Ranking de países con mejor calidad de vida en Sudamérica: en qué posición se ubicó Argentina

Según el ranking 2026 de la plataforma Numbeo, el país logró una posición destacada impulsado por su clima y un costo de vida competitivo.

En qué posición se ubicó Argentina en el ranking de países con mejor calidad de vida

La Argentina se ha posicionado entre los tres países con mejor calidad de vida de América del Sur en 2026, de acuerdo con un reciente informe elaborado por la plataforma Numbeo. Con un Índice de Calidad de Vida de 123,41, el país se ubica en el tercer puesto de la región, siendo superado únicamente por Uruguay, que lidera la tabla, y Ecuador, que ocupa el segundo lugar.

¿Qué mide el ranking de calidad de vida? Este relevamiento privado compara diversas variables como el bienestar, la seguridad, el acceso a servicios esenciales y el costo de vida para definir la experiencia de los residentes en las principales naciones sudamericanas.

Entre las fortalezas que sostienen la posición argentina, el clima aparece como uno de los puntos más destacados, con una valoración elevada que se sitúa apenas por debajo de la de Uruguay. Asimismo, el país registra uno de los costos de vida más bajos entre las naciones que encabezan el ranking, lo que representa una ventaja comparativa en términos de gasto relativo para sus habitantes.

En cuanto a la salud, la calidad y el acceso a los servicios ubican a la Argentina por encima de potencias regionales como Brasil, y de otros vecinos como Colombia, Perú y Venezuela, aunque todavía por detrás de Uruguay, Ecuador y Chile.

Bandera Argentina Desafíos en acceso a vivienda y movilidad Sin embargo, el informe también revela desafíos estructurales significativos para el país. En materia de acceso a la vivienda, la Argentina presenta la segunda relación más desfavorable entre el precio de los inmuebles y los ingresos de la población en toda la región, solo superada por Brasil, lo que evidencia las graves dificultades para adquirir una casa propia.