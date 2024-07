La mitad de los pacientes con hepatitis B y C no saben que la tienen: instan a testearse y vacunarse

En Argentina hay más de 300.000 personas que tienen hepatitis B o C, una infección que puede ser crónica y no siempre da síntomas. Esta es la razón por la que se estima que más de la mitad de quienes tienen la infección no lo saben. Por eso, en el marco del Día Mundial contra las Hepatitis Virales, que fue ayer, se vuelve a alertar a la población sobre la importancia de tomar medidas preventivas y realizarse un testeo para saber si se tiene el virus.

La hepatitis es una inflamación del hígado y en la mayoría de los casos es provocada por un virus. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C.

“La hepatitis es responsable de altos niveles de morbilidad y mortalidad en todo el mundo. Se estima que el 57% de los casos de cirrosis hepática y el 78% de los casos de cáncer primario de hígado son causados por los virus de la hepatitis B y C”, advierte a Organización Panamericana de la Salud (OPS).

Es que el cuadro daña progresiva e irreversiblemente al hígado.

“La hepatitis es una inflamación del hígado que ocurre cuando este órgano se lesiona o se infecta, pudiendo dañarlo y afectar su buen funcionamiento. Esa inflamación puede ser causada por una variedad de toxinas, enfermedades autoinmunes o patógenos como virus, bacterias o parásitos. La hepatitis puede ser aguda (a corto plazo) o crónica (a largo plazo)”, explica la doctora Valeria El Haj, Directora Médica Nacional de Ospedyc.

En el país se estima que hay entre 332.000 y 400.000 personas infectadas por hepatitis C y B.

La hepatitis es una inflamación del hígado y en la mayoría de los casos es provocada por un virus. Las hepatitis virales son causadas más frecuentemente por los virus de hepatitis A, B y C. Test para detctar hepatitis C

El Ministerio de Salud de la Nación destaca que el test para las hepatitis A, B y C permite iniciar un tratamiento oportuno y evitar la transmisión mientras que los tipos A y B son prevenibles con vacunas. Justamente este último es un punto sobre el que se hace hincapié: la vacuna para la hepatitis B está disponible de manera gratuita en el Calendario de Vacunación Nacional para los adultos.

Además, el ministerio señala que los tratamientos para la hepatitis B crónica y para curar la hepatitis C, son seguros y altamente efectivos.

“Hay un alto grado de desconocimiento de las infecciones tanto de hepatitis B como de hepatitis C”, advirtió el doctor Roberto Pérez Ravier, jefe del Programa de Trasplante Hepático del Hospital Central. “Hay mucha hepatitis B y hay una vacuna pero hay mucha gente que no está vacunada y se debe vacunar. Eso es lo más importante que hay que destacar. La gente se tiene que vacunar para la hepatitis B, sobre todo, los que nacieron antes del año 2000, porque de ahí en adelante se vacunó, es decir, los jóvenes que tienen 24 años ( o menos) están vacunados”, explicó.

En tanto dijo que todas las personas deberían hacerse un anticuerpo para el virus C, que se hace una sola vez. “Con hacértelo una sola vez en la vida es suficiente o si tuviste alguna conducta de riesgo, como algo que de sospecha, con heridas cortopunzantes, que te puede haber contagiado”, comentó.

Y agregó: “Se sugiere a la población que su médico de cabecera le solicite anticuerpos para el virus de hepatitis B y C. Que lo hagan a través de su cobertura médica, en caso de ser positivo y no tener obra social, pueden concurrir al hospital Central sin turno los días lunes a las nueve de la mañana”.

Puede ser fulminante

Iris Aguilar, directora de Inmunizaciones de la provincia destacó que hay que tomar conciencia sobre la importancia de tener aplicada la vacuna.

“Es importante porque la población desconoce que la hepatitis B es hoy la principal causa de hepatitis fulminante en la Argentina y porque también la población desconoce que hoy por hoy la principal vía de transmisión de la hepatitis B es el origen sexual, es una ITS, una infección de transmisión sexual y hay un 15% de las personas que tienen hepatitis B que pueden evolucionar a formas crónicas que terminan nada más ni nada menos que en cáncer de hígado o en cirrosis hepática”, detalló.

En tanto, señaló que la cirrosis hepática por hepatitis B es la segunda causa de cirrosis en la Argentina después de la cirrosis de origen alcohólico”.

La vacuna contra la hepatitis B es gratuita Foto: Orlando Pelichotti

El Haj explicó que el riesgo de contraer esta enfermedad depende del tipo: con la mayoría de los tipos virales su riesgo es mayor si se tienen relaciones sexuales sin protección, y en el caso de aquellas personas que beben mucho durante períodos prolongados, corren el riesgo de contraer hepatitis alcohólica.

Entre las personas que manifiestan sintomas estos pueden ser fiebre, fatiga, pérdida de apetito, náuseas y/o vómitos, dolor abdominal, orina oscura, heces de color arcilla, dolor en las articulaciones o ictericia (coloración amarillenta de la piel y los ojos).

Ante esto, la doctora El Haj aclara: “En el caso de una infección aguda, los síntomas pueden aparecer entre dos semanas y seis meses después de la infección. En una infección crónica, es posible que los síntomas no se manifiesten hasta años después”.

En cuanto a la vacuna, Aguilar destacó que es muy segura, eficaz, gratuita y que previene contra enfermedades graves, agudas como la hepatitis fulminante que requiere trasplante hepático y enfermedades crónicas como la cirrosis hepática y el cáncer de hígado. Se trata de un inoculante que tiene una eficacia del 95 al 98%.

Aguilar resaltó que para acceder a la vacuna no se necesita orden médica y no tiene límite de edad para ser aplicada. “En los niños está incluida dentro de lo que es la pentavalente que se pone a los 2, a los 4, a los 6 meses y un refuerzo a los 15 meses”, explicó. Pero los adultos que no la hayan recibido pueden acceder a ella en los vacunatorios sin mayores complicaciones. “Es una vacuna muy demandada en la provincia”, aseguró.

La inmunización contra la hepatitis B en adolescentes y adultos consta de tres dosis: la segunda al mes de la primera y otra a los seis meses.

Tratamientos cubiertos

En la actualidad, una vez detectada, la hepatitis C se puede curar en pocas semanas, y casi sin efectos adversos, con los tratamientos modernos, que están cubiertos al 100% por obras sociales, prepagas y por el Estado.

En este marco, la Asociación Buena Vida está buscando pacientes que sepan que tienen hepatitis C, pero no hayan vuelto al médico porque creen que por ciertos mitos no han regresado para sostener el tratamiento. Entre ellos mencionan que esta enfermedad no es grave porque no da síntomas, que no tiene cura, que el tratamiento tiene efectos adversos complejos o que no podrán costear los medicamentos. “Todas esas falsas creencias hacen que miles de pacientes se dejen estar y puedan experimentar complicaciones severas en el futuro, como cirrosis, cáncer de hígado, falla hepática y requerir trasplante”, advierten.

Para derribarlos activaron una campaña e invitan a los pacientes a ponerse en contacto con la asociación.

“Realizamos una encuesta e identificamos las razones infundadas por las que muchos pacientes con hepatitis C se habían dejado estar y tal vez se habían acercado a nuestra organización cuando la enfermedad ya se encontraba avanzada, con daño irreversible en el hígado. Por eso, queremos llegar antes y salimos a buscar a los pacientes desmitificando todo lo que atente contra la posibilidad de poner en primer lugar a su salud y curarse pronto”, explicó Rubén Cantelmi, paciente curado y presidente de la Asociación Buena Vida, que trabaja para acompañar a las personas con enfermedades del hígado.

Allí podrán recibir asesoramiento gratuito, tener una consulta médica con algún profesional de la salud de su zona, que pueda -en poco tiempo- solicitar estudios confirmatorios e indicar el tratamiento que corresponda para que se curen lo antes posible. Todo en forma absolutamente gratuita, sin costo para el paciente.