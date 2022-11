La reparación de la fuente de plaza Independencia dañada por un festejo estudiantil costará $ 1,5 millones

El viernes por la mañana y en la tarde un grupo de estudiantes del Departamento de Aplicación Docente (DAD) se reunieron para realizar un típico festejo que se hace todos los años en la Plaza Independencia. Al parecer, los jóvenes habrían provocado daños en la estructura de la fuente representativa del lugar, aunque desde el lado de los padres y alumnos niegan rotundamente haber hecho tal acto de vandalismo.

Desde Desarrollo Urbano detallaron que los daños que se generaron se centraron en la fuente del espacio público. Al parecer, hay 20 picos rotos, deterioro en una bomba sumergida que se encuentra allí, una bobina rota y cables cortados. Todo esto tendrá un tiempo de reparación y los arreglos costarán un total de 1.5 millones de pesos, por lo que la fuente no esta rá funcionando por, al menos, 15 días.

Sin embargo, desde el ámbito de padres y alumnos no piensan lo mismo y aseguran que de los daños ocasionados no hay certezas de que hayan sido los jóvenes estudiantes. “Siempre que veo ese espectáculo me siento orgullosa de que sean tan tranquilos y que logren realizar ese ritual de forma tan correcta. Yo voy a la bajada del turno tarde. Éste año no fue una excepción. Todo es alegría, música y cantos. Los chicos van con sus mochilas y no hay agresiones ni hechos violentos.”, resaltó Viviana, una de las madres de los alumnos presentes en este evento habitual de todos los años.

“Puede que estos daños se hayan provocado accidentalmente, pero no podemos asegurar que los chicos hayan roto estos elementos. Es un momento controlado, desde el colegio se avisa al municipio y se pide ayuda para el control”, resaltó.

Una cámara de seguridad captó el momento del festejo estudiantil que causó destrozos en la fuente principal de la Plaza Independencia. Foto: Gentileza

Es importante recordar que esta fuente fue remodelada el año pasado‚ donde se colocó un nuevo sistema de succión y sonido. Esto provoca que haya que tener mucho más cuidado ya que posee un equipamiento y una estructura muy sensible. Estas modificaciones se realizaron para darle otro color a la estructura hídrica, en el que todas las noches ofrece un evento de aguas danzantes para los turistas y todos los mendocinos. “La estructura tiene 900 picos de agua y se pudo constatar el viernes a la noche y el sábado a la mañana que se han roto 20 de ellos”, expresó el Secretario de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Mendoza, Juan Manuel Filice.

Las obras para las reparaciones del lugar ya comenzaron y se están realizando las limpiezas necesarias para luego comenzar con los arreglos correspondientes.

“Vemos positivamente que los estudiantes puedan utilizar los espacios públicos, pero en el marco del Código de Convivencia de la Ciudad‚ que establece criterios del buen uso de los espacios públicos. No se puede dañar de esta manera un bien que es de todos los mendocinos”, recalcó Filice.

“El mismo viernes ya se labraron actas y recibirán las sanciones correspondientes. Antes de que ocurriera esto la fuente estaba en óptimas condiciones y funcionando. El sábado fuimos a constatar los hechos y nos encontramos con estos daños”, resaltó el Secretario de Desarrollo Urbano.

Viviana, además, aseguró haber estado presente junto a un grupo de padres y preventores, que escoltaron a los chicos y se encontraban en el lugar para que no se produzcan disturbios de ningún tipo. “Hablamos entre el grupo de padres de los estudiantes y ninguno vio nada fuera de lo normal”, aclaró.

“Nos hemos visto sorprendido por esto y estamos muy apenados. Esto es un festejo que se hace desde el año 2002 y nunca se han ocasionado daños ni destrozos. Los chicos también se sienten mal y le han manifestado a la directora que no han roto nada. Ojalá, y espero de corazón, que se pueda aclarar lo sucedido. Por el buen nombre de la escuela y para que puedan volver a confiar en los estudiantes”, concluyó la mujer.