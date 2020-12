La vuelta del turismo nacional: 7 mil personas llegaron a Mendoza

El primer fin de semana largo con turismo nacional, de la mano de ciertas flexibilizaciones en el marco de la emergencia sanitaria, llevaron a la provincia a tener una ocupación casi plena en entornos turísticos.

Casi 7.000 personas ingresaron a Mendoza por tierra en un solo día, el sábado. Además, al aeropuerto El Plumerillo llegaron 5 aviones con buena ocupación, según el Ministerio de Turismo y Cultura. Se trató de 3 de Aerolíneas Argentinas provenientes desde Buenos Aires y 2 de JetSmart, desde Córdoba, aunque no se pudo especificar la cantidad de pasajeros.

Desde el ministerio de Turismo y Cultura informaron que unos 11.400 turistas recorrieron la provincia, casi cuatro veces más que hace un mes, cuando sólo estaba habilitado el turismo interno.

La preferencia fue por los destinos en contacto con la naturaleza. Los privilegiados fueron la montaña, Valle de Uco y el Sur, con poco movimiento en el Gran Mendoza.

Arturo González, presidente de la Cámara de Turismo detalló que en la zona de la ruta 82 (Cacheuta) la ocupación está al 100%, igual que en Potrerillos. En Valle de Uco hay 90% de plazas ocupadas y en Malargüe 100% en cabañas y 85% en hotelería. Aunque no tenía números cerrados de San Rafael hasta el cierre de esta edición, estimó que sería similar a Malargüe. Referentes de la entidad en la zona aseguraron que las cabañas en zonas cercanas a los atractivos están casi completas. Aseguraron que se prefieren sitios con piletas y alejados del casco céntrico. Cabe aclarar que este porcentaje es sobre el 75% de ocupación permitido en los protocolos por la Covid-19. Desde Malargüe informaron que la estadía es de entre 3 y 5 noches.

”La mayoría de la gente va a cabañas, lugares de montaña, hosterías rurales en el centro y Gran Mendoza poco y nada, de hecho muchos hoteles siguen cerrados”, detalló.

Pese a los ingresos señaló además que no han percibido mucho movimiento de turismo nacional, “obviamente que esta ocupación es mayormente de mendocinos, quizás en San Rafael haya algo fuera de Mendoza”, apuntó. Consideró que la zona de montaña debe estar más copada por los mendocinos y volvió a remarcar que en realidad el movimiento que se ve es más interno y beneficia a algunos sectores.

”Este turismo de Mendoza para los mendocinos beneficia a un pequeño sector de alta montaña, de Valle de Uco y San Rafael, es muy importante que les vaya bien y tener esta ocupación de un mercado interno pero no revierte la situación”, expresó.

Ingresos

Respecto a quienes llegaron por tierra, ayer ingresaron a Mendoza, por Desaguadero, 1.656 vehículos con 6.624 personas, el doble que el fin de semana pasado. Cabe destacar que el ingreso promedio histórico por este paso es de 2.000 vehículos por día, lo que marca una importante recuperación, detalló el ministerio.

”Según el informe de la Unidad Policial de Asistencia al Turista, durante el fin de semana largo, más de medio centenar de visitantes de Santa Fe, Buenos Aires y San Luis, principalmente, solicitaron información y se realizaron controles activos en la zona del Km 0; la Estación Terminal de Ómnibus y en el Perilago de Potrerillos”, detalló el ministerio.

Ventajas

Tanto las autoridades como desde el sector señalan que Mendoza cuenta con varios puntos a favor desde el punto de vista turístico.

Todas las fichas están puestas en que la temporada pueda dar al menos un alivio para uno de los sectores más golpeados por las medidas que se dispusieron en el marco de la pandemia. Según las proyecciones, el daño es tal que será una de las actividades que más tiempo requerirá para la recuperación.

Desde el sector advierten que la experiencia de haber abierto el turismo interno a mediados de junio no es poca cosa ya que esto permitió estar adaptados a los protocolos desde hace tiempo y tener aceitados los nuevos modos de trabajar.

Por otra parte, el gobierno ha buscado facilitar el acceso por lo que eliminó para quienes ingresen a la provincia el requisito de hacer aislamiento y presentar PCR.

Mendoza ofrece además un tipo de turismo asociado al aire libre y el disfrute de los paisajes, lo cual también es un gran punto a favor en el marco de la prevención de Covid ante lo que deben preferirse entornos abiertos.

González enumeró entre los motivos que funcionan como impedimentos para la llegada de turistas nacionales la falta de certezas sobre si se va a poder pasar entre provincias y la situación económica.

”Mendoza está bien posicionada, porque no exige PCR ni nada, hasta podría decirse que es una de las provincias más atractivas pero no hay intencionalidad de moverse a nivel país, no se percibe demanda, ni siquiera para enero”, resaltó.

Destino preferido pero pocas consultas

”Mendoza es uno de los primeros destinos que se abre sin restricciones”, resaltó hace unos días la ministra de Turismo y Cultura, Mariana Juri.

Y remarcó su entusiasmo de cara al cambio de escenario tras las dificultades que trajo la pandemia. “Hemos presentado toda la documentación y esperamos que esta semana consigamos la posibilidad de que los turistas extranjeros que lleguen a Ezeiza puedan venir a Mendoza”, agregó la funcionaria.

Desde el área aseguraron que Mendoza es uno de los destinos que suscita mayor interés a nivel nacional y que de hecho se expresa en las consultas que recibe Aerolíneas Argentinas.

Sin embargo, desde la Cámara de Turismo señalaron que los pocos hoteles que han abierto casi no reciben consultas de turistas nacionales y que hay muy pocas reservas por lo que anticipan que al menos por el momento, “enero será flojo”.