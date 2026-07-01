La nieve llegó al llano: ya se registran nevadas en el Valle de Uco y el Sur provincial

El ingreso del frente polar comenzó a sentirse con fuerza en Mendoza y este miércoles ya se registran nevadas en sectores del llano del Valle de Uco y San Rafael .

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Según informó la Dirección Provincial de Defensa Civil, desde las primeras horas de la mañana se registran precipitaciones en gran parte del territorio mendocino. Mientras predominan las lluvias y lloviznas en el llano, en la franja oeste se observan neviscas y nevadas que, debido a las bajas temperaturas, ya alcanzan zonas bajas del Valle de Uco y del departamento de San Rafael.

El fenómeno está asociado al ingreso de una masa de aire polar acompañada por viento del sur, que comenzó durante la madrugada y se mantendrá hasta aproximadamente las 21. Las ráfagas alcanzan velocidades promedio de entre 25 y 30 km/h durante la mañana y afectan a toda la provincia.

Las precipitaciones se iniciaron cerca de las 5 en la Zona Sur y alrededor de las 7 se extendieron al resto del territorio provincial. De acuerdo con el pronóstico, las lluvias y nevadas en el llano persistirán hasta alrededor de las 19, mientras que luego continuará el cielo mayormente nublado.

En la cordillera y la precordillera también se registran precipitaciones níveas de baja intensidad, condiciones que se mantendrán durante gran parte de la jornada.

Frío intenso durante los próximos días

La temperatura máxima prevista para este miércoles oscilará entre los 4°C y 5°C, mientras que las mínimas alcanzarán los -2°C en Malargüe y en las zonas bajas del Valle de Uco, y entre 1°C y 2°C en el resto de la provincia.

Embed - Frío y nieve en Mendoza

El jueves continuará el ambiente muy frío, con máximas que nuevamente rondarán los 5°C y mínimas de hasta -5°C en Malargüe y sectores bajos del Valle de Uco. Aunque se espera una mejora parcial durante la mañana, el cielo volverá a cubrirse y podrían registrarse lloviznas aisladas.

Para el viernes no se pronostican precipitaciones, aunque el frío persistirá con una máxima cercana a los 5°C y heladas generalizadas durante las primeras horas del día.

Desde la Dirección Provincial de Defensa Civil informaron que se mantiene el monitoreo permanente de la situación meteorológica ante la continuidad de las bajas temperaturas y las precipitaciones en distintos puntos de Mendoza.