Llegó la ola polar a Mendoza: estos son los lugares donde podría nevar hoy y los departamentos sin clases

Una intensa masa de aire polar ingresó a Mendoza y provocará un marcado descenso de la temperatura, acompañado por lluvias aisladas, nevadas en cordillera y sectores de precordillera, además de viento del sur durante este miércoles.

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La jornada se presentará mayormente nublada y muy fría , con una temperatura máxima de apenas 7°C y una mínima de 0°C . Se esperan precipitaciones aisladas y nevadas en la cordillera, que también podrían alcanzar sectores de precordillera, el Valle de Uco y el sur provincial .

Para el jueves , el tiempo continuará inestable, con cielo mayormente nublado y precipitaciones durante gran parte del día. La temperatura tendrá pocas variaciones, con una máxima de 6°C y una mínima de 1°C.

A partir del viernes comenzará una mejora gradual. Se espera cielo parcialmente nublado y un leve ascenso de la temperatura, con una máxima de 9°C.

El fin de semana continuará el repunte térmico, aunque persistirán las heladas durante las primeras horas de la mañana. El sábado la máxima alcanzará los 12°C y el domingo llegará a 13°C, mientras que las mínimas descenderán hasta los -2°C. Para el lunes se prevé otra jornada estable, con cielo poco nublado y una máxima de 14°C.

Alerta por nevadas

El Servicio Meteorológico mantiene vigente una alerta amarilla y naranja por nevadas para distintos sectores de la cordillera mendocina.

En las zonas bajo alerta amarilla, se esperan nevadas persistentes con acumulaciones de hasta 5 centímetros, aunque podrían registrarse valores superiores de manera puntual. En los sectores más bajos no se descarta la caída de lluvia y nieve mezclada.

En tanto, las áreas bajo alerta naranja serán afectadas por nevadas de mayor intensidad, con acumulaciones estimadas entre 5 y 10 centímetros, que también podrían ser superadas en forma localizada.

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También rige una alerta por viento

Además, permanece vigente una alerta amarilla por viento.

En la alta cordillera se esperan vientos del oeste con velocidades de entre 60 y 75 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar los 100 km/h, reduciendo la visibilidad.

En el resto de la provincia se prevén vientos del sector sur de entre 30 y 40 km/h, con ráfagas de hasta 65 km/h, especialmente durante este miércoles.

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La DGE suspendió las clases en el Valle de Uco, Sur y zonas de alta montaña

La Dirección General de Escuelas (DGE) resolvió suspender las clases presenciales del turno mañana de este miércoles 1 de julio en establecimientos de todos los niveles y modalidades de Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear, Malargüe, además de las localidades de Potrerillos (Luján de Cuyo) y Uspallata (Las Heras).

La medida fue adoptada tras las recomendaciones de la Dirección de Defensa Civil, debido a los pronósticos que anticipan nevadas, lluvias, fuertes vientos, temperaturas bajo cero e intransitabilidad de los caminos de acceso a las instituciones educativas.

La DGE informó que, en los departamentos y localidades alcanzados por la disposición, las actividades escolares deberán desarrollarse de manera virtual mediante la plataforma Escuela Digital Mendoza. En tanto, en el resto de la provincia el servicio educativo se prestará con normalidad.

Paso Cristo Redentor: habilitado

HABILITADO Argentina 9 a 21 hs.

Chile 8 a 20 hs.

Transporte de Cargas, ómnibus y particulares. Portación Obligatoria de Cadenas.

Uspallata -03°

Punta de Vaca - 10 °

Puente del Inca -13°

Las Cuevas. -14°

PEHUENCHE HABILITADO de 12 a 19 hs.