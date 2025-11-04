La UNCuyo distingue a personas que trabajan por la inclusión: cómo postularse y ser parte

Organizaciones sociales, fundaciones, instituciones educativas, empresas y personas físicas han sido convocadas para presentar proyectos de acciones de inclusión y participar de la convocatoria de Distinciones Acceder . El plazo de presentación es el 7 de noviembre, a las 21, y el objetivo de la iniciativa -impulsada por la UNCuyo - es “reconocer a personas, colectivos e instituciones cuya labor contribuye, inspira y promueve prácticas inclusivas en la comunidad mendocina" .

Con estas distinciones, el Área de Inclusión de Personas con Discapacidad , dependiente de la Secretaría Académica de la Universidad Nacional de Cuyo , busca visibilizar acciones que promueven los derechos precisamente de las personas con discapacidad.

La convocatoria surgió como una iniciativa de un grupo de referentes egresados con discapacidad del área . La primera edición, realizada en 2020, fue presentada por uno de estos egresados, marcando el inicio de este espacio de reconocimiento y participación.

Quienes estén interesados en postularse (o postular a alguien más) pueden inscribirse completando el formulario online . Además, los requisitos están disponibles en el procedimiento de postulación .

Las distinciones se otorgarán a las acciones inclusivas en las categorías Arte y Cultura, Salud, Formación y empleo para personas con discapacidad, Accesibilidad física , Accesibilidad comunicacional , Educación formal y no formal de modalidad especial, Educación de modalidad común , Deporte y turismo .

Las distinciones las entrega la UNCuyo.

Una comisión evaluadora conformada por referentes del Área de Inclusión elegirá las propuestas y considerará criterios como el impacto en la vida cotidiana de las personas con discapacidad y en la comunidad; el alcance de la iniciativa en la población de personas con discapacidad; y la innovación, sostenibilidad y fortalecimiento comunitario.

Quiénes pueden participar

La actual coordinadora del Área de Inclusión de Personas con Discapacidad de la UNCuyo, Verónica Martínez aclaró a Los Andes que pueden postularse aquellas personas u organizaciones que consideren que sus acciones se enmarcan dentro de esta distinción, es decir, que contribuyen a la promoción de los derechos y a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.

Las postulaciones pueden provenir de personas, organizaciones, institutos u organismos, tanto públicos como privados, pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo o externos a ella y de distintos lugares de Mendoza, lo que enriquece mucho la convocatoria. Solo deben cumplir con ciertas características y encuadrarse en alguno de los ejes mencionados.

El 10,2% de la población argentina tiene alguna discapacidad

Martínez explicó que se pueden presentar tanto proyectos en marcha como iniciativas ya consolidadas y que continúan desarrollándose. Sin embargo, se busca evitar la repetición de propuestas. En pocas palabras, no se distingue dos veces a una misma organización, salvo que presente un nuevo proyecto que, tras ser evaluado, se considere verdaderamente valioso y merecedor del reconocimiento.

Cuántas Distinciones Acceder se entregarán

La cantidad de distinciones puede variar, según el cumplimiento de los criterios establecidos en la convocatoria. Se reconocerán aquellas acciones que contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad, dentro de alguno de los ejes definidos.

Cuándo se darán a conocer los resultados

El 20 de noviembre ya estarán definidos los proyectos seleccionados, que recibirán su correspondiente distinción.

La ceremonia de entrega de las Distinciones Acceder se realizará el 3 de diciembre en el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En esta fecha, se desarrollará un acto inclusivo y participativo, con actividades que se renuevan año a año.

Durante la jornada, además de la entrega de reconocimientos, habrá una puesta en escena de propuestas artísticas y expositivas, a quienes se sumarán distintas organizaciones presentes con sus stands de venta. Además, se compartirá con el público un balance de las acciones desarrolladas por el Área de Inclusión a lo largo del año.

Se genera así, un espacio de escucha y diálogo con la comunidad, donde se recogen demandas y sugerencias que sirven de base para planificar las líneas de trabajo del año siguiente.