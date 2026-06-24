Ranking de países con mejor calidad de vida en Sudamérica: en qué posición se ubicó Argentina

La Argentina se ha posicionado entre los tres países con mejor calidad de vida de América del Sur en 2026, de acuerdo con un reciente informe elaborado por la plataforma Numbeo. Con un Índice de Calidad de Vida de 123,41, el país se ubica en el tercer puesto de la región, siendo superado únicamente por Uruguay, que lidera la tabla, y Ecuador, que ocupa el segundo lugar.
¿Qué mide el ranking de calidad de vida?
Este relevamiento privado compara diversas variables como el bienestar, la seguridad, el acceso a servicios esenciales y el costo de vida para definir la experiencia de los residentes en las principales naciones sudamericanas.
Entre las fortalezas que sostienen la posición argentina, el clima aparece como uno de los puntos más destacados, con una valoración elevada que se sitúa apenas por debajo de la de Uruguay. Asimismo, el país registra uno de los costos de vida más bajos entre las naciones que encabezan el ranking, lo que representa una ventaja comparativa en términos de gasto relativo para sus habitantes.
En cuanto a la salud, la calidad y el acceso a los servicios ubican a la Argentina por encima de potencias regionales como Brasil, y de otros vecinos como Colombia, Perú y Venezuela, aunque todavía por detrás de Uruguay, Ecuador y Chile.
Desafíos en acceso a vivienda y movilidad
Sin embargo, el informe también revela desafíos estructurales significativos para el país. En materia de acceso a la vivienda, la Argentina presenta la segunda relación más desfavorable entre el precio de los inmuebles y los ingresos de la población en toda la región, solo superada por Brasil, lo que evidencia las graves dificultades para adquirir una casa propia.
A esto se suma que los tiempos de desplazamiento diario son de los más altos de Sudamérica, nuevamente solo por detrás de las cifras brasileñas.
En el contexto regional, detrás de Argentina se ubican Brasil (4°) y Chile (5°). Mientras que Brasil destaca por un mayor poder adquisitivo pero flaquea en sanidad, Chile muestra buenos indicadores en salud y capacidad de compra, pero enfrenta mayores niveles de contaminación y un costo de vida más elevado que el argentino.
Los países con menor calidad de vida en Sudamérica
En el extremo opuesto de la clasificación se encuentran Colombia, Perú y Venezuela, esta última cerrando la tabla con los indicadores más bajos en seguridad, salud y poder adquisitivo de la zona. Cabe mencionar que este ranking no incluyó en su análisis a Paraguay, Bolivia, Suriname y las Guayanas.