26 de junio de 2026 - 08:48

Lanzan "Ciudades Azules", un libro pionero que propone rediseñar los entornos urbanos desde la perspectiva del autismo y la neurodiversidad

Escrito por los especialistas Álvaro García Resta y Lucía Bellocchio, la obra combina la planificación del espacio público con la innovación tecnológica para crear ciudades más humanas.

Los autores: Álvaro García Resta y Lucía Bellocchio.

Los autores: Álvaro García Resta y Lucía Bellocchio.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Se lanzó oficialmente el libro "Ciudades Azules", una obra escrita en coautoría por Lucía Bellocchio y Álvaro García Resta, ambos especialistas en temas urbanos, publicada por Editorial El Ateneo.

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La obra plantea un cambio de paradigma en la planificación de los entornos urbanos, proponiendo un modelo que incorpore la diversidad sensorial, cognitiva y emocional de los habitantes como un criterio estructural de diseño, y no como una excepción tardía.

El libro surge de un cruce único entre las trayectorias profesionales de sus autores y sus realidades y experiencias personales: ambos son padres de niños dentro del espectro autista (Tom y Manolo).

García Resta, arquitecto y exsecretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, aporta su experiencia en el diseño del espacio físico, la movilidad y la antropología urbana. Por su parte, Bellocchio, abogada y directora de Trend Smart Cities, aporta su visión sobre los entrados digitales, la innovación tecnológica y el paradigma de las smart cities.

La clave: planificar

A lo largo de sus siete capítulos y un anexo práctico, "Ciudades Azules" detalla cómo la sobrecarga sensorial, la falta de información y la imprevisibilidad de las ciudades actuales afectan el día a día de las personas neurodivergentes.

El principal aporte de la obra es demostrar que cuando un entorno se planifica de manera previsible, legible y empática para quienes más apoyo necesitan, se eleva automáticamente la calidad de vida de toda la ciudadanía.

El libro ya se encuentra disponible en librerías de todo el país y cuenta también con su versión ebook.

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