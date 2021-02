La Orquesta Filarmónica de Mendoza será la primera del país en dar un concierto presencial desde la declaración de la pandemia. Con el comienzo de los ensayos, la institución se prepara para su nueva temporada. La apertura estará marcada por un ciclo de tres conciertos, denominado “Piazzolla eterno”, los días 19 y 26 de febrero y 11 de marzo, a las 21.30, en el teatro Independencia.

Bajo la dirección del maestro titular César Iván Lara y como solista invitado el bandoneonista Fabrizio Colombo, se pondrán a prueba los protocolos que estarán vigentes para prevenir la propagación del coronavirus . Entre ellos, se colocarán acrílicos entre los músicos, quienes también verán reducido su número en el escenario.

En el primer ensayo estuvo presente la ministra de Cultura y Turismo, Mariana Juri, quien señaló que provoca una gran emoción, al ser la primera orquesta del país que pone en funcionamiento su protocolo para poder actuar. “Mendoza ha mantenido un equilibrio en la salud integral y tiene que ver con esto, poder volver al teatro y volver a emocionarse. No solamente significa mucho empleo para muchos artistas, sino también esta posibilidad de mantener la salud integral para cada uno de los mendocinos y las mendocinas”, dijo la funcionaria.

El director de la orquesta, el venezolano César Iván Lara, contó: “Encontrarnos en nuestro lugar, que es el teatro Independencia, llegar a la gente e iniciar nuestras actividades es el primer punto para resaltar porque ha sido un esfuerzo de meses lograr un protocolo específico y que, inclusive, otras provincias nos han estado contactando porque hay esa necesidad de activarse, de llegar al público”.

Protocolos para la orquesta

Será novedosa la presentación, ya que al tratarse de la primera en todo el país, el escenario se verá “diferente” para quienes habitualmente asisten a este tipo de eventos culturales. Por ejemplo, en el Independencia, el número máximo de músicos en el escenario será de 31 de los cuales 21 serán aquellos que usen instrumentos de cuerda, 10 de viento o piano, y percusión, ubicándose en dos filas de 2,25 metros por 11 metros cada una. Esta configuración puede cambiar en función de la presencia o ausencia de algún instrumentista en particular.

Lo que establece el protocolo en particular es que no puede haber más de 15 músicos con instrumentos de viento y que los mismos deben distribuirse en tres filas distintas, es decir, un máximo de 5 músicos por fila.

Además, estos músicos estarán separados por barreras de acrílico para contener la propagación del aire y en particular para aquellos intérpretes de flautas se colocarán barreras adicionales que cubrirán a cada músico hasta 270 grados.

En tanto, la duración de las funciones con público, como en este caso, no podrán durar más de 90 minutos y los ensayos previos no podrán durar más de 3 horas teniendo como mínimo un receso de 30 minutos para ventilar e higienizar los espacios utilizados. Además, el protocolo sugiere que no participen personas de más de 60 años, ya que pertenecen al grupo de riesgo.

Lara, respecto a la etapa de ensayos, señaló que al inicio de la pandemia, fue un choque, pero la necesidad emergió y trabajaron vía streaming, con videos. “Hemos estado grabando desde casa, que es un hecho inédito, un álbum digital que, para marzo, estará listo para presentarlo al público, de música argentina, folclórica y popular. Ha sido un trabajo interesante de edición y de parte de los músicos, grabar sin tener una referencia de un compañero al lado, ha sido un reto, pero los resultados han sido fantásticos”, indicó.

De todas formas, agregó que ya quieren que el público esté presente y que llegue ese momento en que la normalidad reine nuevamente para que puedan asistir más espectadores. “En la medida que lleguemos a más gente tiene sentido nuestro trabajo. Se están sumando otros organismos del país, porque el alma y el espíritu hay que cultivarla”.

Más cuidados

Además de las normas de cuidado generales, como el uso de barbijo, lavado permanente de manos y uso de alcohol en gel, el protocolo dispone cómo deben ser higienizados los instrumentos, que se use micrófono de manera personal, recomiendan que las partituras sean digitales y que los instrumentistas de piano o de cuerdas, por ejemplo, usen tapabocas todo el tiempo, al igual que el director.

También indica que los músicos de viento metal deben llevar un recipiente descartable para drenar la condensación y saliva que puedan generar al tocar y que luego de cada actividad deben ser arrojados para evitar la dispersión de las partículas.

Por último, el protocolo, en varios de los ítems del anexo, indica que se debe desinfectar permanentemente todo el material que se utilice, no solo de los instrumentos como ya se mencionó, sino del resto del equipo, como estuches, material técnico de sonido o iluminación, entre otros.

Las entradas se pueden adquirir en www.entradaweb.com o en la boletería del Teatro Independencia, los días de las presentaciones. Por protocolo, la capacidad de la sala es limitada, por lo que se recomienda llegar al menos media hora antes del comienzo de la función, para cumplir con los requisitos sanitarios.