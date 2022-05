La ONU pide rejuvenecer los sistemas políticos: solo 2,6% tiene menos de 30 años

Un nuevo informe de la Organización De las Naciones Unidas alertó sobre la escasa participación de los jóvenes en la vida pública y llamó a rejuvenecer los sistemas políticos.

Puso en evidencia que aunque casi la mitad de la población mundial está por debajo de los 30 años, solamente el 2,6% de los parlamentarios tiene menos de 30. Pero aun en caso de las mujeres que llevan un largo recorrido en demanda de espacios: menos del 1% de estos jóvenes diputados son mujeres. En tanto, mostró un dato más ilustrativo aún: el promedio de edad de los líderes políticos es de 62 años.

“A pesar de que la juventud representa a la mitad de la población mundial, está excluida de la toma de decisiones. Todas las generaciones coinciden en reconocer que es necesario rejuvenecer los sistemas políticos actuales”, subrayó en una publicación.

“Los jóvenes necesitan ser vistos y escuchados, hacen falta en la vida pública”, remarcó.

Ofelia Fernández es un caso para ser mencionado en el país. La joven de 22 años, se inició como dirigente estudiantil, actualmente se dedica a la política ya que desde 2019 se desempeña como legisladora de la Ciudad de Buenos Aires por el Frente de Todos.

El informe de la ONU forma parte de la campaña lanzada hoy por la Oficina de la Enviada del Secretario General para la Juventud, Be See, Be Heard (Hazte ver, hazte oír), cuyo principal reclamo es que los jóvenes tienen un papel vital que desempeñar en las decisiones que nos afectan a todos. Con la crisis climática, los conflictos mundiales y las desigualdades generacionales desbocadas, las aportaciones, las perspectivas y la representación de la juventud son más necesarias que nunca.

En este llamado hay otra cuestiones en juego como la falta de credibilidad en la clase política, especialmente en los más jóvenes. Tres cuartas partes de los menores de 30 años encuestados consideran que los políticos y los empresarios han “empeorado las cosas” para las personas y el planeta.

“La brecha intergeneracional en el poder, la influencia y la confianza constituye uno de los mayores retos de nuestro tiempo”, afirmó Jayathma Wickramanayake, enviada de la Oficina para la Juventud, que reclamó que la campaña servirá para equilibrar la balanza generacional.

“La participación es un derecho, y la falta de representación de los jóvenes en los lugares donde se toman las decisiones contribuye a una creciente desconfianza hacia las instituciones y a un sentimiento de alejamiento de los líderes elegidos provocado por políticas que no reflejan las prioridades de los jóvenes, ni reflejan sus preocupaciones, ni hablan su lenguaje”, señaló.

Obstáculos para la participación de los jóvenes

El documento examina las formas en que los jóvenes participan de la política en la actualidad y cómo contribuyen al mundo. Además, cuestiona las bases de esta exclusión.

En ese sentido busca mostrar los obstáculos para la participación, como ideas preconcebidas y las barreras estructurales. Incluye además recomendaciones para abordar estos retos en beneficio de las sociedades de todo el mundo.

El informe incluye los resultados de la mayor encuesta realizada por The Body Shop en diciembre de 2021, que abarcó 26 países con 27.043 encuestados en total, de los cuales más de la mitad eran menores de 30 años.

Rejuvenecer el sistema político

La investigación reveló que el 82% de los encuestados está de acuerdo en que los sistemas políticos necesitan una reforma drástica para estar preparados para el futuro.

En general, el 84% de los encuestados calificó a los políticos de “interesados” y el 75% de los encuestados cree que los políticos son corruptos.

Asimismo, dos de cada tres personas están de acuerdo en que el promedio de edad representado en la política está desequilibrado. Ocho de cada diez personas de todas las edades creen que la edad ideal para empezar a votar debería ser de 16 a 18 años, a pesar de que en la mayoría de los países del mundo se empieza a votar a partir de los 18 años o más.

Un tercio de los menores de 30 años encuestados consideraría la posibilidad de presentarse a las elecciones, mientras que solo una quinta parte de los mayores de 30 años lo contempla. Todos los grupos de edad están de acuerdo en que una mayor representación de voz y voto de la juventud en el desarrollo de políticas o en el cambio mejoraría los sistemas políticos actuales.

Cambios estructurales

El informe refleja la falta crónica de fe en los sistemas políticos y el claro deseo de una mayor representación de los jóvenes. Para ello la campaña sugiere una serie de cambios estructurales en los sistemas políticos para mejorar la participación de estos en la toma de decisiones públicas. Entre otros:

Rebajar la edad mínima para votar

Aumentar la representación formal de los jóvenes a través de organismos juveniles como consejos, parlamentos o comités juveniles

Eliminar los obstáculos para que los jóvenes participen en la toma de decisiones públicas

Simplificar el registro para los que votan por primera vez

Ampliar el liderazgo de los jóvenes en el desarrollo de políticas, asegurando que haya una voz juvenil significativa, responsable y presente en los espacios clave de formulación de políticas

La campaña, que se basa en la creación de un mundo más justo con y para los jóvenes, se llevará a cabo en más más de 75 países, en seis continentes.