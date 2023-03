Docentes universitarios y de escuelas dependientes de la UNCuyo están en plan de lucha en reclamo de la reapertura de la mesa paritaria. Luego del comienzo de clases del ciclo lectivo 2023, entre el lunes 13 y el sábado 18 de marzo realizaron un paro de actividades sin asistencia a los lugares de trabajo, medida que -ya anunciaron- repetirán durante toda la semana próxima (entre el lunes 27 de marzo y el sábado 1 de abril).

Ante esta situación a primera hora de hoy las autoridades de la UNCuyo anunciaron que no les pagarán los días en que no dicten clases a los docentes que adhieran al paro.

La UNCuyo descontará los días a docentes que paren, pero el gremio mantiene la medida de fuerza. Foto: Orlando Pelichotti / Los Andes.

“No se les van a pagar los días de paro. Lo decidimos a partir de este momento. Aun así, hacemos un nuevo llamado a los gremios docentes para trabajar juntos en la búsqueda de mecanismos de visibilización de estos reclamos, pero que obviamente priorice y garantice la presencialidad de los alumnos en las aulas”, destacó durante la mañana de hoy la rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez, en conferencia de prensa.

Además, aclaró que no se trata de un descuento, sino simplemente de la decisión de no pagar por los días en que no se preste el servicio educativo. “Esta no es una medida en contra de los docentes, es una medida en favor de los estudiantes. Y que se ha tomado porque hemos recorrido, desde agosto del año pasado, todo un camino para lograr entendimiento. Frente a esta situación y la actitud de no deponer los días de paro, no nos queda otra opción”, se explayó. E hizo hincapié en que el estatuto de la UNCuyo pone a su cargo la responsabilidad de administrar los fondos.

“En consecuencia, y frente a una situación como esta -en la que hemos buscado numerosas instancias de acercamiento y no lo hemos logrado-, es la única instancia que nos dejan para resolver esta situación”, agregó la rectora.

Por su parte, Francisca Staiti, secretaria general de Conadu histórica en Mendoza, criticó el anuncio de las autoridades y reafirmó que la medida de fuerza anunciada para la semana que viene se mantiene en pie.

Esther Sánchez, rectora de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo) / Prensa

“Basándose en mentiras y falacias, las autoridades armaron un discurso sosteniendo que Fadiunc está manteniendo esta medida sola en el mundo. Pero no es cierto. Por supuesto que se mantienen las medidas de la semana que viene, que es paro sin asistencia a los lugares de trabajo y realizando, además, actividades de visibilización (como clases públicas)”, indicó Staiti, quien además acusó a las autoridades universitarias de no comunicarles a ellos estas decisiones con anterioridad y hacer directamente de forma mediática.

“Nos enteramos de todo por los medios. Primero, de la pseudo conciliación obligatoria, ya que la UNCuyo no puede convocarla porque nosotros no paritamos salarios con la Universidad. Entonces, la conciliación la tiene que pedir el Consejo de Rectores. Ahora, nos enteramos del descuento por los medios también, y es una medida que afecta directamente y lesiona el diálogo entre el gremio y la empleadora. Hay espacios donde llevar adelante los diálogos, no con anuncios intimidatorios hacia docentes que se hacen a través de los medios. Estos anuncios no le hacen bien a la democracia”, acusó la gremialista.

La UNCuyo no pagará a los docentes los días en que haya paro

La rectora Esther Sánchez confirmó esta mañana que en la Universidad Nacional de Cuyo “no se pagarán los días en los que la prestación del servicio educativo no se haga efectiva”, según sus propias palabras. En ese sentido, descartó que se trate de un descuento, técnicamente hablando ya que serían días no trabajados, y resaltó que se agotaron -de parte de autoridades- todas las instancias en las que se intentó que hubiese otros modos de reclamar y visibilizar el descontento.

“Entendemos que en un contexto de elevada inflación e incertidumbre sobre la evolución de los salarios, es necesario revisar los incrementos periódicamente y mantener un diálogo abierto entre el Gobierno nacional –responsable de paritar salarios- y los gremios que representan a los docentes. Pero también sabemos que nuestros estudiantes necesitan la presencialidad. Debemos asegurar el derecho a la educación de los estudiantes, mantener las clases, sobre todo en las escuelas preuniversitarias. Esto es prioritario, primero, porque es un tramo obligatorio de la enseñanza de acuerdo a lo que dice la ley 26.206/2006, pero además – y fundamentalmente- porque sabemos que las interacciones sociales que ocurren en las escuelas entre los jóvenes son vínculos centrales para su socialización y, especialmente, después de la pandemia, para su salud mental”, destacó Sánchez.

La UNCuyo descontará los días a docentes que paren, pero el gremio mantiene la medida de fuerza. Foto: Archivo Los Andes.

Durante la conferencia, la rectora repasó todos los antecedentes y el camino recorrido desde el inicio del dictado de clases hasta hoy. En ese sentido, destacó que el compromiso de las autoridades fue siempre acompañar a los decentes en el reclamo y la visibilización e, incluso, acompañarlos en el pedido a nivel nacional.

“Hemos propuesto buscar juntos diferentes vías alternativas de visibilización del conflicto y que no afecten la presencialidad en las aulas. También hemos extendido en noviembre del año pasado el cronograma de actividades para recuperar los días de paro”, se explayó la rectora.

Según detalló Sánchez, y cronológicamente hablando, en marzo de 2023 se abrió una nueva negociación salarial entre los gremios con representatividad nacional y el Ministerio de Educación de la Nación. “Mayoritariamente los gremios acordaron un incremento salarial en diferentes tramos con revisión en junio y firmaron un acta acuerdo. Conadu histórica reveló su desacuerdo con el acta y no la firmó”, repasó la rectora de la UNCuyo.

Ante este panorama, la Fadiunc convocó al gremio docente en la UNCuyo a una semana de paro, que se prolongó entre el lunes 13 y el sábado 18 de marzo. “Ante una negociación salarial cerrada por el Ministerio de Educación de la Nación y la mayoría de los gremios docentes, la UNCuyo solicitó al Ministerio de Trabajo una conciliación obligatoria el lunes 13 de marzo. La delegación local del Ministerio de Trabajo llamó a una reunión de acercamiento de las partes para el jueves 16 de marzo, que fracasó. Entonces, Conadu histórica y Fadiunc convocaron a un nuevo paro para la semana del 27 de marzo al 1 de abril”, repasó la rectora.

Sobre la decisión de no pagarle a los docentes que adhieran al paro por los días no trabajados, Sánchez destacó que es algo que ya se ha hecho en la UNCuyo e indicó que en una reunión que se mantuvo ayer en el Consejo Superior se le expuso la situación a Fadiunc, entre otras inquietudes que plantearon todos los claustros.

La rectora de la UNCuyo, Esther Sánchez. Foto: Ignacio Blanco / Los Andes.

“Entendemos que seguramente vamos a continuar en algún diálogo, este es el llamado para ver cómo trabajamos en el tema”, explicó Sánchez, quien aclaró que el descuento -o no pago- será a partir de la medida de fuerza anunciada para la semana próxima y que no será retroactiva a quienes se plegaron la semana pasada. Además, la rectora reconoció que el acatamiento es más alto en los colegios secundarios que en las unidades académicas.

Los gremios ratificaron el paro y criticaron el anuncio

La secretaria general de Conadu histórica en Mendoza, Francisca Staiti, criticó el anunció de las autoridades de la UNCuyo referido al no pago por los días no trabajados.

“La UNCuyo es la primera y única universidad del país que descuenta los días de paro, nuevamente se reedita la tan luchada 455 que tenía nuestra Universidad”, cuestionó Staiti.

Sobre las declaraciones de la rectora referidas a que se hicieron todos los esfuerzos para solucionar la situación, la secretaria de Conadu histórica también descartó que así haya sido. “Evidentemente no se entiende la situación en la que estamos. Se han dicho muchas inexactitudes para fundamentar y justificar la decisión de descontar, como -por ejemplo- que el plenario acordó aceptar y una sola organización no estuvo a favor. Eso es una falacia, una mentira total. De las 6 federaciones, 5 dijeron que les parecía bien, mientras que la Conadu histórica dijo que era insuficiente. Pero nos comprometimos, para el 10 de marzo, a que cada federación iba a llevar su resolución propia. Cinco aceptaron, mientras que una federación (Conadu histórica) rechazó. Por eso medida de fuerza, pero no se aceptó nada en plenario”, aclaró Staiti.

Francisca Staiti.

Incluso, Staiti destacó que hace una semana se decidió ir al paro porque un congreso de la federación, con 100 congresales, resolvió rechazar la propuesta. “No solo fueron de la Conadu histórica, también hubo representantes de Conadu, asociaciones de base que, aunque su federación había firmado, se plegó por fuera de la federación a una medida de 48 horas de paro”, se explayó.

Respecto al reclamo, Staiti indicó que se sustenta en que el 16% que se acordó para marzo y como parte del acuerdo del primer trimestre del año ya es insuficiente. “Vamos a tener 20% de inflación para marzo. Por eso pedimos la reapertura de paritarias, que ya fue cerrada por las demás organizaciones. Por esto mismo es que las agrupaciones de base de Conadu se suman a la medida también, incluso yendo en contra de lo que ya firmó su federación”, cerró la gremialista.