séptimo grado, en la primaria, y los de quinto y sexto años, en la secundaria.

De todas formas, desde la Dirección General de Escuelas (DGE) explicaron que en Mendoza el regreso sería imposible sobre todo pensando en octubre. En tanto, anticiparon que evaluarán cómo se presenta la situación más adelante. Entre los fundamentos para la negativa, explicaron que los epidemiólogos que asesoran al gobierno de Rodolfo Suárez no avalan el retorno.

“Hoy la situación epidemiológica no lo permite. Cuando tengamos el visto bueno de los especialistas lo veremos, pero no podemos saber hasta que no tengamos una curva descendente”, detallaron desde la cartera educativa provincial.

Hasta el momento las clases presenciales están únicamente vigentes en La Pampa, Formosa y San Luis. En esta última arrancaron el pasado lunes con 12 establecimientos rurales. En tanto la vecina provincia de San Juan, así como Santiago del Estero y Catamarca comenzaron el proceso para retornar, pero cancelaron la vuelta tras la multiplicación de los casos.

Voces de especialistas

Para el psicopedagogo, escritor y docente, Alejandro Castro Santander se le podría sacar provecho a una vuelta a la presencialidad durante estos últimos meses del ciclo. “Es complejo, pero sería una forma de compensar a los que no tuvieron conectividad, que sabemos que no son tantos”, inidcó. Para que valga la pena, según su opinión, se deberían priorizar contenidos clave que sean útiles para el paso al siguiente ciclo. “No debería implicar darles contenido a lo loco, sino brindarles aprendizajes más concretos y más útiles, porque menos es más”, expuso Castro Santander. En tanto, se mostró de acuerdo en que se discuta la posibilidad de la vuelta. “No me parece bien que se diga a priori que no se vuelve, sino que se haga un buen análisis”, manifestó.

Por su parte, desde el SUTE consideraron que no están dadas las condiciones para una posible vuelta. “Estamos a fin de año y hay que tener en cuenta el pico de contagios”, manifestó Sebastián Henríquez, secretario general del sindicato. Para él lo fundamental “es dejar de especular y jugar políticamente con el tema”. Asimismo, recalcó que el gobierno no se sentó en todo el año a discutir con el gremio. "Si no quiere repetir la experiencia de lo que pasó con la ley de educación, tiene que sentarse a discutir cualquier cosa que tenga que ver con los docentes ", subrayó.

Los chicos se adaptaron a la virtualidad, pero quieren volver al aula

La rutina de los estudiantes argentinos cambió rotundamente por la pandemia. Ellos dejaron atrás la concurrencia diaria a las aulas y se volcaron al aprendizaje mediado por un dispositivo. Para evaluar cómo sintieron este proceso, Google y Unicef realizaron una consulta a más de 850 chicos de entre 14 y 19 años que tuvieron acceso regular a la tecnología. Tal como publicó diario Clarín, según este estudio, el 27% de los que participaron pudo incorporar la rutina de la educación a distancia “casi de inmediato”, un 29% lo pudo hacer “pero le llevó tiempo”. En paralelo, el 55% de los chicos y las chicas manifestó que tiene “muchas ganas” de regresar a la escuela, el 17% tiene “ganas” y 13% “algo de ganas”, frente a un 15% que se mostró más reticente.

Claves

-Retorno inminente: el ministro de Educación de la Nación, Nicolás Trotta, manifestó en una reunión con sus pares de todas las provincias la voluntad de retomar las clases en el país antes de fin de año.

-Destinatarios: en un principio el retorno estaría dirigido a los alumnos de los últimos años del ciclo, tanto de primaria como de secundaria.

-Inviable para la provincia: desde Mendoza reconocieron que no sería viable en el contexto actual por la situación epidemiológica local, aunque no descartan evaluarlo más adelante.

-Gremio en contra: dirigentes del SUTE remarcaron que no están dadas las condiciones y que cualquier decisión que involucre a los docentes debe ser discutida.