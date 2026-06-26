Lanzan "Ciudades Azules", un libro pionero que propone rediseñar los entornos urbanos desde la perspectiva del autismo y la neurodiversidad

Escrito por los especialistas Álvaro García Resta y Lucía Bellocchio, la obra combina la planificación del espacio público con la innovación tecnológica para crear ciudades más humanas.

Se lanzó oficialmente el libro "Ciudades Azules", una obra escrita en coautoría por Lucía Bellocchio y Álvaro García Resta, ambos especialistas en temas urbanos, publicada por Editorial El Ateneo.

La obra plantea un cambio de paradigma en la planificación de los entornos urbanos, proponiendo un modelo que incorpore la diversidad sensorial, cognitiva y emocional de los habitantes como un criterio estructural de diseño, y no como una excepción tardía.

El libro surge de un cruce único entre las trayectorias profesionales de sus autores y sus realidades y experiencias personales: ambos son padres de niños dentro del espectro autista (Tom y Manolo).

García Resta, arquitecto y exsecretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, aporta su experiencia en el diseño del espacio físico, la movilidad y la antropología urbana. Por su parte, Bellocchio, abogada y directora de Trend Smart Cities, aporta su visión sobre los entrados digitales, la innovación tecnológica y el paradigma de las smart cities.

La clave: planificar A lo largo de sus siete capítulos y un anexo práctico, "Ciudades Azules" detalla cómo la sobrecarga sensorial, la falta de información y la imprevisibilidad de las ciudades actuales afectan el día a día de las personas neurodivergentes.

El principal aporte de la obra es demostrar que cuando un entorno se planifica de manera previsible, legible y empática para quienes más apoyo necesitan, se eleva automáticamente la calidad de vida de toda la ciudadanía. El libro ya se encuentra disponible en librerías de todo el país y cuenta también con su versión ebook. WhatsApp Image 2026-06-25 at 11.51.12 AM