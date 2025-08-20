La Alta Montaña mendocina es un imán , turísticamente hablando. Pero, además, es una zona de tránsito por demás fluido si se tiene en cuenta que es el principal nexo por vía terrestre entre Argentina y Chile . ¡Y ni hablar durante la primera mitad del siglo XX , con el icónico ferrocarril trasandino en su máximo esplendor! Por esto mismo es que la tragedia del 15 de agosto de 1965 en Las Cuevas y Puente del Inca tuvo trascendencia mundial, y aún no se olvida .

Hace 60 años , dos aludes -el primero en Puente del Inca y el segundo, catastrófico, en Las Cuevas - arrasaron, literalmente, con la vida de más de 40 personas . La gran mayoría de víctimas fatales era, precisamente, trabajadores ferroviarios y sus familias . Entre las postales de desolación , las avalanchas se llevaron consigo el Hotel Termas de Puente del Inca , que había sido inaugurado 40 años antes.

No obstante, casualmente -o milagrosamente, según cómo se quiera ver-, la capilla ubicada al costado del hotel y en las inmediaciones de la formación natural que da nombre a este pueblo apenas sufrió daños mínimos y se mantuvo en pie . Mientras tanto, a su alrededor, la nieve, piedras y barro que se habían deslizado solo dejaron escenas de desolación .

La otra Tragedia de los Andes: fotos y videos a 60 años de los aludes que dejaron más de 40 muertos en Mendoza.

Aunque a nivel mundial resulta imposible no pensar en el avión de los rugbiers uruguayos que cayó en la cordillera mendocina en 1972 cuando se habla de "la Tragedia de los Andes " , hubo otra catástrofe que se puede asociar a esta descripción . De hecho, ocurrió 7 años antes de la caída del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, y dejó como saldo a más personas fallecidas .

El primero de los aludes de aquella fatídica jornada del domingo 15 de agosto de 1965 tuvo lugar en la zona de Puente del Inca . Tras registrarse intensas nevadas a comienzos de mes en esa zona de Alta Montaña -y como consecuencia de la marcada acumulación -, cerca de las 14 de ese día un violento desprendimiento de nieve, piedras y barro , que había nacido en el cerro Banderita Sur , arrasó con todo a su paso.

Advierten por el deterioro de la estructura del Puente del Inca La otra Tragedia de los Andes: fotos y videos a 60 años de los aludes que dejaron más de 40 muertos en Mendoza. Foto: Archivo

Toda la masa desembocó en el punto exacto donde se encontraba el hotel, por lo que solo quedaron en pie sus baños termales (y que se mantienen al día de hoy). Eran precisamente las propiedades curativas de estas aguas lo que marcaban el principal atractivo del lugar y lo que convirtió al establecimiento en furor.

En aquel primer desprendimiento dominical fallecieron tres personas: uno de los empleados del hotel y dos soldados del Ejército que habían llegado al sitio en búsqueda de víveres y provisiones.

Si bien la construcción del lujoso Hotel Termas de Puente del Inca había comenzado en 1917, no fue sino hasta 1925 que estuvo listo y en funcionamiento pleno. Su capacidad total llegó a ser de 140 huéspedes, divididos en 70 habitaciones (cada una con su baño de aguas termales), y con un comedor con capacidad para 500 personas.

Además, un túnel subterráneo vinculaba a las habitaciones con los baños termales propiamente dichos, y son estos restos los únicos que permanecen en pie aún. Se pueden ver desde los miradores al costado de la ruta 7 y, si bien antes se podía acceder a la zona, a partir de 2006 quedó vedado el acceso al sitio (con todo el puente y monumento patrimonial incluido).

El alud que se llevó todo un pueblo

A comienzos de 1950, el pueblo que hoy se conoce como Las Cuevas fue fundado por el entonces presidente de la Nación, Juan Domingo Perón. Si bien llevó ese nombre desde el primer día, tras el fallecimiento de la entonces esposa del presidente, Eva Perón -en julio de 1952-, se decidió renombrar al último pueblo argentino de ese lado de los Andes con el nombre de la mujer.

Sin embargo, tras el derrocamiento de Perón en 1955, Las Cuevas retomó su nombre original. Y diez años después, aquel mismo domingo 15 de agosto de 1965, otro alud nocturno -registrado pasadas las 22 y mientras los pobladores cenaban o ya se habían acostado- tuvo lugar en este pueblo.

Alud Las Cuevas Puente del Inca - Primera Plana La otra Tragedia de los Andes: fotos y videos a 60 años de los aludes que dejaron más de 40 muertos en Mendoza Foto: Captura Web

Al igual que en el de Puente del Inca, las intensas nevadas registradas a comienzos de agosto y en las zonas altas -hubo más de una semana de precipitación ininterrumpida- desencadenó en el desprendimiento desde el cerro Santa Elena.

En total, 43 personas fallecieron como consecuencia de esta avalancha, mientras que apenas algunas pocas lograron salvar su vida y gracias a la intervención conjunta de soldados de la Compañía de Esquiadores del Ejército y de otros vecinos que salieron a ayudar a los damnificados. Casas y construcciones completas quedaron sepultadas bajo la nieve.

Hotel Puente del Inca 1 La otra Tragedia de los Andes: fotos y videos a 60 años de los aludes que dejaron más de 40 muertos en Mendoza Gentileza Centro Cultural Argentino de Montaña

"No escuchamos ruido alguno. Primero se apagaron las luces, y luego vino el golpe. Permanecí cerca de 16 horas aprisionada por la nieve, sosteniendo a mi hijita Angélica María, hasta que nos encontraron", describió días después Zulema Arias y en una nota brindada a Los Andes. Allí confirmó que logró salvarse gracias al calor aportado por sus dos perros.

Otro de los sobrevivientes fue Segundo Madrid, quien aún sigue vivo y es el primer poblador de la zona de Penitentes. Nacido el 14 de junio de 1946, tenía 19 años cuando ocurrió la avalancha, y fue uno de los pobladores que salió a ayudar y rescatar a las personas.

Hotel Puente del Inca 2 La otra Tragedia de los Andes: fotos y videos a 60 años de los aludes que dejaron más de 40 muertos en Mendoza Gentileza Centro Cultural Argentino de Montaña

El antes y el después

El material fotográfico registrado antes y después del alud del 15 de agosto en la zona de Las Cuevas y Puente del inca son el mejor archivo para comparar y contrastar cómo era el hotel termal y toda la zona antes y después de los dos aludes.

Embed Hotel Termas #PuenteDelInca de #Mendoza antes de que lo arrasara un alud el 15/8/1965.



Tenía habitaciones privadas con aguas termales y un túnel subterráneo que las conectaba con los baños.



Solo quedó en pie la capilla @LosAndesDiario



Museo Interactivo Audiovisual de Mza pic.twitter.com/zpSqr5mAPL — Nacho of the Rose ⭐️⭐️⭐️ (@nacho_delarosa) August 19, 2025

En fotos y videos aportadas por Museo Interactivo Audiovisual de Mendoza se pueden ver imágenes del Hotel Termas de Puente del inca de 1927, cuando apenas habían transcurrido un par de años desde su inauguración.

PUENTE DEL INCA 2 La otra Tragedia de los Andes: fotos y videos a 60 años de los aludes que dejaron más de 40 muertos en Mendoza. Gentileza Museo Interactivo Audiovisual de Mendoza

Con autos de la época o carruajes en su ingreso, se puede ver la fachada del hotel -que contaba, además, con cancha de tenis y otras lujosas comodidades y servicios- y el arco de ingreso.

Puente del Ina Red Turismo Mendoza FB La otra Tragedia de los Andes: fotos y videos a 60 años de los aludes que dejaron más de 40 muertos en Mendoza Facebook Red Turismo Mendoza

Otras fotos históricas permiten, además, comparar la panorámica de la zona y desde el mirador. En la tomada antes de agosto 1965 se puede ver toda la construcción del hotel y la capilla a su izquierda (más pequeña), mientras que en la postal post avalancha solo se ve en pie la construcción menor.