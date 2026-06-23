23 de junio de 2026 - 20:05

Tiempo muy frío en Mendoza con un amanecer helado: de cuánto será la mínima este miércoles

El pronóstico de la Dirección de Contingencias Climáticas anticipa una máxima de 13°C. Cómo estará el tiempo durante los siguientes días.

Se viene un miércoles frío en Mendoza con mínimas bajo cero.

Se viene un miércoles frío en Mendoza con mínimas bajo cero.

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Los Andes | Redacción Sociedad
Por Redacción Sociedad

Este miércoles en Mendoza continuarán las condiciones de frío extremo, consolidando el panorama invernal tras su furioso arranque. De acuerdo con los datos consolidados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada tendrá registros térmicos críticos durante las primeras horas de la mañana.

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La jornada estará caracterizada por un escenario de poca nubosidad, heladas matinales, vientos del sector norte, con poco cambio de la temperatura.

El principal desafío meteorológico del día será el riguroso amanecer, ya que se prevé que la mínima se ubique en los 0°C en los centros urbanos, con marcas considerablemente inferiores a cero en las zonas rurales y productivas. Durante la tarde, el pleno protagonismo del sol mitigará la crudeza ambiental, impulsando el termómetro hasta una máxima estimada de 13°C.

Anticipo del extendido: leve alivio en la temperatura hacia el jueves

Para el jueves 25 de junio, el pronóstico extendido anticipa un sutil cambio en los registros térmicos. Se prevé un día de poca nubosidad, vientos del sector norte, con ascenso de la temperatura.

El persistente flujo de aire del cuadrante norte y la radiación solar permitirán que el termómetro muestre una leve mejoría, posicionando la máxima en los 14°C y elevando la mínima a los 3°C, moderando sutilmente la intensidad de las heladas.

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