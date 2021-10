La UNCuyo seguirá con clases virtuales en 2022 para alumnos que no puedan asistir al cursado

Este jueves, el Gobierno nacional autorizó el regreso del cursado presencial en todas las universidades del país. Desde la Universidad Nacional de Cuyo dicen que, si bien hay facultades que ya están cumpliendo con la presencialidad, no lo harán todas hasta 2022. En algunos casos, además, seguirán con la virtualidad el año próximo con el objetivo de incluir a aquellos alumnos que, por distintas circunstancias, no puedan asistir al cursado.

Desde el rectorado de la casa de estudios explicaron que, a través de una resolución expuesta en el mes de julio, se habilitó a las distintas facultades a armar sus cursados priorizando la presencialidad. De hecho, varias facultades ya están en la presencialidad plena. “Las facultades tienen la potestad de ir decidiendo en qué grado ofrecen presencialidad o no”, remarcaron.

Además, destacaron que a raíz de la habilitación de Nación no habrá una resolución que establezca la presencialidad absoluta por parte del rectorado, ya que las facultades tienen la potestad de decidir y hay algunas que ya tienen, por ejemplo, programas armados en la bimodalidad. Cada casa de estudio ha tenido que atender sus particularidades.

“El próximo año, aunque se vuelva a la presencialidad absoluta, vamos a continuar con la virtualidad. En mayor o en menor medida se va a dar en todas las facultades. No hay nada generalizado hasta que cada facultad defina su cursado, pero sí va a haber un cambio de posibilitar el cursado de manera online para quienes lo necesiten. La universidad se está preparando con aulas híbridas”, explicaron a Los Andes desde el rectorado.

Las aulas hídricas son un entorno de aprendizaje que incluye una combinación de estudiantes que están presentes en el aula física y también participantes que se incorporan a la clase de forma virtual. “Vamos a continuar con la modalidad online para llegar a estudiantes que por cuestiones de cercanía no pueden cursar, para completar otros horarios, o carreras con pocos estudiantes”, detallaron.

Por su parte Adolfo Cueto, decano de la Facultad de Filosofía y Letras, dijo: “En la facultad desde el mes de febrero tenemos algunas actividades presenciales. En la parte administrativa estuvimos trabajando desde febrero con el 50% del personal presencial y el otro 50% remoto, y cada 15 días iban intercambiando. En este momento el personal administrativo está trabajando al cien por cien en presencialidad”.

Y agregó en cuanto al cursado: “El primer semestre la mayor parte de las materias fueron virtuales, pero se realizaron actividades prácticas de laboratorio como arqueología y geografía en forma presencial respetando todos los protocolos. A partir del inicio del segundo semestre, es decir a partir del 3 de agosto, la facultad adoptó el sistema bimodal, es decir que todo docente tenía la obligación de dar semanalmente un módulo en forma presencial, un módulo en forma sincrónica, y en un módulo carga información en las aulas virtuales. Ahora así lo vamos a mantener, porque ya el semestre está en más de la mitad de su duración, por ende, lo vamos a mantener hasta el 15 de noviembre que termina este semestre”.

En lo que respecta a las mesas de examen, el decano explicó que desde el mes de julio esa instancia de evolución ha sido presencial. Es decir, julio, agosto y ahora las últimas mesas de septiembre, han sido presenciales respetando todos los protocolos. Y puntualizó, “Salvo que haya algún cambio en la situación epidemiológica de la provincia, las mesas van a seguir siendo presenciales”.

“Estamos trabajando para que el año que viene, ciclo 2022, tengamos la presencialidad de todos los estudiantes y cátedras. Pero vamos a seguir sosteniendo a muchos estudiantes, que, por cuestiones económicas, familiares, de distancia, etc. no puedan asistir al cursado, la virtualidad como una nueva modalidad de la Universidad y de la Facultad para captar a todos los estudiantes que por alguna razón no pueden asistir” aclaró el decano.

Desde el ámbito de las universidades privadas, Los Andes consultó a Fernanda Rivarola, directora de las Carreras de Comunicación de la UMaza, y contó: “Nosotros arrancamos en abril con todas las prácticas de radio y televisión y varias materias, que son netamente prácticas, de manera presencial con prioridad en primero y segundo año. Y a partir del 27 de septiembre incorporamos muchas más cátedras a la presencialidad desde primero a cuarto año de todas las carreras. La universidad en general ha vuelto a la presencialidad en un alto porcentaje. Estamos con el plan de incorporación gradual de materias a la presencialidad”.