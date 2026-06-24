El 11 de abril de 2025 , dos días antes de cumplir 15 años , Paulina Fernández Palermo sufrió una dura lesión haciendo lo que más le gusta: jugando al hockey sobre patines , deporte que practica desde los 4 años. Fue durante un partido de la primera de Godoy Cruz Antonio Tomba cuando sufrió una doble fractura de tobillo . Más allá de alguno que otro golpe, nunca antes se había lesionado . Pau no lo sabía, pero ese día empezaba a gestarse ese libro que presentará el 6 de julio en la Mediateca Manuel Belgrano (Godoy Cruz) .

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"Mi preparador físico , quien ha tenido varias lesiones ya, me acompañó el día de la operación y todos los días posteriores. Y fue él quien me dio la idea de que todos los días fuese escribiendo lo que sea que sintiese, lo que pensara. Y yo empecé a escribir, no pensando en un libro, sino más bien como algo terapéutico ", cuenta Pau a Los Andes.

Fueron sus padres - Carolina Palermo y Rolando Fernández - quienes la incentivaron y animaron para convertir todo ese proceso en un libro y que Pau se animara a

Sufrió una dura lesión jugando al hockey, perdió a su papá y convirtió su historia en un libro sanador

"Me sentaba a escribir sin saber que iba a ser un libro , y no lo compartía con nadie porque soy muy tímida y reservada . Hasta que un día mis papás me incentivaron , me animé a compartirlo con ellos -primero- y ellos me hicieron notar que, tal vez, con mi historia podía ayudar a alguien más que hubiera pasado por algo parecido", cuenta Pau, quien reconoce que -hasta ahora- solo se había animado a escribir poemas y que siempre guardaba para sí misma.

Desde el momento de la lesión hasta que volvió a jugar al hockey sobre patines pasaron seis meses de inactividad. Sin embargo, solo fueron las 6 semanas de reposo absoluto , mientras que luego fue retomando de a poco su vida normal. Pero nada se compara como el día en que volvió a entrenar .

Paulina Hockey Sufrió una dura lesión jugando al hockey, perdió a su papá y convirtió su historia en un libro sanador Gentileza

"Fue un disfrute total, yo ya había empezado a patinar y practicar en fisio, pero -a la vez- eso es algo que no se olvida nunca. Aunque el primer entrenamiento fue algo frustrante, ya que me daba cuenta que quería hacer más de lo que podía", rememora. Luego todo se acomodó, y Pau retomó la normalidad en esa disciplina que tanto ama.

Cuando todo, más o menos, se había acomodado en la vida de Paulina Fernández Palermo, la vida la sorprendió con un nuevo golpe: la muerte de su papá-

"Yo estaba jugando y él estaba sacando fotos con su cámara. Quedaban poquitos segundos para terminar y vi cómo se descompensaba. Lo llevaron al hospital y diagnosticaron que había sido un ACV", recordó la adolescente.

Libro Paulina hockey 2 Sufrió una dura lesión jugando al hockey, perdió a su papá y convirtió su historia en un libro sanador Gentileza

En el momento, "Rolo" fue sometido a una cirugía de urgencia con el objetivo de frenar el derrame. Luego de ello estuvo en cama algunos días, con muchos dolores de cabeza hasta que finalmente falleció,

"Todo el libro es una dedicatoria a mi papá, que no pudo verlo presentado. Y también a mi mamá, a mis amigos de hockey, a todos los que me ayudaron en ese momento. Hace dos semanas volvimos de un campeonato con el equipo, y para juntar plata y poder viajar tuvimos que salir a vender números hace ya tiempo. Y, como yo estaba recuperándome, mis amigas vendieron los números por mí", cuenta -y agradece- Paulina.

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"Lo que aprendí al frenar", un libro sobre la vida

"Lo que aprendí al frenar. Volver distinta al mismo lugar" es el nombre del libro con que Paulina Fernández Palermo pudo poner en palabras todo lo que vivió en ese medio año en que debió poner gran parte de su vida en pausa. Darle forma de libro a todos sus escritos le tomó cerca de 2 meses.

"Me ayudó un montón para tratar de entender lo que sentía en ese momento, expresarme. Los primeros meses no fui a la psicóloga, y eso me ayudó. Pero después empecé terapia también", cuenta la joven deportista.

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"Siempre escribió, desde chiquita. Además, es una excelente alumna, una excelente niña, muy querible. Y cuando le propusimos llevarlo a la editorial, le encantó la idea y se entusiasmó un montón", agrega por su parte Carolina, mamá de Paulina.